Ukrajinci za 1 Kč, tak chudí Češi taky? Víme, kde to vázne

Ať do pražské ZOO, která zdražila vstupné na 300 Kč pro dospělého a 200 Kč pro dítě, mohou chudí Češi, konkrétně samoživitelé s dětmi, chodit za 1 Kč. Tak jako před rokem uprchlíci z Putinem decimované Ukrajiny. Návrh předsedy pražského ANO Ondřeje Prokopa včera vzbudil diskusi. Jak ParlamentníListy.cz od Prokopa zjistily, prosazuje danou slevu společně s lídrem hnutí Praha sobě Janem Čižinským. „Vázne“ to však na pražské vládnoucí koalici ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů. Ta se na návrh prý příliš „netváří“.

Jak již ParlamentníListy.cz informovaly, předseda pražského ANO a zastupitel Ondřej Prokop vznesl na svém facebooku třaskavé téma – poukázal na drahé vstupné v pražské ZOO. I když projevil pochopení pro inflační důvody, které ke zvýšení vstupenek vedly, zastal se však také rodin samoživitelů a nízkopříjmových občanů, pro které se návštěva ZOO pomalu, ale jistě stává nedostupnou volnočasovou aktivitou.

Prokop postavil do kontrastu situaci v minulém roce. Tehdy z rozhodnutí politiků došlo k tomu, že ukrajinští uprchlíci mohli využívat návštěvu ZOO za symbolickou jednu korunu.

„Když vypukla válečná krize na Ukrajině, zavedla ZOO vstupné pro ukrajinské maminky za jednu korunu. Proč by totéž nešlo zopakovat i s rodiči samoživiteli? Ano, válku a inflaci nelze srovnávat, na druhou stranu, když jsme uměli pomoct jedné skupině, proč to nezopakovat s další? Stačil by jeden krok a správná propagace a uděláme spoustě lidem velkou radost,“ napsal Ondřej Prokop ve svém příspěvku na sociální síti.

Reakce sklidil různorodé. Mnoho lidí se vyjádřilo ve smyslu, že je to zbytečné, a že Prokop hledá problémy tam, kde nejsou.

Vedení Prahy – nezájem

Pravdou je, že Ondřej Prokop se sociální tematice věnuje dlouhodobě. Než vstoupil do politiky, úspěšně podnikal a finanční svobodu poté přetavil do dobročinných aktivit. Kromě toho, že podporuje několik zavedených organizací jako třeba Život 90 nebo Dobrý anděl, založil se svou ženou nadační fond. Na problematiku samoživitelů upozorňuje dlouhodobě, a tak není překvapivé, že návrh na slevu do ZOO nadnesl právě on.

ParlamentnímListům.cz Prokop přiznal, že komentářům od lidí na sociální síti zatím nevěnoval pozornost: „Mám tady dost jiné práce, takže jsem to moc nesledoval a nereagoval. Za svým názorem si však stojím. Naštvalo nás, že v této době, kdy se vše zdražuje, je zdraženo i vstupné do ZOO pro rodiny s dětmi. V minulém roce to Ukrajinci měli za korunu, tak si myslím, že by bylo rozumné vymyslet program i pro sociálně slabší rodiny z naší země.“

Prokop, resp. hnutí ANO, chce vhodný postup diskutovat s koalicí vládnoucí v hlavním městě. Tu tvoří SPOLU, Piráti a STAN. „Chceme se o tom s nimi bavit. Jsme otevřeni různým návrhům, jednání, kompromisu. Pan Čižinský například navrhuje, že by vstupné mohlo být zvýhodněné nebo zdarma pro pěstounské rodiny, to je určitě také dobrý nápad… Chceme prostě zpřístupnit ZOO pro ty, kteří si to při současných cenách už nemohou dovolit. Rodina se dvěma dětmi dnes dá jen tisíc korun za vstupné. To je opravdu dost.“

Jak však Prokop ParlamentnímListům.cz prozradil, pro pražskou magistrátní koalici toto téma není důležité: „Není to na pořadu dne, nijak aktivně se to tam neřeší. Pokud vím, tak v radě o tom ani nehlasovali. Jen se to tam zběžně vzneslo od paní Komrskové (Piráti), která ale na té radě ani nebyla…“

Ondřej Prokop si však stojí za svým, i když podporu u vedení Prahy hledá zatím marně: „S panem Čižinským jsme na to téma před kolegy z koalice vystupovali, bohužel nikdo se k nám nepřipojil. Určitě budeme vyvolávat další jednání. Zatím se však pražská koalice na náš záměr pomoci potřebným moc dobře netváří.“

