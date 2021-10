Soros a USA, to je za tím. Babiš ke kauze ,,zámek" odhalil mnohem víc

reklama

Andrej Babiš byl nucen v neděli při zahájení debaty lídrů na CNN Prima News čelit nově publikované informaci o tom, že se měl údajně dopustit praní peněz a přes daňové ráje nakoupit na francouzské Riviéře nemovitosti. Článek na webu investigace.cz o tom vyšel jen krátce před začátkem superdebaty a zároveň pět dní před volbami.

Premiér se brání, že se nedopustil ničeho špatného, protože šlo o jeho vlastní zdaněné peníze poslané z české banky. Dále upozorňuje, že jde o případ starý 12 let, který se čirou náhodou objevil v médiích necelých pět dnů před otevřením volebních místností. Kromě toho Babiš opakovaně ve svých mediálních výrocích narážel na údajný fakt, že projekt Investigace.cz má silnou finanční podporu z kontroverzních zahraničních fondů.

ParlamentníListy.cz zajímalo, co přesně má předseda vlády na mysli, proto jsme se na něj obrátili s přímým dotazem. „Je to 12 let stará věc, což říkám od začátku a ‚náhodou‘ se to začalo medializovat pět dní před volbami. Takové náhodě nemůže věřit nikdo,“ má jasno Babiš.

„Za vším je snaha zlikvidovat mě a odstranit z politiky. Podívejte se na to, kdo ty údajné investigativní novináře podporuje! Stojí za tím velká zahraniční neziskovka, která bere peníze od Sorose, amerického ministerstva zahraničí nebo Rockefeller Brothers Fund a dalších. Autorky toho vylhaného textu jsou tytéž, které po kauze Kuciak na Slovensku odstavily Roberta Fica z vlády. Ten přitom dodnes nebyl za nic odsouzen. Evidentně pracují na něčí zadání,“ uvažuje Andrej Babiš ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz.

Jak je to s napojením na kontroverzního finančníka George Sorose a další fondy, o kterých předseda vlády mluvil? Pátrání redakce ukazuje na to, že má Babiš pravdu.

Sever Investigace se prezentuje jako unikátní nezávislý projekt, který přináší původní investigativní kauzy s dopady na Českou republiku. „Abychom mohli obsáhnout komplexní mezinárodní kauzy, rozvíjíme mezinárodní spolupráci s dalšími investigativními novináři. Jako jediní v Čechách a na Slovensku jsme zapojeni do mezinárodní sítě Organized Crime and Corruption Reporting Project nebo International Consortium of Investigative Journalists,“ uvádí se na jejich webu.

To je dost podstatné. Obě mezinárodní organizace, jak OCCRP, tak ICIJ spojují s jejich českou „pobočkou“ Investigací stejní dárci. Mnohdy jde o organizace, které nemají v mnoha částech světa dobré jméno.

Všechny organizace, které projekt Investigace.cz podporují technicky, materiálně i přímo finančně, jsou stejně jako samotná Investigace spojeny jedním jménem: George Soros. Tento americký finančník je jedněmi vnímán jako štědrý mecenáš, druzí ale upozorňují na to, že se Sorosovy neziskové organizace po světě podílí na změnách režimů, financování opozičních sil a odstraňování nepohodlných vlád.

Česká organizace Investigace, jak plyne z dostupných informací na internetu, přijímá finanční dary přímo od celosvětové Open Society Foundations (OSF), se sídlem v USA, kterou dodnes osobně řídí Soros. Dále je pak podporována i českou pobočkou Nadace OSF.

Ve výroční zprávě za rok 2020 přiznává Investigace finanční dary od další velmi kontroverzní organizace: National Endowment for Democracy (NED). To je vládní organizace Spojených států amerických, která má oficiálně podporovat demokracii v zahraničí. Podle kritiků z celého světa tato organizace převzala část agendy CIA a je zapojená do svrhávání vlád všude po světě. Už před dvěma lety český novinář pobývající v Ženevě Jan Vítek pro TV Prima varoval před tím, že má NED zaostřeno na Českou republiku (více ZDE).

Již zmiňovaná mezinárodní organizace OCCRP, se kterou česká Investigace úzce spolupracuje a je od ní podporována, má mezi svými donátory opět Sorosovu OSF, stejně tak i National Endowment for Democracy, Rockefeller Brothers Fund, ale přímo též americké ministerstvo zahraničí nebo USAID, což je další americká agentura, která se má starat o mezinárodní rozvoj.

