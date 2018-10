Sirotci: Andrej Babiš odpověděl na hubování Junckera a představil překvapivý plán

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker pro Le Monde řekl, že považuje za skandální, že některé země EU včetně ČR naprosto odmítají přijímat migranty, a to dokonce i děti bez doprovodu. Dle něj jsou nepřijatelné „zhoubné promluvy o tom, že Evropa čelí muslimské invazi“. Zemím Visegrádu by dle něj prospělo přijmout uprchlické děti bez doprovodu a ostatní země EU by pro ně měly větší pochopení. Byl by to dle něj aspoň elementární projev solidarity. K věci se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

„Chybí nám společná definice solidarity. Navrhl jsem Maďarům, Čechům, Polákům a dalším, aby přijali alespoň děti bez doprovodu, bez rodičů, bez rodiny. Považuji za skandální, že to někdo odmítá, když Evropa skýtá na jejich ochranu prostor,“ řekl Juncker.

„Byl by to (míněno přijetí syrských dětí – pozn. redakce) alespoň elementární projev solidarity. Bezpochyby by to také pomohlo zemím Visegrádu (Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko), ostatní unijní země by pro ně pak měly větší pochopení. To, že některé země zcela odmítají (přijímat) uprchlíky, a zhoubné promluvy o tom, že Evropa čelí muslimské invazi, jsou nepřijatelné,“ řekl Juncker.

Politici by měli přestat mluvit, ale začít pomáhat. Babiš má plán

„Ze syrských sirotků se bohužel stalo politické téma a teď ho nově používá i předseda Evropské komise. Politici by měli přestat dávat silná prohlášení, a naopak by měli pro ty děti začít něco reálně dělat. Začal jsem se tomuto tématu věnovat a chystáme konkrétní plán, jak syrským dětem pomoci v jejich zemi a taky v uprchlických táborech. Můžeme podpořit místní sirotčince, postavit na místě nové nebo postavit v Sýrii, případně v uprchlických táborech, pro děti školy. Tento plán připravuji a chci ho představit kolegům na vládě. V Sýrii musí být především nastolený mír, aby se Syřané a jejich děti mohli vrátit zpátky domů a začali obnovovat svoji zemi. K tomu potřebují mír, stabilitu a vzdělání. A s tím jim chceme pomoci,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Andrej Babiš.

V Česku se o možnosti přijmout syrské sirotky rozpoutala v září bouřlivá diskuse. O plánu se hovořilo i v Poslanecké sněmovně, kde opoziční TOP 09 neprosadila usnesení, aby dolní komora požádala vládu o přijetí nejméně padesáti syrských dětí z uprchlických táborů. K přijetí dětí, které navrhovala europoslankyně Michaela Šojdrová, vyzvala premiéra Andreje Babiše téměř polovina senátorů.

autor: Lukáš Petřík