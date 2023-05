Víc chrání Ukrajince než Čechy. Rajchl odhalil plnému sálu případ

Šéf strany PRO Jindřich Rajchl zavítal za svými příznivci – a se svými spolupracovníky – do Liberce. Vládu Petra Fialy (ODS) označil za potlesku příznivců jako vládu zaprodanců a zoufalců, jako vládu protičeskou a asociální. Fakt, že policie odložila oznámení na Pavla Novotného, který přál Čechům válku a smrt, vyložil jasně: Policisté víc chrání Ukrajince než Čechy, protože o Ukrajincích by podobné věty dle něj padnout nemohly.

Úvodem Rajchl uvedl, že se sponzorem připravuje nový projekt, o němž však ještě nemůže mluvit. „Ale myslím si, že vás nadchne, až ho budeme moci představit,“ zmínil Rajchl.

Hovořil také o soudech, kde byl podle svých slov napůl úspěšný. „Co se týče vakcín, tak říct, že vakcíny zabíjejí lidi je dobrý, to už můžeme. Vyhráli jsme. Ale co se týče Ukrajiny, tak nám to vrátili zase do prvního řízení, takže tam se budeme muset ještě s nimi trošku prát a musím říct, že jsem včera, když mi přišlo to rozhodnutí z policie, kdy bylo odloženo moje podání na Pavla Novotného za ty jeho výroky, že Česká republika, Češi potřebují válku, vytáhnout před barák a podřezat ženy a děti, tak já jsem tomu nemohl věřit, jak v bezprávní společnosti v současné době žijeme, protože... Víte, co jsem si uvědomil? Uvědomil jsem si jednu věc. Kdybyste tady řekli tu samou větu, co řekl Pavel Novotný, nebo na facebooku, nebo kdekoliv a prohodili slovo Češi za slovo Ukrajinci, tak vás okamžitě seberou. To znamená, že tenhle stát chrání víc příslušníky cizího státu než vlastní občany. To je něco pro mě naprosto nepředstavitelného,“ uvedl Rajchl.

„Viděl jsem komentář jednoho člověka, který pod pozvánku na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii napsal: Aspoň už vím, kam s tím samopalem mám jít. Druhý den u něj byla policie. A proti tomu prostě tady v momentě, kdy napíšou, co chtějí, na naši adresu, tak to je prostě okamžitý problém. Takže jsem hledal v trestním zákoníku, kde je napsáno, že když řeknete, že by Češi potřebovali válku a zabít své manželky a děti, nebo podřezat, nebo Rusové, že by to potřebovali. Tak je to všechno v pořádku. Můžete to říkat do aleluja, jenom to nesmíte říct o Ukrajině, nebo o Američanech, nebo o čemkoliv dalším,“ poznamenal.

Vrácení spravedlnosti do země

„Pokud strana PRO bude mít možnost ovlivňovat dění v téhle zemi, tak vrátíme spravedlnost do téhle země. Tomáš Garrigue Masaryk řekl, že demokracie spočívá ve spravedlnosti. Tahle země potřebuje zpátky to, aby se lidé cítili rovní před zákonem, aby se cítili tak, že spravedlnosti je učiněno v České republice za dost. A to nejenom tak, že budeme mít všichni rovné podmínky. Ale že ti, kteří tady spáchali zvěrstva v době covidové i v době ukrajinské, tak se z toho budou zodpovídat a my jim dopřejeme toho, co oni nám nedopřáli, a to je férový proces,“ zmínil Rajchl úvodem svého projevu.

Šetřit by se podle Rajchla mělo v sektoru obrany. „V době, kdy vláda sbírá důchodcům 19 miliard, snižuje jim valorizaci, tak ve stejnou dobu oznamuje, že přidá 40 miliard na resort obrany. Paní Černochové, aby si mohla nakupovat letadla, aby si mohla nakupovat všechny možné kontrakty,“ poznamenal Rajchl. „Realita je taková, že se předražují nákupy, nakupuje se nehospodárně, nakupuje se hloupě,“ dodal.

„Můj velký favorit v amerických volbách Donald Trump, jsem přesvědčen, že kdyby byl býval zvolen v roce 2020, tak dnes válka na Ukrajině není, protože on by tomu dokázal zabránit. Vždy vyprávěl hezkou historku, jak se rozhodl přesunout ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. A on říkal: 40 let to všichni prezidenti slibovali, nikdo to nikdy neudělal. Tak já jsem řekl, že to udělám, a v tu chvíli mi začali volat všichni. Z EU, Merkelová, všichni mě volali, že to nemůžu udělat, že zvýšíme napětí na Blízkém východě. Přestal jsem jim brát telefony a pak jsem jim je vzal a říkám: Už je to hotový, už jsem to napsal. A pak říkal: Měl jsem ty desky, takhle jsem to tam měl podepsané, ten přesun ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma,“ vyprávěl Rajchl a hovořil také o tom, jak Trump měl vyjednávat cenu přesunu ambasády.

Politici se dle Rajchla musejí chovat ke státním penězům, jako kdyby to byly jejich peníze. „Kdyby to byly jejich peníze, tak nikdy nehospodaří tak, jak hospodaří. Oni se tam cítí jak čtyři roky na pašalíku, přihrávat peníze svým kamarádíčkům. Tahle země má dost peněz. Největší problém je, že je dnes každým dnem rozkrádaná, že prostě tam vládnou politici, kteří si myslí, že si mohou dělat, co chtějí a že si ze státního rozpočtu prostě udělají svoji banku, svoji kasičku, a budou posílat peníze svým kamarádům, kteří je na ty posty dostali. A tenhleten začarovaný kruh musíme přerušit, a ty peníze musí začít téct do České republiky a českým občanům. A to my také zařídíme,“ uvedl Rajchl.

„Smlouva o podmínkách pobytu amerických vojsk“

Řeč věnoval také obranné smlouvě s USA, kterou ministryně obrany Černochová podepsala přímo ve Spojených státech. „Velmi tvrdě jsme to kritizovali, považujeme to za věc, která je pro Českou republiku naprosto nepotřebná a hlavně zvyšuje riziko... Obrovským způsobem. Ta smlouva by se neměla jmenovat Dohoda o spolupráci v rámci obrany České republiky. Ta smlouva by se měla jmenovat Smlouva o podmínkách pobytu amerických vojsk na území České republiky, protože přesně to ta smlouva obsahuje,“ sdělil.

Setkání strany PRO s občany v Liberci. Foto: PRO Liberecký kraj

„Pamatuji si, když tady byli vojáci ze Sovětského svazu, jak jsme slavili, když poslední voják odcházel, když si tam z toho Kocáb dělal velké PR. Aspoň budiž mu čest, když na to má jiné názory než my, ale budiž mu čest, že to nepodporuje. Protože prostě ví, že tady ty vojáky dostával pryč. A jak jsme to slavili, jak jsme byli hrozně rádi. Já vám garantuji, že kdyby mi v tu chvíli někdo řekl, že prostě za 30 let tady budeme mít jiné vojáky z jiné země, tak bych řekl, že se zbláznil, nevěřil bych tomu. Nejsme schopný se poučit z toho, že v momentě, kdy tady máme základny, na kterých jsou vojáci cizí mocnosti, tak v tu chvíli už nejsme suverénní stát. Seneca říkal, že pokud máte na území jakéhokoliv státu vojenskou posádku, tak už v té chvíli tomu území nevládne zvolený politik, ale velitel té posádky. Tam v té smlouvě je napsáno, že si budou zřizovat svoje vzdělávací zařízení, školy, školky, banky si mohou otevírat. Nemají žádnou odpovědnost za škodu,“ řekl.

Nemohl chybět ani rýpanec do prezidenta Petra Pavla. Ten je podle Rajchla jako americký prezident Joe Biden. „Něco podepíše a pak na sebe podá ústavní žalobu,“ podotkl k Pavlovi a jeho podpisu omezení valorizace důchodů Rajchl. Předtím rýpal do Bidena, že ten ani neví, co podepisuje.

Rajchl tvrdí, že je nutný odchod kabinetu Petra Fialy (ODS) a k tomu nátlakové akce. „Aby tahleta vláda zoufalců, zaprodanců, kteří jsou vládou protičeskou a vládou asociální, konečně skončila a zabránili jsme ratifikaci této dohody. Uděláme pro to maximum,“ zmínil.

Ekonomický balíček

Samozřejmě přišel na přetřes i ekonomický balíček. „Je to věc zcela zásadní, vždy jde o peníze až na prvním místě, tahle země má v současné době obrovský finanční problém z hlediska veřejných financí, z hlediska rozpočtů, zadlužování toho státu a samozřejmě z hlediska toho, že celý tan balíček způsobí, že se bude inflace zrychlovat a roztáčet,“ dodal Rajchl.

Jeho slova následně doplnil expert strany PRO v této oblasti Tomáš Balvín. Podle něj není podstatné, co vláda na tiskové konferenci ke konsolidačnímu balíčku řekla, ale co neřekla. „Chtějí snížit výplaty důchodů v budoucnu o 340 miliard. Tím, že zpomalí růst a zkrátí dobu, po kterou se bude pobírat důchod. To je jejich řešení. Tohle ale neřekli,“ poznamenal mimo jiné Balvín. Důchodová reforma podle něj není reformou. Podle jeho slov je zejména důležité, aby se stát naučil hospodařit.

Kromě Balvína se setkání zúčastnili za hnutí PRO také Petra Rédová, Martin Novosad, Marcel Kučera, Lída Křivánková či známý bloger Vidlák.

