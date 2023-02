Za babičku připlatíte. ,,Neumíme si představit.” Ale vláda už to rozjela

„Kdyby ministerstvo skutečně prosadilo finanční příspěvek, který by musely platit děti seniorů bydlících v domovech důchodů, nevíme, jak by to fungovalo u těch rodin, které na to nemají finance,“ říkají nyní ředitelé sociálních zařízení. Nicméně MPSV už takový zákon připravuje.

reklama

Česká společnost nyní žije v nelehké době za horentní inflace, na které má i částečný podíl energetická krize. Současná vláda si s těmito závažnými problémy viditelně neví rady a přijímá pozdní a někdy velmi rozporuplná rozhodnutí, která mohou často poškodit různé skupiny obyvatel. Na nynější vládní chaos budou zřejmě nejvíce doplácet senioři, kteří se už i tak potýkají s vysokými cenami potravin a energií. Nyní vláda dokonce navrhla snížit této nejzranitelnější skupině obyvatel zákonnou valorizaci penzí, i když si počátkem roku samotní politici navýšili platy cca o třináct procent. Banánovou republiku pak připomíná nedávné rozhodnutí ze Strakovy akademie, kdy se penze plošně navýšily o výchovné i lidem se solidními příjmy a pak vláda najednou zjistila, že na tyto zvýšené důchody jim už nezbývají finance k zákonné valorizaci.

Kromě dalších nepopulárních opatření, jako jsou například zamyšlené zvýšení odvodů pro OSVČ, vyšší daně z nemovitosti atp., vláda také už připravuje snížení podpory na provoz pro domovy důchodců a další různá sociální zařízení. Ministerstvo práce a sociálních (MPSV) věcí si totiž před několika měsíci nechalo zpracovat analýzu od společnosti Moore Advisory CZ, aby zjistilo, zda by byli klienti v pobytových sociálních službách, tedy v domovech pro seniory atp., ochotní se více podílet na celkových výdajích za provoz. Současně měla zmíněná společnost také zjistit, zda mají senioři příbuzného, který by jim mohl na pobyt přispívat. Jaká je ochota zvláště u dětí hradit svým rodičům pobyty v sociálních zařízeních a jak se k této otázce stavějí ředitelé těchto institucí, zjišťovali redaktoři ParlamentníchListů.cz v Moravskoslezském kraji.

„Manžel má tátu v domě s pečovatelskou službou, a pokud by si už pobyt nemohl platit sám, určitě bychom přispěli, i když to nebude pro nás vůbec lehké, máme teď dvě dcery na studiích,“ uvedla sedmačtyřicetiletá Yvona z Ostravy-Vítkovic.

Zatím na své rodiče přispívají jen některé děti

Finančně podporovat své rodiče či příbuzné v různých sociálních zařízeních není určitě žádnou novinkou a v některých domovech pro seniory to už částečně funguje. Prozatím to však je pouze na bázi dobrovolnosti a povinný příspěvek by mohl být pro některé rodiny s nižšími příjmy velkým problémem. To nám potvrdili i zástupci vedení těchto zařízení.

„Kdyby náš zřizovatel na základě zákona, který chce ministerstvo prosadit, požadoval povinný příspěvek po dětech seniorů v domovech důchodců a jiných zařízeních, tak by nás to už v žádném případě nepřekvapilo. U nás se dlouhodobě podílí na úhradách nákladů pro své rodiče asi pět procent dětí ze všech našich klientů. Nevím ale, jak by to fungovalo u těch rodin, které na to nebudou mít finance. Nemálo lidí se nechce automaticky podílet na sponzorování svých rodičů, to už jsme si v minulosti ověřili. Rodinný sponzoring u nás zatím funguje jen na bázi dobrovolnosti,“ informovala Magda Mertová, ředitelka Domova pro seniory z Ostravy-Zábřehu, kde žije 300 klientů.

O něco lepší zkušenost s ochotou příbuzných hradit alespoň částečně za své blízké pobyty v domech pro seniory mají nyní v Opavě. Nesmí se však jednat o platby za vysoké částky.

„Myslím si, že by děti mohly přispívat na úhradu výdajů pro své rodiče v pobytových zařízeních se službami. Vždyť oni pak v mnoha případech zdědí po svých příbuzných nějaký ten majetek. Co jsme se zatím setkali s reakcemi, tak ty byly spíše příznivé, kdy by se děti podílely na různých doplatcích nákladů za své rodiče, ale jen v nižších částkách. Ke zvýšení poplatků v našem zařízení došlo jak vloni, tak i začátkem letošního roku. Za stravu si tak teď denně účtujeme 235 korun oproti dřívějším 205 korunám a za ubytování už o 30 Kč více, tedy částka se vyšplhala na 280 korun na den,“ informovala Michaela Rédrová, vedoucí domova v zařízení pro seniory v Opavě-Kateřinkách.

Ministerstvo potvrdilo svůj záměr snížit dotace zařízením pro seniory

Zpracování analýzy ohledně ochoty lidí sponzorovat své příbuzné v sociálních zařízeních nebylo určitě jen nějakým „plácnutím do vody“. Ministerstvo práce a sociálních věcí nám skutečně potvrdilo, že i k této záležitosti připravuje novou legislativní normu.

„Především je nutné upozornit, že zpracovaná ‚Analýza dopadu‘ je nyní odborným podkladem pro legislativní rozhodnutí. V tuto chvíli tedy nelze uvést, jaké návrhy budou akceptovány a dále rozpracovány pro předložení do legislativního procesu. Bude to zřejmé v jarních měsících tohoto roku. V každém případě by takové návrhy byly součástí širší legislativní změny zákona o sociálních službách, tzv. velké novely tohoto zákona. Jejím cílem je mimo jiné systémové řešení, jak nastavit financování sociálních služeb. V současné době byly zahájeny přípravné práce, a to na úrovni diskutování tezí, respektive problémových oblastí, které by předmětná novela měla řešit. Plánovaná účinnost je od 1. července roku 2024,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz Jakub Augusta, vedoucí oddělení mediální komunikace na MPSV.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.