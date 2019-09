Šok pro ČT: Nejen Zeman a Babiš! Takhle je to s rušením poplatků za TV

Debata o podobě či samotné existenci koncesionářských poplatků, tedy faktické daně, prostřednictvím které financují povinně čeští občané veřejnoprávní televizi, probíhá dlouhodobě.

Nyní pro ParlamentníListy.cz v reakci na dotaz čtenáře řekl prezident Miloš Zeman, že „je načase uvažovat o zrušení koncesionářských poplatků“.

Redakce se zeptala premiéra Andreje Babiše, co o takovém návrhu soudí. Předseda vlády s prezidentem do značné míry souhlasí. Podle něho by se mohlo zvážit, jestli nezrušit tyto dosud povinné poplatky pro seniory, samoživitelky a další nízkopříjmové skupiny.

„Pro důchodce, zdravotně postižené, samoživitelky a další málomajetné skupiny o tom můžeme uvažovat,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Andrej Babiš na přímou otázku redakce.

Zcela opačného názoru je čestný předseda TOP 09, poslanec a exministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Podle jeho slov by tento krok zničil nezávislost veřejnoprávních médií.

„Zrušením koncesionářských poplatků končí nezávislost veřejnoprávních médií. Budou vydána na pospas blahovůli či mocichtivosti politických stran,“ řekl Schwarzenberg pro ParlamentníListy.cz.

Místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura konstatuje, že jeho hnutí má zrušení koncesionářských poplatků České televize a Českého rozhlasu přímo v programu a dlouhodobě to prosazuje.

„Takže velmi vítám, že má stejný názor jako my i prezident Zeman. Bohužel ostatní parlamentní strany včetně hnutí ANO a ČSSD zrušení poplatků odmítají a náš návrh blokují,“ zalitoval Okamura.

Zrušení „televizní daně“ nachází podporu dokonce u Pirátů. „Já to podporuji, ale pouze za předpokladu, že se televize a rozhlas nestanou rukojmím politiků a budou mít zaručený podíl na daňových příjmech ústavním zákonem,“ sdělil PL předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek.

„To by jistě dezinformační servery zaplesaly a jejich snaha o vymývání hlav by byla efektivnější. Česká televize a Český rozhlas nezávislé na penězích kohokoliv jsou v době hybridní války a dezinformací důležité média,“ míní exšéf hnutí STAN a poslanec Petr Gazdík. Podobný názor vyslovil i bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Nesouhlasím s tím,“ uvedl.

„Koncesionářské poplatky měly být zrušené už dávno a ČT měla být buď privatizována, nebo převedena pod státní správu. Já osobně jsem pro druhou variantu, protože pokládám za nutné, aby stát měl nástroj, prostřednictvím kterého bude moci komunikovat se svým občany. Pokládám to za věc národní bezpečnosti. Současný stav, kdy stát nutí občany platit televizní poplatek, což je vlastně jen jiný název pro televizní daň, a zároveň nemá nástroj, jakým by mohl efektivně kontrolovat, jak se s takto vybranými (veřejnými) penězi nakládá, je neúnosný,“ myslí si poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna a svůj pohled dále rozvádí.

„Původní myšlenka tzv. veřejnoprávnosti byla asi taková, že ČT bude nestranná a nezávislá instituce, ale realita je zcela jiná. Že ČT není závislá na politicích, skutečně neznamená, že je opravdu nezávislá, protože něco jako absolutní nezávislost neexistuje. I z tohoto pokládám za nejlepší řešení, aby na chod ČT měli vliv politici, tedy volení zástupci lidu. Voliči by tak měli možnost vystavit politikům za fungování ČT účet ve volbách, jelikož je jasné, že s vlivem přichází také zodpovědnost. To považuji za čistější a čitelnější stav, než je ten dnešní, kdy politici, a tedy ani občané na chod ČT nemají vliv žádný, a ČT je tak ve stavu, kdy si ji přivlastnila úzká skupinka lidí, která ji používá k prosazování svých politických a ekonomických zájmů. Často používaný argument, že na činnost a hospodaření ČT dohlíží Rada ČT, je absurdní. Kdo někdy viděl jednání volebního výboru, tak ví, že členové Rady ČT o chodu ČT neví prakticky nic a místo toho, aby kontrolovali činnost jejího managementu, tak slouží jako jeho poskoci. Druhou, a mnohem horší možností samozřejmě je, že členové Rady naopak ví moc dobře, co se v ČT děje, a že neví nic, se pouze tváří. Která z variant platí, nevím, ale obě jsou špatné,“ soudí.

Foldyna by dokonce veřejnosti promítal současná jednání příslušného výboru. „Myslím, že by nebylo od věci jednání volebního výboru natočit a zveřejnit, aby všichni viděli, jak současná Rada ČT neplní svoji zákonnou povinnost a všichni dělají, že to nevidí. Kdyby nešlo o peníze (hodně peněz) našich občanů, tak by to byla docela povedená groteska. Pokud bychom zrušili poplatky, tak o ni sice přijdeme, ale myslím, že by to většinu lidí nemrzelo. Je to až příliš drahá legrace. Proto pokládám za nejlepší řešení, aby na chod ČT měli vliv politici, tedy volení zástupci lidu. Je jasné, že s vlivem samozřejmě přichází také zodpovědnost, a tak by za fungování ČT voliči politikům jednou za čtyři roky vystavili účet ve volbách. To mi přijde čistější a čitelnější stav, než je ten dnešní,“ dodal poslanec.

„Pokud to byla celá odpověď (prezidenta na otázku čtenáře, pozn. red.), tak nemohu souhlasit. Veřejnoprávní média potřebujeme, aby zde nevznikl mediální oligopol. Pokud odpověď pana prezidenta pokračovala, že tato média dostanou samostatnou kapitolu státního rozpočtu nebo vznikne fond veřejnoprávních médií jako například Fond dopravní infrastruktury, potom je to téma, nad kterým se dá diskutovat,“ napsal redakci místopředseda poslanců KSČM Leo Luzar.

Senátor Severočechů.cz Jaroslav Doubrava má jasno. „Zrušit ano. Pro to, co ČT předvádí, si je nezaslouží. Připomenu náš návrh v Senátu, žel zamítnut. Asi i proto, že ho chtěl náš klub spřízněný s prezidentem. Nechtěli jsme poplatky zrušit, ale dát divákům možnost určit, komu nebo kterému studiu je dávat. To by se pražská ČT asi snažila a neprováděla tak podvratnou činnost, jakou provádí, prý podle pokynů z Bruselu, jak se podřekl jeden člen rady,“ uvádí Doubrava.

„Já osobně nejsem pro zrušení těchto poplatků, protože se ztratí poslední část nezávislosti těchto médií,“ řekl nám poslanec ČSSD a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Česká televize coby veřejnoprávní instituce, hospodařící každoročně s rozpočtem kolem sedmi miliard korun, je dlouhodobě terčem kritiky významné části politického spektra i veřejnosti.

Předmětem kritiky jsou jak pochybnosti o tom, zda televize s lehce nabytými prostředky nakládá hospodárně, ale i obsah a styl veřejnoprávního zpravodajství. Obvinění z neobjektivity v různých konkrétních případech netřeba opakovat.

V minulosti se hojně diskutovalo též o platech vrcholných manažerů a top moderátorů České televize, které nejsou zveřejňovány, přestože jsou tito lidé placeni z peněz daňových poplatníků. Generální ředitel ČT Petr Dvořák k tomu už dříve poznamenal, že česká veřejnost podle něho dosud není připravena na to, aby se informace o platech dověděla.

autor: Radim Panenka