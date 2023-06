To nejhorší, co mohlo být, o Fialovi a vládě. Cenzura má smůlu

Být směšný je to nejhorší, co se politikovi může stát, praví stará poučka. V posledních měsících sociální sítě přetékají karikaturami, obrázky a kolážemi, které si utahují z premiéra Petra Fialy a jeho vlády. Nicméně, dle názoru mediální analytičky Ireny Ryšánkové jsou podobné vtipy ještě krotké v porovnání s tím, co zažívali např. Miloš Zeman a Jiří Paroubek. ParlamentnímListům.cz vysvětlila, kde je soudem stanovená hranice.

reklama

Na sociálních sítích se hojně šíří celá řada videí, klasických vtipů či koláží, které mají jediný terč. Vládu a premiéra Petra Fialu.

Anketa Jste pro přijetí Istanbulské úmluvy? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15817 lidí

Nalézt tak lze novou variantu již známého vtipu, který se dříve vyprávěl například o tehdejším ministru financí Miroslavu Kalouskovi. Dnes se hlavním hrdinou této anekdoty stal předseda vlády.

„Jedné dámě zvoní telefon a hlas ze sluchátka říká: Blahopřeji, vyhrála jste druhou cenu v loterii a ta druhá cena je, že stisknete ruku premiéru Fialovi. Dáme říká: Víte, já bych pana Fialu raději nakopala do prdele. Hlas v telefonu říká: To nemůžete, to je první cena“.

Terčem se stalo i varování ministra vnitra Rakušana před údajnou ruskou pátou kolonou v naší zemi. Video začíná několik let starým prohlášením dnešního premiéra Fialy:

„Jsem ten poslední kdo by démonizoval Rusko, já mám Rusko docela rád. Neříkám jim ani, jestli mají mít Putina nebo někoho jiného, to je volba Rusů,“ říká na starším záznamu Fiala. „Tihle lidé jsou pátou kolonou Ruské federace, jsou to ti, kteří se snaží do naší společnosti zanést nejistotu, snaží se ji rozklížit, snaží se využívat strachu a nejistoty. Tihle lidé jsou obchodníky se strachem, kteří se snaží narušit bezpečnost naší země,“ následuje relativně nové video s prohlášením Víta Rakušana. Video je dostupné na sociální síti Instagram ZDE.

Uživatelé facebooku si jednou koláží udělali legraci jak z premiéra, tak ze samotných sociálních sítích, které vložené příspěvky někdy označují jako neověřené či nepravdivé. Na snímku je předseda vlády s bublinou od úst, ve které se píše: „Já myslím…“ Dole je pak přiloženo „oficiální“ sdělení sociální sítě, ve kterém se píše: „Nepravdivé informace. Stejné informace zkontrolovaly v jiném příspěvku nezávislé subjekty zabývající se ověřováním faktů“.

Dalším námětem parodování šéfa české vlády bylo rozhodnutí o snížení valorizace penzí současně s oznámením zrušit výraznou část poboček České pošty. Koláž zobrazuje usmívajícího se Petra Fialu a následující sdělení: „Když přestaneš důchodcům vyplácet jejich důchody, můžeš už klidně taky zrušit pošty, kam si pro ně chodili.“

Úspěch na síti Instagram zaznamenala koláž z videa, které vychází z hojně k parodiím užívaného dílu ze seriálu 30 případů majora Zeman a dílu Kvadratura ženy. Sbor SNB v čele s Janem Zemanem, kterého hraje oblíbený herec Vladimír Brabec, vyšetřuje brutální vraždu mladé ženy, jejíž tělo bez hlavy je nalezeno v krabici u Vltavy. Předmětná scéna se odehrává v policejním kinosále, kde si vyšetřovatelé promítají videozáznam, kde podezřelému z vraždy ukazují mrtvé tělo oběti na pitevně a následně hodnotí jeho slova a vystupování.

Ve videokoláži, v níž je terčem Petr Fiala, je místo podezřelého z vraždy na plátně právě video s dnešním premiérem, kde říká: „Zavazujeme se snížit daně, ale pouze pro některé zaměstnance, ale pro všechny. Výrazné a spravedlivé snížení daní,“ začíná prohlášení současného premiéra. „Já jsem nikdy nic tak strašnýho před sebou neměl. Hold má lepší nervy než ty. Je to zkušený kamuflážník. Když jsem za ním šel poprvé, dělal jsem ze sebe skoro šaška, ale tady si ho dělá on z nás!“ říká ve videu major Zeman.

Video můžete zhlédnout ZDE

„Viděli jste ho? To je nestvůra, to není člověk. Je úplně z jinýho světa. Všechno, co říká, všechno je lež!“ dodává filmový major Zeman při pohledu na promítací plátno s premiérem Fialou. Naráží tak nejspíš na silnou kritiku, jež se vládě dostala po představení tzv. konsolidačního balíčku, kterým Fialova vláda zvedá prakticky veškeré daně. Sám Petr Fiala přitom opakovaně a naposled ještě před několika měsíci jakékoli zvyšování daní důrazně odmítal.

„Kritizovat ‚své‘ politiky a dělat si z nich legraci je úplně normální součást demokracie. Doba, kdy se zavíralo za to, že si někdo udělal legraci ze soudruha nebo protože na císaře pána s*aly mouchy, je naštěstí dávno pryč. Koneckonců i Ústavní soud v nálezu ze dne 15. března 2005 rozhodl, že: „Lze obecně konstatovat, že osoby veřejně činné, tedy politici, veřejní činitelé, mediální hvězdy aj., musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané. Důvod tohoto principu je dvojí. Jednak se tím podporuje veřejná diskuse o veřejných věcech a svobodné utváření názorů.“ Evropský soud pro lidská práva ve svém rozhodnutí ve věci Lingens v. Rakousko ze dne 8. července 1986, uvedl, že: „v případě veřejné osoby jsou z důvodu jejího postavení dány širší limity přípustné kritiky než v případě soukromé osoby“, sdělila ParlamentnímListům.cz mediální analytička Irena Ryšánková. „Řekla bych, že současné vtipy a karikatury jsou krotké, poukazují prakticky pouze na nesplněné a mnohdy až znásilněné předvolební sliby pětikoalice, na rozdíl od vtipů například na Miloše Zemana, které útočily kromě jiného na jeho zdravotní stav, což bylo výrazně za hranou karikatury a ostatně i rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2007, v němž se říká, že … ‚v zásadě platí, že pravdivá informace nezasahuje do práva na ochranu osobnosti, pokud tento údaj není podán tak, že zkresluje skutečnost, či není natolik intimní, že by odporoval právu na ochranu soukromí a lidské důstojnosti‘. Drsnou politickou satirou byl slavný například komiks Zelený Raoul, jehož politici několikrát i žalovali, čímž jej proslavili ještě víc. Vzpomeňme si na komiksy s Karlem Březinou (který nad ním soudní spor vyhrál) či Poběž, tygře s Jiřím Paroubkem,“ zavzpomínala. „Politická karikatura zkrátka k demokracii patří a i když ji někdo zakáže, stejně bude žít,“ soudí.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.