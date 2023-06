Změny v ČT? Buď hned nebo nikdy. Zákulisí Kavčích hor a nového ředitele

Méně diváky bavit a víc vzdělávat, obohacovat a provokovat. Jedna z vizí, které ještě před svým zvolením nastínil nový generální ředitel České televize Jan Souček. Změní něco nový generální ředitel? Mediální analytička Irena Ryšánková mluví o Kavčích horách jako o pevnosti, která se jen tak nevzdává. Zdroj PL zevnitř ČT přitakává a přeje novému šéfovi televize odvahu. Připomíná zároveň, kdo ho zvolil a co to může pro budoucnost veřejnoprávní TV znamenat.

Zpravodajství ČT podle jeho slov naplňuje zákonné požadavky na objektivitu a nestrannost, tedy není prý nutné nic měnit. Rád by se ovšem postaral o to, aby Českou televizi začaly uznávat i její současní kritici. Nikoli však otevřenější diskusí všech názorových proudů, nýbrž hledáním společenské shody.

„Nejsem zastáncem toho, co vidím v některých jiných zpravodajských relacích, nikoliv v České televizi, že řešením je symbolické ‚pět minut Židi a pět minut Hitler‘. To situaci neřeší. Zároveň se nemůžeme tvářit, že ve společnosti neexistují velmi různorodé názory. Musíme najít způsob, jakým zprostředkovat větší společenský konsenzus nad věcmi, na kterých nám jako společnosti záleží,“ sdělil serveru Aktualne.cz Jan Souček.

Zároveň by prý ČT měla pomocí dokumentaristické a publicistické práce rozkrývat motivace antisystémově naladěných občanů. „Otázky Václava Moravce považuji za rodinné stříbro. Celkově jsem přesvědčený, že zpravodajství je dlouhodobě a zaslouženě velmi úspěšné,“ uvedl v citovaném rozhovoru a odmítl, že by ČT byla provládní. Zdůraznil zároveň, že by novináři veřejnoprávní televize neměli na veřejnosti projevovat své soukromé politické názory.

Příliš nadšený z toho nejspíš nebyl moderátor Jakub Železný, který si na twitteru posteskl, že neměl možnost s novým šéfem udělat rozhovor. „Gratuluji p. Součkovi ke zvolení do čela. Škoda že s ním nedělám 1. rozhovor, toť můj oblíbený žánr. V souladu s čl. 23.5 Kodexu ČT bych se asi svobodně ptal na p. Dalíka, pořad CaféX, ale určitě na to, co myslí ‚refreshem‘ pořadu Reportéři. Těším se na spolupráci,“ napsal na sociální síti.

Známý moderátor narážel na Součkovo vyjádření, že pořad Reportéři ČT bude potřebovat nový začátek. „Já jsem se netajil tím, že třeba u Reportérů ČT je namístě nějaký refresh, restart toho týmu. Nějaký takový formát investigativní žurnalistiky ale nepochybně do portfolia ČT patří. Já se rád budu bavit s tím týmem, který dnes v ČT funguje, bavit se s lidmi, kteří by do budoucna měli vést zpravodajství a aktuální publicistiku, o jejich představách. Věřím, že tu společnou představu najdeme tak, aby ta nová podoba byla divákům k dispozici třeba na začátku příštího roku,“ konstatoval Jan Souček po svém zvolení do čela televize.

Pokud jde o zmínku jména Marek Dalík v tweetu Jakuba Železného, na to nově zvolený generální ředitel ČT veřejně reagoval již v roce 2018. Pracoval totiž krátce v PR agentuře, kterou zakládal někdejší poradce Mirka Topolánka Marek Dalík, později odsouzený za korupci. „V agentuře New Deal Communications jsem pracoval 2 roky a 4 měsíce, do prosince 2004. Opustil jsem ji z důvodu svědomí poté, co byl Marek Dalík poprvé podezříván z korupčního jednání v kauze Kořistka. Ředitelem ČT Brno jsem od července 2014,“ napsal Souček v únoru 2018.

Do pozice generálního ředitele České televize nastoupí Jan Souček v říjnu, po vypršení mandátu Petra Dvořáka, z pozice ředitele Televizního studia ČT Brno, které produkuje řadu známých pořadů jako AZ Kvíz nebo Dobré ráno, ve kterém ostatně Souček před lety začínal jako moderátor.

Vedle toho brněnské televizní studio vyrobilo i pořady Ukrajinská čítanka, kde divákům představilo v 16 dílech současné ukrajinské spisovatele, ale také třídílnou sérii Sexuální dějiny českých zemí, který se zabýval tématy jako sex během nacistické okupace, mužský svět přetvářky s nesvobodnými ženami a prostitucí nebo orgasmus pro 21. století. Nedávno vzbudil pozornost seriál Dobré ráno, Brno, který pojednává o natáčení známého ranního pořadu. Pořad vyvolal kritiku i pochvaly, mnozí diváci oceňovali, že si Česká televize dovede udělat legraci sama ze sebe.

Co od nového šéfa veřejnoprávní televize očekávat a co nikoliv jsme se zeptali mediální analytičky Ireny Ryšánkové, která ČT, ale i další veřejnoprávní média dlouhodobě sleduje.

„Nový generální ředitel České televize Jan Souček zatím, jako každý nový ředitel, budí velká očekávání. Naivní. Jako by nový ředitel měl tu moc přijít a zatřást Kavčími horami. Tedy zejména zpravodajstvím a aktuální publicistikou, tím traumatizujícím bolavým místem televize. Když přišel Dvořák, všichni si mysleli, že zpravodajství konečně změní, protože Janeček to vzhledem k osobním vazbám na protagonisty televizní rebelie z roku 2000 udělat nemohl. Přichází Souček a všichni si myslí, že zpravodajství bude jiné, lepší. Souček přichází za naprosto stejného potlesku očekávání jako kdysi Dvořák. Možná bude mít sílu redefinovat Reportéry ČT, ale spíš nebude. Navíc trpí tím, čím všichni ředitelé České televize, totiž pocitem, že veřejná služba je jen ta televize a další dvě instituce musejí nadšeně čekat, co pán Kavek přinese. Jan Souček chce společnou mobilní platformu s ČRo a ČTK. Proč do svého projektu zatahuje dvě instituce, které řídit nebude? Odpověď i vzhledem k samostatné roli těchto médií ze zákona musí znít NE. Nikdo mu ale nebude bránit obsah zbylých dvou institucí citovat ve své vlastní zákonné odpovědnosti,“ upozorňuje.

Česká televize je dle Ryšánkové jako zaoceánský parník a změna kurzu trvá dlouho a je vyčerpávající. „Pamatuju, jak mi Petr Dvořák, v době, kdy přišel na Kavky, už jako televizní matador, řekl, že ač řídil Novu, ‚tohle‘ si neuměl představit. Souček řídí regionální studio, byť na české poměry velké. Složitost organismu verze Nova 2023. Ač ČT, není to ČT. Je to Brno. Bude umět na Kavčích horách dosáhnout na všechno a hlavně znalostně obsáhnout všechno, nebo z nezkušenosti kombinované s nadšením nového koštěte spustí televizní krizi 2.0? Některé jeho vize jsou dobré, ano. Veřejná služba by měla klást důraz na regiony, ano. I na vyloučené lokality, ano. Měla by komunikovat s diváky. Ale i s těmi, kteří tvrdě nesouhlasí s manipulacemi redakce zpravodajství a aktuální publicistiky. Ale pořád je to pohled z venku. Co udělá, až přijde do své kanceláře s terasou a bude stát tváří v tvář lidem z OTNky, odborům a starým mazákům, kteří už v těch spacácích spali? Najde argumenty, proč by svou práci měli dnes dělat jinak? Pokud chce udělat změny ve zpravodajství a publicistice, musí hned. Dokud má podporu. Pokud sebere odvahu. Protože, a to si Souček asi v těchto chvílích euforie neuvědomuje, od vteřiny zvolení už jeho obliba půjde jenom dolů. To je zákonitost a osud ředitelů. Osudem pamětníků je, že na novém začátku vidí tytéž rozzářené oči a přitom vědí, že Kavčí hory jsou pevnost, která se nevzdává,“ uvedla Irena Ryšánková.

Tomu odpovídají naše informace zevnitř veřejnoprávní televize. Podle našeho důvěryhodného zdroje, který je s komplikovaností fungování na Kavčích horách dobře obeznámen, se od nového generálního ředitele nedají očekávat žádné výrazné změny, které by zahrnuly řešení kritizovaných postupů ve zpravodajství a publicistice. „Pan Souček sám říkal, že ČT je podle něho nestranná a objektivní, tak co by asi tak měnil. Logicky se nabízí otázka, zda tomu skutečně věří, anebo si dobře uvědomuje, jakým způsobem to ve zpravodajství funguje. Dvořák to svého času nazval Tálibánem. Stačila jediná poznámka o pořadu Reportéři a už na něho začali vystrkovat růžky. Přitom by se řeklo, že on je šéf a bude se to dělat podle něho. To je v praxi na Kavčích horách bohužel omyl a je to pochopitelně špatně. Ty staré zabetonované struktury si tam zvykly, že ČT patří jim a generální ředitel jim do toho nemá co kecat. Pakliže to chce změnit, přeji mu hodně odvahy. Mnoho lidí na Kavkách doufá, že ji nakonec najde. Realisticky bych dodal, že pokud se k pozitivním změnám odhodlá, bude to příjemné překvapení, protože nelze nemít na mysli, jaké složení rady ho zvolilo a kdo ty radní do funkcí protlačil,“ konstatuje zdroj naší redakce.

