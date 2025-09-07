Přízrak Jany Nagyové se vznáší nad vládní snahou ovlivnit volby

Před necelými čtyřmi měsíci unikla neveřejná informace, že si Ministerstvo vnitra objednalo interní průzkum, zda se občané obávají manipulace s podzimními sněmovními volbami. Výzkumníci předložili pro vedení resortu vnitra nejspíš překvapivý výsledek, že 54 procent populace se obává manipulace voleb ze strany současné Fialovy vlády.
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Nyní se ukazuje, že takové obavy byly více než namístě. ParlamentníListy.cz získaly znepokojivé informace o tom, že nezákonné zásahy probíhají v této době, a to s cílem diskreditovat opoziční strany.
Podle zjištění redakce má být do věci zapojena jedna ze tří českých tajných služeb, konkrétně Vojenské zpravodajství. Důvěryhodný zdroj serveru ParlamentníListy.cz, který patří mezi čelné představitele jedné ze stran současné opozice, tyto informace získal přímo ze zmíněné tajné služby. Měli mu to prozradit dva agenti Vojenského zpravodajství.
„Navštívili mě dva pánové, kteří se identifikovali jako vojenští zpravodajci a varovali mě a naše ostatní nejviditelnější kandidáty s tím, že Vojenské zpravodajství má zadání, aby se pokusilo aktivně zapojit do diskreditace našich představitelů. Sdělili, že má jít o formu vyvolání konfliktu na veřejnosti, třeba na základě poškození majetku kandidátů či strany. Ostatní agenti by konflikt zdokumentovali, pořídili videozáznam, vše by bylo pečlivě sestříháno, puštěno do médií a prezentováno tak, že naši představitelé bezdůvodně napadli pokojné občany. Skutečnost, že by nešlo o pokojné občany, ale agenty armádní tajné služby, by už samozřejmě veřejnost nevěděla,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz činitel jedné z významných opozičních stran.
Vláda tak na sebe bere výrazné riziko. Všichni si dosud pamatují, co se dělo v roce 2013 po známém policejním zásahu na Úřadu vlády a následném odhalení, že milenka tehdejšího premiéra měla nezákonně úkolovat právě Vojenské zpravodajství, aby sledovalo tehdejší manželku premiéra Nečase. Skončilo to stíháním nejen generála Kovandy, ale také operativce Pohůnka.
Přitom tato akce zdaleka nebyla takového rozsahu, o jaký má jít nyní. Tehdy šlo „pouze“ o sledování soukromé osoby, byť manželky předsedy vlády. Nyní má jít o zadání konat otevřené provokace s cílem diskreditace opozičních kandidátů. Podle našich zjištění si řadoví pracovníci Vojenského zpravodajství uvědomují obří riziko, které je s takovým nezákonným úkolem spojeno, a proto raději začali obcházet své „cíle“ a varovat je.
Podle slov výše uvedeného politického činitele nešlo o první takové varování, které obržel. „Opakovaně za mnou ti pánové chodí a dávají mi konkrétní varování, aby nebylo možno naplnit ta jejich zadání. Konkrétně šlo i o vyvolání násilí,“ sdělil politik redakci.
Pokud by totiž k daným incidentům skutečně došlo a po změně garnitury na základě voleb by se na to přišlo, znamenalo by to nepochybně trestní stíhání řady lidí. Proč by takto koalice SPOLU riskovala? I to má mít svůj důvod, který se jmenuje interní průzkumy. V nich je totiž Fialově koalici podle našich informací opakovaně měřeno méně, než uvádějí veřejné průzkumy, a naopak hnutí ANO má mít v těchto interních průzkumech daleko více. Zřejmě se tak snaží výsledek voleb zvrátit za každou cenu.
ParlamentníListy.cz se tyto závažné skutečnosti dozvěděly v průběhu minulého týdne a následně kontaktovaly své dlouhodobé zdroje ve zpravodajské komunitě. Zajímalo nás, zda je podle nich reálné, aby vládní politici využili, či spíše zneužili tajnou službu a její operativní prostředky k manipulaci voleb. Něco takového totiž pochopitelně není posláním zpravodajské služby, bylo by to protizákonné a tresty by nemusely být malé.
Na základě našich neformálních rozhovorů s lidmi ze zpravodajské komunity se nabízejí minimálně dva scénáře, o co se v tomto případě může jednat. Buď je to přesně tak, jak redakci svým svědectvím zprostředkoval výše citovaný nejmenovaný významný politik. Tedy že skutečně Vojenské zpravodajství úkol diskreditovat opoziční činitele dostalo. V takovém případě by nařízení muselo jít od ministryně obrany Jany Černochové z ODS, respektive SPOLU. Je to právě šéf resortu obrany, kdo může VZ úkolovat.
„V takovém případě by to znamenalo, že Jana Černochová po volbách skončí ve vězení. Ti lidé (pracovníci VZ, pozn. red.) nepochybně po volbách začnou mluvit, protože dobře vědí, že jde o protizákonné jednání. Rozhodně jim není příjemné, že dlouhodobě dochází k politizaci zpravodajských služeb, a tento úkol by překročil všechny myslitelné meze. Pakliže se mě ptáte, zda je reálné, že toto zadání dostali, pak říkám ano, určitě je to možné. Stejně tak říkám, že si tím ministryně Černochová pořídila vstupenku do vězení,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz člověk, který se celou kariéru pohybuje v oblasti bezpečnostních složek.
Nabídl však i druhé vysvětlení. „Nevyloučil bych, že může jít o záměrnou provokaci další zpravodajské služby. Poté, co byly odhaleny praktiky armádních složek při sledování opozice a užívání specializovaných softwarů, v BIS zavládla obava, aby se někdo nechtěl podívat v tomto světle i na ně. Pakliže si ten vámi zmiňovaný činitel dané muže pozitivně neidentifikoval jako členy Vojenského zpravodajství nebo je delší čas nezná, klidně může jít o příslušníky BIS, protože ta s takovými praktikami nemá problém. Klidně se mohli pokusit upřít pozornost jiným směrem,“ pokračuje zdroj serveru ParlamentníListy.cz.
„Ať je to první, či druhá varianta, je nepochybné, že jsou zpravodajské služby u nás dlouhodobě politizovány a zneužívány k jiným účelům, než které stanovuje zákon. Proto je nezbytně nutné, aby po volbách bylo toto téma otevřeno a došlo k zásadním reformám všech služeb. V této souvislosti je nejvýš šokující, že potenciální budoucí premiér Andrej Babiš, který nyní zveřejnil volební program, nemá o tomto tématu v programu ani jediné slůvko. Sám si takový problém jistě velmi dobře uvědomuje. Otázkou je, proč to nechce řešit. Bojí se toho, nebo mu to vyhovuje? Neví však, že tato pozice mu nic nepřinese a nijak mu nepomůže. Máme-li do budoucna vyloučit, že budou zpravodajské služby státu zneužívány nebo samy budou zasahovat do politiky, je třeba zásadní zásah. Bez toho nebudou zpravodajské služby sloužit svým účelům,“ dodává zdroj redakce z prostředí tajných služeb.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radim Panenka