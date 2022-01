Rath, oběť ČSSD. Blízké okolí odhalilo, co s ním bylo a bude

reklama

Za Davida se mimo jiné zaručil Svaz pacientů České republiky, v jehož čele stojí Luboš Olejár. Ten redakci vysvětlil, že s Davidem Rathem spolupracují už několik let, a to od doby, kdy byl ministrem zdravotnictví (2006, pozn. red.). „Domníváme se, že jeho odborná erudice by měla být využívána ve prospěch spoluobčanů více než méně. Myslíme si, že když jsou jiní odsouzení v této kauze doma už přes půl roku, tak po polovině trestu by měl mít možnost být na svobodě také. Podali jsme proto žádost, aby byl využit nejen ve prospěch vězňů, ale i občanů. Je natolik erudovaný, že i ředitel vězeňské služby požádal, zda by nezůstal poskytovat péči i u nich,“ řekl Olejár.

Dále připomněl, že David Rath má dvě děti, kterým chybí otec. „Má dvě děti, které přecházejí z juniorského věku do dospělosti, studují a potřebují jako vzor tátu pro kvalitní dostudování, aby je to nestresovalo a neměli třeba horší známky,“ uvedl. Rathova práce pro Svaz pacientů České republiky má podle Olejára dvojí účinnost. Do budoucna budou spolupracovat na intenzivní týdenní bázi. „Dokonce se domníváme, že budeme mít pobočku v místě, kde bude mít ordinaci a bude pacientům pomáhat a radit ze zdravotního hlediska, nebo jako odborný lékař před následným vyšetřením v jiných oborech. To může fungovat i ve prospěch Davida Ratha pro jeho zařazení zpátky do společnosti,“ sdělil prezident.

Ombudsman pacientů Středočeského kraje

Lékař, bývalý politik, poslanec a středočeský hejtman David Rath si ve vězení odpykával sedmiletý trest za korupční jednání. Policie ho chytila se známou krabicí od vína, která obsahovala sedm milionů korun. Soud rozhodl o jeho podmínečném propuštění po odpykání poloviny udělené délky trestu. Nyní by pro Svaz pacientů České republiky mohl dělat takzvaného ombudsmana pacientů pro Středočeský kraj. Svaz to také schválil. „Připravujeme podklady a až se potkáme, jmenujeme ho jako pacientského ombudsmana pro Středočeský kraj a Prahu, takže uvidíme, jak v té věci bude schopen souznít. Ale v podstatě to máme připravené jako nabídku, aby byl užitečný pro spoluobčany, a očekáváme, že se toho zhostí,“ vysvětlil prezident svazu Olejár s tím, že rozhodovalo celé grémium, nikoliv on sám.

Rath u soudu řekl, že svých činů lituje, a že je napravený vězením. Luboš Olejár má důvěru, že Rath své slovo dodrží. „Já osobně mám důvěru, že bude lépe prověřovat dary a kdo mu je nabízí. Podle mne šlo o jednu velkou neuváženost, kdy důvěřoval známým osobám a byl vehnán do situace, která ani nebyla zamýšlená, aby takto skončila. Nikdo nechce jít dvakrát do stejné řeky, ani za okolností omezení na svobodě. Jak je inteligentní, tak mám garanci, že to bude fungovat dobře,“ doplnil Luboš Olejár.

Dryml: Rath se stal obětí dění v ČSSD

Stejného názoru je i Vladimír Dryml, bývalý senátor za ČSSD (později SPOZ), který se za Ratha rovněž zaručil. „Domnívám se, že Rath měl být propuštěn již dříve. Vyjádření státní zástupkyně, že nepovede dostatečně správný život, byl urážkou a urazila tím nejen Davida Ratha a mě, ale i všechny lékaře v zemi. Otázku, jak funguje české soudnictví, ať si každý zodpoví sám. Jsou určité věci, které jsou spojené s politickou takzvanou kulturou, vidíme to v médiích každý týden a netýká se to jen Davida Ratha, ale i současných vládních stran a jejich financování. Zaručil jsem se za něj, protože ho znám jak ze společné práce na ministerstvu, tak i z práce, kterou pro Středočeské nemocnice udělal. Středočeský kraj může být rád, že investoval velké prostředky do nemocnic ve velmi zanedbaném stavu a při covidu se ukázalo, že velmi dobře fungují. Znám ho i osobně z práce lékaře z nemocnice ve Vrchlabí a desítky a stovky pacientů, které vyléčil, mluví za jeho dobrou práci. Za mě rozhoduje, jaké jsou výsledky,“ popsal redakci svůj postoj Dryml.

Dále uvedl, že z jeho pohledu se David Rath stal obětí toho, co se dělo v sociální demokracii. „Můj odchod z ČSSD byl také způsoben některými věcmi, které se děly za Bohuslava Sobotky (bývalý předseda ČSSD, pozn. red.). Doufám, že i ČSSD se stejně jako Rath poučila a už k takovým věcem nedojde. David Rath ostatně řekl, že peníze měly být použity na prezidentskou kampaň tehdy pro Jiřího Dienstbiera, myslím. Takže doufám, že se poučil, a že už se nebude obětovávat pro žádnou politickou stranu tak jako pro ČSSD,“ dodal Vladimír Dryml.

Svaz pacientů České republiky bude nyní stejně, jako ostatní, kdo se za Ratha zaručili, sledovat jeho kroky a chování. „Záruka znamená, že ho budeme sledovat a hodnotit ve smyslu jeho postojů a názorů na společenský vývoj a v případě, že by vybočovaly z rámce platných zákonů a společenského úzusu, budeme kontaktovat mediační službu, která ho také bude monitorovat. Kontrola je dvojí a z toho se nedá uniknout, ale nepředpokládám, že by názorově či společensky vybočil. Má manželku, děti a lidi kolem, kteří jeho odsouzení nepovažují za správné a děkují nám, že jsme se zaručili,“ podotkl Olejár. Na závěr popřál Rathovi do civilu pěkné dny a plynulé srovnání s životem mimo věznici.

