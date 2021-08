Tady je zle. V Německu. Tak špatnou náladu jsme nečekali. A bojí se nás

reklama

Vyjeli jsme jen pár kilometrů za hranice, za Železnou Rudu, a byl to rozdíl k neuvěření. Jako kdybyste cestovali v čase.

Ticho téměř mrtvolné

Bavorská část Šumavy byla v minulých letech navštěvována doslova miliony turistů. Když se měnily termíny letních prázdnin, do penzionů na venkově směřovaly davy lidí z měst, z Berlína nevyjímaje. K tomu pak ještě směsice cizinců – něco Čechů, ale hlavně Nizozemci. V uličkách městeček je poloprázdno. Když si pak odmyslíme místní a okolní, tak tu z turistů není vlastně nikdo. „Katastrofa,“ říká Helmut z jednoho penzionu v bavorském lese. „Všechno zakázáno, a k tomu se ještě lidi bojí, aby nechytili indickou mutaci, která je teď už u nás pořádně rozlezlá.“

Na venkovních předzahrádkách, které jako jediné mohou být otevřeny – vnitřky hospůdek a kaváren jsou potemnělé, maximálně se sem přijde na toaletu, a to ještě s nasazením respirátoru, je lidí dost, jenže to je tak maximálně třetina, spíše čtvrtina celkové kapacity. Dotace, které proudí od zemské vlády poměrně dobře, nemohou zahnat černé myšlenky. Ostatně o tom, že to místní vidí černě, svědčí například plakátky na oknech a vitrínách pivovaru v Teisnachu.

Nápisy v oknech. Foto: Václav Fiala

A není to jen s pivem a jeho odbytem, ale se vším možným – od školní docházky, která byla v Německu rovněž omezena, až po sociální kontakty, kulturu a podobně. Ale to je snad jediný způsob protestu. To, co se odehrává ve velkých městech, tedy poměrně silné protesty zvláště mladší a střední generace, tady nejsou.

Dodržujte odstup. Foto: Václav Fiala

Guten Apetit!

Ceny za oběd padají dolů. Ve snaze nalákat těch pár lidí, kteří mají náladu si dát oběd, se v nabídkách hostinští pomalu přetrhnou. S takovým nemastným neslaným výsledkem. Když si porovnám ceny u nás, které vylétly nahoru, je tady pro místní pohodička. Velmi slušný oběd od dvaceti eur, když minimální hodinová mzda je dvanáct eur, tak to je láce.

Při příchodu na předzahrádku čekáte, až vás personál uvede a vybere posezení. Ještě předtím ukážete QR kód jako potvrzení o očkování, nebo jste dotázáni na jméno a telefonní číslo. Že by někdo fixloval, se nenosí. „To jen vy, Češi,“ říká česky jedna dáma z obsluhy, ze které se „vyklubala“ Češka, která zde pracuje už notně dlouho. „I proto k vám už Němci tak nejezdí. Bojí se a nevědí, co tam vlastně vyvádíte. Teď se bojí vašeho totálního rozvolnění. Prý jste se zhlédli v Anglii. Jenže my tady děláme všechno pro to, aby nebyl další podzimní lockdown. To by byla smrtelná rána pro spoustu firem a živnostníků,“ dozvídáme se.

Bubushow se nekoná

Venkovní akce ve městech, v pátek a o víkendu, končí podvečerem. Kdyby náhodou chtěl někdo „přetahovat“, tak mu policie prostě produkci vypne. Pod pohrůžkou, že příště už budete ve správním řízení a také nemusíte dostat dotace. A kdybyste náhodou „zlobili dál“, tak musíte vrátit i ty již obdržené. A pokud byste byli stále ještě „enfant terrible“, dělali si z nařízení špásy, tak máte po živnosti…

Odstupy 1,5 metru se striktně dodržují. Vidíme to v malé regionální zoo v Lohbergu. Že situace není dobrá, svědčí formulář, který každý návštěvník vyplňuje u vchodu. Kontakt a potvrzení o bezinfekčnosti. I malé vnitřní expozice (nejde vůbec o žádné pavilony, které tu nenajdete) jsou uzavřeny. Tady je alespoň možnost projít se s dětmi, které doma permanentně zívají nudou nebo jen civí do obrazovek telefonů a počítačů.

A zní tady čeština, a to velice. Na rozdíl od druhé strany hranice, kdy němčinu, ale i další jazyky – snad kromě ukrajinštiny od námezdních dělníků – neuslyšíte.

Proč (ne)nakupovat

A pak obchoďáky. Všechny ty Aldy, Edeky, ale také Penny či Lidl, Real nevyjímaje, jsou poloprázdné. Nikoliv zbožím, to všude vzorně doplňováno, ale na parkovištích. Lidé prostě nekupují. Občas vidíte českou poznávací značku. Jak nám tihle přeshraniční cestovatelé říkají, raději si z Plzně nebo Klatov dojedou za levnějšími a kvalitnějšími potravinami. Nebo také za plenami a kojeneckým zbožím, které je tady nepochopitelně výrazně levnější než u nás.

Proč Němci nenakupují? Očekávají hubené časy. Ptali jsme se vícero lidí. Většina z nich, byť má celkem slušný plat, začíná dramaticky šetřit a omezovat spotřebu. Jestli se kupují třeba i auta? Vysmáli se nám! Na ty je času dost. A Bavoráci se diví, proč tak u nás letí elektromobily. Když jsou enormně drahé a nepříliš komfortní.

Kromě základních potravin se v bavorské Šumavě mnoho nekupuje. Nekupují ani penziony a hoteliéři, když mají zavřené provozovny, je to ostatně logické. To ale roztáčí ekonomickou sekeru, jak zde říkají. Spousta potravin se začíná vyhazovat, protože uběhla doba spotřeby. I když se tady před koncem otevírací doby dává třeba pečivo před dveře k rozebrání zdarma, ne všechno lze takto nabídnout. To je ovšem ve větších sídlech, v malých vesnicích by se lidé styděli, kdyby je někdo viděl.

Směnárna na hranicích. Foto: Václav Fiala

Naši furianti

Při cestě zpátky, už v ČR, opět míjíme prázdné směnárny, prodejce triček, krmítek a barevných skleněných koulí, kde se dříve dveře netrhly a Němci kupovali jak zjančení. V současné době je tu mrtvo, hraničním přejezdem projede pár aut s německou poznávací značkou za hodinu, a to jsou ještě povětšinou čeští zaměstnanci, kteří se vracejí z práce nebo přijíždějí domů na víkend.

Hotely jsou ale plné, penziony jakbysmet. V horském hotelu Belveder nenajdete místečko na parkovišti, natož volnou postel. Pije a baští se tu o sto šest. „Musíme něco vydělat, vždyť jsme byli zavřeni od října do května,“ povzdechne si jeden z vedoucích. „Zima byla naprosto nulová. A to byl sníh!“

„Němci jsou prostě připosraní a už se vidí na márách,“ zhodnotí situaci jeden z mladíků, kteří do sebe lejou jedno železnorudské pivo za druhým. „Češi sobě!“ konstatuje sveřepě.

Hotel Belveder. Foto: Václav Fiala

Náhodný cestující z Německa to naštěstí neslyší, nebo spíše nerozumí. Neví, jestli si má nasadit roušku nebo ji nechat v obalu či si ji elegantně nasadit na předloktí, což se v Česku nyní stalo typickým hitem.

Zatímco v Německu vás snad každou hodinu bombarduje spolkové ministerstvo zdravotnictví připomínkou o nošení respirátorů, dodržování rozestupů a dalšími informacemi, u nás jste přivítáni strohým suchým příkazem Ministerstva zdravotnictví, aby všichni, kteří pobývali více než dvanáct hodin v zahraničí, se registrovali na příslušném webu a udali tam nejen své jméno a adresu, ale také kontakty, datum narození, rodné číslo, aktuální místa pobytu v ČR, kontakty s nakaženými osobami v zahraničí.

„Na to jim kálí bílej tesák,“ konstatuje muž ve středních letech, procházející se po Špičáku. „Nejsou schopní dokopat ty, kteří se vrátí z Řecka nebo Chorvatska, a nás, co vystrčíme nos za hranice, budou buzerovat!“

Billboard na česko-německé hranici. Foto: Václav Fiala

