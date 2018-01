Zákeřný útok na Zemanovy voliče má pokračování. Někdo zfalšoval dopis kancléře Mynáře. Ten podal trestní oznámení

Anketa Dělá Zeman dobře, když nechodí do debat s protikandidáty? Dělá dobře 91% Nedělá dobře 9% hlasovalo: 10619 lidí

Začíná to vypadat jako dobře zorganizovaná kampaň, jejímž cílem je zmást voliče a zvrátit výsledky prezidentských voleb.

Někdo totiž začal nejprve po sociálních sítích šířit lživé zprávy o tom, že Miloš Zeman automaticky postupuje do druhého kola a není třeba ho v tom prvním volit, poté se letáky s tímto sdělením a výzvou objevily ve schránkách na některých místech republiky a nyní někdo zfalšoval dopis kancléře Mynáře.

Konkrétně se jedná o to, že vedoucí prezidentské kanceláře nedávno reagoval na dopis prezidentského kandidáta Pavla Fischera, který patrně odpověď z Hradu zveřejnil. Někdo tento dokument vzal, celý ho upravil a vyměnil text za údajné sdělení Vratislava Mynáře, že Miloš Zeman dle zákona automaticky postupuje do druhého kola voleb, a následně autor toto falzum začal šířit na internetu.

Kancléř Mynář okamžitě podal trestní oznámení. „Tento zaměněný text je zcela lživý, nezakládající se na pravdě a hrubým způsobem ovlivňující prezidentské volby. Zákon jasně stanoví, že prvního kola prezidentských voleb se musí zúčastnit všichni kandidáti, proto může obsah tohoto textu mít zcela zásadním způsobem vliv na občany,“ uvedl kancléř v trestním oznámení.

Kancléř Mynář o šíření falzifikátu informoval ministra vnitra a požádal ho, aby o snaze zmanipulovat volby informoval občany. „S mimořádným rozhořčením Vás informuji, že se mi dostal do rukou dopis, jehož obsahem je mé údajné vyjádření o výkladu zákona o volbě prezidenta, jenž má údajně automaticky postoupit coby úřadující prezident do druhého kola prezidentských voleb. Jsem přesvědčen, že předmětným jednáním pachatele (tvůrce falzifikátu) byly naplněny všechny znaky skutkové podstaty trestného činu maření přípravy a průběhu voleb. Věřím, že ze své pozice uděláte všechno proto, aby občanům České republiky byly okamžitě poskytnuty informace ohledně tohoto ovlivňování voleb,“ napsal Vratislav Mynář ministru vnitra.

Věc už vyšetřují kriminalisté v Ostravě i Praze, a to jak šíření falešných výzev do schránek občanům, tak zfalšovaný dopis hradního kancléře. K celé záležitosti se navíc vyjádřil i ministr vnitra Lubomír Metnar a policisté žádají všechny občany, kteří výše zmíněný leták dostali do schránky, aby volali na linku 158.

Takto někdo zfalšoval dopis hradního kancléře:

autor: Radim Panenka