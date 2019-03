Se*u na to? Ne! Ivan David: „Chtějí poškodit SPD.” My víme více

Třenice a spory v hnutí SPD pokračují. Další interní informace probublávají na povrch díky tomu, že někteří naštvaní členové zveřejnili své dojmy ze sobotní konference SPD v Praze. Spory dokonce natolik naštvaly lídra kandidátky do europarlamentu Ivana Davida, někdejšího Zemanova ministra, že z konference znechuceně odešel. Zjišťovali jsme, co dalšího se dělo.

Po víkendu se na povrch dostávají další znepokojivé informace o tom, co se děje v Okamurově hnutí SPD. Podle zjištění serveru ParlamentníListy.cz byl z umístění na kandidátku do Evropského parlamentu vyšachován bývalý diplomat a poslanec Jiří Kobza, který přišel také o funkci místopředsedy pražské organizace SPD.

S tím, jak se situace vyvíjí, nebylo podle našich zdrojů spokojeno mnoho členů, kteří se sobotní konference SPD v Praze přímo účastnili.

“Začíná panovat čím dál větší rozčarování z toho, co se v SPD poslední dobou děje. Nechápeme to, že lidé, kteří v hnutí jsou od počátku, věnovali mu svůj veškerý čas, jsou ignorováni nebo dokonce zašlapáváni do země na úkor nových a narychlo přijatých členů. Dochází k hromadným odchodům z hnutí a nejspíš ten trend bude pokračovat,” sdělil redakci člen SPD, který se účastnil sobotní konference, ale přál si zůstat v anonymitě.

Podle našeho zdroje byl díky nasazování nových lidí, kteří jsou prý přednostně přijímáni za členy na úkor dlouhodobých čekatelů, z kandidátky pro eurovolby odstaven exdiplomat a poslanec české sněmovny Jiří Kobza, kterého měli členové řádně na kandidátku nominovat, jenže vedení rozhodlo jinak “K tomu všemu došlo teď o víkendu k převolení vedení pražské SPD a Kobza byl odstaven i odtud,” uvedl zdroj redakce.

Kobza byl do té doby místopředsedou pražské organizace. Sám poslanec však odmítá, že by se jeho jméno na kandidátce neobjevilo právě kvůli výše popsaným důvodům. Jiří Kobza nebyl podle svých slov nakonec na soupisku vedení vybrán kvůli své práci v národním parlamentu a jeho výborech.

Naše zjištění a tvrzení výše citovaného zdroje potvrzují i další členové hnutí, kteří buď na pražské konferenci byli, anebo jsou s fungování v hnutí detailně obeznámeni. “Naše hnutí v Praze teď drží pevně v rukách tři lidi, Jan Čížek, Vítězslav Novák a Robert Vašíček. Přitom třeba posledně jmenovaný byl členem ČSSD, podporuje EU a odmítá vystoupení ČR z ní, což přece SPD v programu prosazuje. Celostátní vedení to buď neřeší nebo stojí za nimi. Nechápu to prostě. Spousty řadových členů také nechápou, co se to v SPD děje. Chceme pokračovat, neradi bychom štěpili síly, to by nikam nevedlo. Jenže ztrácíme možnost, jak politiku SPD prosazovat, ztrácíme i motivaci,” sdělil ParlamentnímListům.cz další z členů SPD, který je v hnutí téměř od jeho začátku.

Teď se ještě zastavme u toho, díky čemu se mnohé informace dostaly na světlo boží. Jde o incident z pražské konference tuto sobotu, kterou předčasně a značně rozčarován opustil doktor Ivan David, lékař, exministr zdravotnictví a současně lídr hnutí SPD pro volby do Evropského parlamentu.

Na sociální sítě se dostala informace o tom, že z konference předčasně odešel a ven pronikal i slova, kterými měl doktor David dát najevo svou naštvanost. “Takhle zanikají partaje. Na to se*u,” měl říci Ivan David při odchodu. Že tato slova skutečně zazněla potvrdili redakci i dva lidé, kteří se konference účastnili a měli být odchodu Ivana Davida přítomni.

Současně na internet dostala dezinformace, že David odstoupil z kandidátky. Že se jedná o lež, serveru ParlamentníListy.cz potvrdil sám Ivan David. “Je to spekulace z nějakých komentářů na Facebooku, ani mě to nenapadlo,” uvedl.

Toho, jak byl popisován jeho odchod z konference, se prý ale někteří snaží dělat důležitou zprávu, přestože podle něho o nic nešlo. Pavla Hornáta, člena SPD, který o jeho odchodu na sociální síti napsal, Ivan David prý ani nezná.

“Je to zkomolená lapálie. Pana Hornáta neznám, jsem v SPD krátce. Vadilo mi že se konference zbytečně protahuje, dohadovali jsme se o jednacím řádu. Před volbami se někdo z ničeho snaží dělat událost. Takových pokusů bude ještě spousta,” uvádí pro ParlamentníListy.cz lídr kandidátky SPD pro eurovolby.

S přispěním Jonáše Kříže.

