Strach a hnus v Ostravě… „BIS věděla vše.“ Chladné svědectví o krachu Union banky

reklama

Po pěti letech vyšetřování však došlo k velmi nečekanému kroku. Před soud měli jít všichni, mimo Radovana Vávry. MF Dnes tehdy přirovnala případ Vávry k Jiřímu Čunkovi. Rozhodnutí o nestíhání tehdy navrhl náměstek olomoucké vrchní státní zástupkyně Martin Suchý. Ten podle MF Dnes doporučil žalobci Dadamovi po pěti letech vyšetřování kauzy poslat k soudu celé vedení, ovšem bez Radovana Vávry, kterému hrozilo až osm let vězení.

Anketa Jste pro razantní navýšení výdajů na obranu? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 36288 lidí

Ačkoli se zprvu nechtěl příliš vracet do let na přelomu tisíciletí, postupem hovoru si začal vzpomínat. Z těchto střípků lze vytvořit poměrně hezký obraz pro čtenáře, kteří na to možná už dávno zapomněli. Tak jako by na to chtěli zapomenout mnozí další.

„No Vávra, Radek, co k němu říct. To byl takovej narcis. Když měl někdo lepší telefon, chtěl mít ještě lepší, když měl někdo nějaký auto, chtěl ho mít taky, on už byl tehdy pán, prostě se podle toho choval," řekl naší redakci tento důvěryhodný zdroj.

Krásné a krásnější auto

Jako příklad uvedl nákup „bankovního“ auta. Ačkoli jde o dvacet let starou záležitost, pamatuje si ji dodnes.

„To bylo tak, že Vávra chtěl mít všechno nej. Například si vybavím, že tehdejší předsedkyně dozorčí rady Union banky Marie Parmová měla k dispozici auto AUDI A8L. Banka působila v Ostravě i Praze, management hodně cestoval, banka na autech fakt nešetřila. A když se to dozvěděl Vávra, pochopitelně musel mít, když ne větší - to už moc nejde - tak rychlejší. Takže dostal AUDI S6. Prostě chtěl mít lepší, to jen na okraj," uvedl tento muž.

To však byla jediná humorná vzpomínka, jakou můžeme nabídnout.

„Víte co, Unionka byla svého času velice spořádaná banka. Ale byla to banka kontrastů. Měla profesionálně vedený centrální archiv, hlavní i detašované spisovny, byla tam trezorová spisovna s obrovským stupněm zabezpečení. A vedle toho jste na chodbách našli papíry se smlouvami a zajišťovacími dokumenty k aktivům ve výši stovek milionů, které byly v kancelářských skříňkách typu Ikea, umístěných někde na chodbě. Dost mě to tehdy zaskočilo," prozradil.

Radovan Vávra v pořadu na Youtube.com

Psali jsme: Radovan Krejčíř, Ivo Rittig a uvězněný advokát. Pekarová z topky narazila. Bolavě

Příliš do detailů ovšem nechtěl jít.

„Možná si vzpomenu, ale víte, mně se ani moc nechce," vysvětlil. „Jak jsem si pamatoval nákup vozu, pamatuju si taky na velice podivné dvojí zpracování zápisů úvěrových výborů, tak něco. Jeden podklad šel prostě reálně, druhej se dělal pro ČNB, regulérní podvod. Později to dostali dva borci z ostravského SPOK (Útvar pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti, pozn. red.), kteří s tím asi moc nepracovali," uvedl potutelně.

„Jestli o tom Radek Vávra věděl? Jo, asi moc nemohl nevědět,“ dodal.

Celou kauzu banky prý doprovázely nejen zvláštní okolnosti, ale i nadstandardní aktivita různých osob.

Psali jsme: Hrozilo mu osm let. Nyní má kontrolovat miliardy v ČEZu

BIS věděla hodně

Anketa Je Stepan Bandera hrdina? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9078 lidí

ParlamentníListy.cz samozřejmě zajímalo i to, zdali proces krachu banky sledovaly krom policie i jiné složky. „Ptáte se, jestli tam byla BIS? Ovšem, byla. Ptáte se, zdali na něco přišla? Řekl bych, že stoprocentně měla ohromně informací, které snad sloužily k tomu, aby se alespoň tu a tam dodržel zákon," doplnil.

Podle jeho indicií však existovala ještě jedna větev Union banky. Kam vedla? „K OKD. To vím stoprocentně, že to byl tento směr," uzavřel s tím, že „to byl opravdovej hnus a špína…“ a abychom se v tom už moc „nerejpali“.

Podobných vět jsme jen za poslední měsíc slyšeli bezpočet. V tématu budeme pokračovat i nadále.

Psali jsme: Radovan Vávra a Ivo Rittig. Další dílek do osudu investora Sněmovnou koluje dokument. Zmíněna Pekarová Adamová a „Klausův člověk“. Už i koalice dostává strach Hrozilo mu osm let. Nyní má kontrolovat miliardy v ČEZu Výsměch pro TOP 09. Nominovala známou tvář. Až příliš známou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.