Takhle začíná válka. Z otřeseného Slovenska chodí temné zvěsti

„Odmítl prodlužování vojenského konfliktu za naší východní hranicí dodávkami zbraní a neúnavně vyzýval k mírovým jednáním s Ruskem. Na zasedání Světové zdravotnické organizace (WHO) v Ženevě poslal zplnomocněnce vlády pro prověření procesu řízení a manažování zdrojů během pandemie covidu-19. Při atentátu na takového předsedu vlády tři týdny před volbami do Evropského parlamentu se účast zahraničních zpravodajských služeb vyloučit nedá,“ sdělila ParlamentnímListům.cz slovenská vrcholová manažerka ve strukturách EU Eva Omerovič Beňová. Zeptali jsme se Slováků na atentát na jejich premiéra…

Roberte, dát to musíte!

Včera odpoledne byl před Domem kultury v Handlové, kde zasedala slovenská vláda, spáchán atentát na premiéra Roberta Fica. Útočníkem byl jedenasedmdesátiletý spisovatel a básník z Levice Juraj Cintula. Šlo o politicky motivovanou akci. Následně byl premiér Fico letecky transportován do banskobystrické nemocnice, kde prodělal pětihodinovou operaci. Je ve vážném, ale stabilizovaném stavu.

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 696 lidí

Šokující zpráva zastihla politického komentátora a youtubera Juraje Štubniaka při pracích v zahradě. „Nikdy bych si nepomyslel, že se jako společnost dostaneme až do tohoto místa. Je třeba se zamyslet, kdo všechno za tím je a odkud tohle všechno pochází. Ale upozorňuji vás, přátelé i nepřátelé, nedejte se vyprovokovat a nechte pracovat orgány činné v trestním řízení. A Roberte, dáte to, dáte to, protože to dát musíte,“ sdělil na videu. Zdrcená kandidátka v eurovolbách za Ficovu stranu SMER – Sociální demokracie Judita Laššáková nám jen sdělila, že do Handlové přijela deset minut po atentátu.

Podnikatel Pavel z Žiliny nám napsal: „Jsou to pro nás velmi smutné dny. Přestože jsem v posledních letech vnímal každý den negativní posuny v chování zvolených politiků, v hlavní roli zřejmě se skutečným bláznem a jeho asistenty, nevěřil bych, že na Slovensku zažijeme atentát. Je fakt, že části společnosti to imponovalo. Zlomový byl výsledek prezidentských voleb. Tolik nahromaděné frustrace a nenávisti v lidech tady ještě nebylo. Naši komunikují jen s našimi, navzájem si nenasloucháme. Tak dopadá společnost bez ochoty k dialogu. Teď se možná probudíme!“

Slováci jsou v šoku

„Jsem šokovaná a v duchu s jeho blízkými, voliči na Slovensku i příznivci v zahraničí. Věřím, že s pomocí lékařů náš premiér vážná zranění překoná,“ vyjádřila se také Omerovič Beňová a pokračovala: „Byl to útok na jednoho z nás. Otce, syna, manžela, bratra, dědečka, přítele. Na odvážného politika, který i na mezinárodních politických, ekonomických a vojenských fórech hájí zájmy Slovenska. Byl to útok na demokracii!“ Jak dále napsala, tak Fica jeden z lídrů opozice nazval Hitlerem a před atentátem odvysílala jedna soukromá televize relaci s názvem: „Robert Fico – premiér toxického typu“.

Zmatená výpověď zadrženého útočníka, která pronikla na sociální sítě, naznačuje prý radikalizovaného člověka podobného střelci v budově pražské Filozofické fakulty UK anebo rok před tím střelci na Zámecké v Bratislavě. Útočník se, jak napsala dále Omerovič Beňová, přiznal, že mu vadila politika současné vlády: „Je to odrazem násilného prosazování škodlivých ideologií a politik, neschopnosti části politického spektra respektovat konzervativní charakter většinové slovenské společnosti a vést s ní dialog. Nejedna válka začala nenávistí a polarizací společnosti. Musíme se tomu rázně postavit!“

Podnikatel v dopravě Martin Klieštinec z Bratislavy zmínil, že jde o silný signál toho, kam se dostaly středoevropské hodnoty a neakceptování jiného politického názoru. V našich končinách to, jak řekl, nikdy kulkou nekončilo, až nyní. „Vysokoškolsky vzdělaný starý člověk na premiéra zdvihl zbraň. To je těžký precedens,“ zmínil. ParlamentníListy.cz namítly, že i vražda novináře Jána Kuciaka byla údajně politicky motivovaná. Podle něj šlo o mafiánskou záležitost, v níž hrála možnou roli i italská mafie z Kalábrie 'Ndrangheta. „Když už se bavíme o tom, co se říká, tak prý, že v tom mají prsty americké tajné služby, které chtěly na Slovensku zorganizovat Majdan. Ostatně o tom se hovoří i dnes. Na nikoho nevznáším obvinění. Jen říkám, co se říká mezi lidmi,“ dodal.

Ostatně i Ficovi odpůrci nám napsali. Většinou, že událost komentovat nechtějí, ale atentát jako násilný čin odsuzují!

