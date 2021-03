Šedá eminence: „Smrt Kellnera znamená ultimativní konec Petra Dvořáka. Měli plán, zbývalo pár dnů…“

ParlamentníListy.cz měly možnost hovořit s mediálně velmi známou tváří. Podnikatelem, který se s Petrem Kellnerem znal řadu let. Svou identitu pro čtenáře odmítl odhalit. Prý nebude přilévat olej do ohně. Redakce s ním diskutovala mnohá témata. Nejzásadnějším se však ukázala situace v České televizi.

reklama

Anketa Je smrt Petra Kellnera ztrátou pro Českou republiku? Ano 79% Ne 10% Nevím / Je mi to jedno 11% hlasovalo: 3120 lidí

Vzájemný vztah by prý nazval jako korektní. „O mně a o něj rozhodně nejde. Každý jsme zastupovali jisté zájmy. Co ale podotknu, je osoba Petra Dvořáka. Byl to právě Dvořák, kdo za mnou opakovaně chodil v souvislosti s Kellnerem, s jeho nabídkou nebo vzkazem," sdělil.

Abychom tyto náznaky postavili na nohy, musíme vykreslit širší souvislosti. Jak náš zdroj doplnil, Kellnerův vztah s Dvořákem je prý velice pevný a stojí mimo jiné na důvěře. „Oba jsou chytří, pracovití, znali se snad od mládí. Jenom si nejsem jistý, že by byl Dvořák schopen udělat to, co Petr Kellner v minulosti dělal opakovaně. Že řekl, že se nad tím setkáme za padesát dnů v jednu hodinu a dvacet minut, a to přesně na deset minut. Nejdřív jsem se zasmál, pak jsem pochopil, že to myslí vážně," dodává.

Současný generální ředitel ČT podle slov tohoto muže přišel o absolutně nejvyšší podporu, jakou mohl mít.

Psali jsme: Radní Petrov: ČT není nestranná, dělá politiku. Vybere fakta, dodá vlastní kontext... Vedení pociťuje svou vlastní medicínu

„Přirozeně. To ví každý, kdo znal vztahy. Dvořák měl navíc, co se vykládá už dlouhé měsíce, slíbený odchod právě pod křídla PPF. Měl mít na starost koncept televizí a všeho, co s tím souvisí i mimo naše hranice. To se říkalo nejen v zákulisí, ale i nahlas. Slyšel jsem to jak od lidí v PPF, tak v televizní branži. Dvořák je ohromně zkušený, zná lidi, domluví se, tam bych problém neviděl," doplňuje dále.

Podle kuloárních informací Petr Dvořák vnímal tlak na svou osobu s dostatečným předstihem.

Psali jsme: Petr Kellner byl skutečná hlava státu. Protřelý muž promluvil

Anketa Viníte Babišovu vládu za počty českých mrtvých na covid-19? Ano 25% Ne 75% hlasovalo: 8480 lidí

Česká televize v pondělí věnovala nejbohatšímu Čechovi Petru Kellnerovi velký prostor. V den, kdy do médií pronikla zpráva, že Kellner zemřel v USA při letecké nehodě, obrátila veřejnoprávní televize pozornost diváků k jeho životu i k jeho podnikání. Podle publicisty Erika Besta však na jednu věc přece jen zapomněla.

„V obsáhlé reportáži o smrti Petra Kellnera pořad České televize Události, komentáře opomenul otázku, co z toho vyplývá pro Petra Dvořáka,“ napsal Best na Facebooku.

Petr Dvořák od roku 1993 spolupracoval se společností PPF, za níž byl předsedou dozorčí rady eBanky a v představenstvu Slavie. V roce 2002 vstupuje PPF do televize Nova a Dvořák se stává jednatelem televize. V květnu 2003 pak generálním ředitelem televize a v této funkci zůstal i poté, co Novu koupila americká společnost CME. Z vedení Novy odešel v červenci 2010 na pozici viceprezidenta pro vysílání skupiny CME, kde zůstal do konce roku 2010. (zdroj: Wikipedie)

Psali jsme: „Vy jste 90. léta nezvládli.“ Klaus právě vypěnil nad slovy o Kellnerovi Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 182. díl. Společenský parasitismus v životě národů Trikolóra vyzývá vládu: „Pošlete děti na školu v přírodě!“ Klaus: Kellner? Taková závist a nenávist. To Baťa nezažil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.