„Středoškoláci na úrovni osmáků, vymyté mozky.“ Ševčík o českém školství

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Anketa
„Musím za sebe konstatovat, že jsem velmi zklamán, kam vzdělávací soustava dospěla,“ pravil Ševčík s tím, že nynější stav vznikl pod různými záminkami, jako je „přizpůsobení se současnému takzvanému západnímu myšlení, zvyklostem a skutečnostem“.
Následně se slova před sálem, v němž nechybělo ani několik mladých studentů, chopil předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD), jenž seminář Moudrost, mravnost a racionalita ve vzdělávání zaštítil. „Není společensky zásadnější téma než to, jak vychováváme budoucí generace. Není důležitější téma než to, jaké hodnoty jim předáme. Od toho se totiž odvíjí vše, když pominu přírodní katastrofy. Když vychováváme pracovitou generaci, tak nemáme problém s důchody. Když ta generace bude pokorná a moudrá, nemusíme se bát nejen o války, ale dokonce ani Green Dealu a ekonomické katastrofy, kterou na nás valí,“ upozornil Okamura.
„A naopak generace lidí, kteří jsou sebestřední, nemají žádné morální hodnoty, nectí rodinu ani kulturní tradice, mohou naši zemi, ale také celý náš kontinent rychle zničit. Přesně tak, jak už to v některých zemích dělají, a přesně tak, jak se o to pokoušejí i u nás,“ navázal a dodal, že „lidé vychovaní v jedné ideologii bez schopnosti diskutovat, bez opory přemýšlet nad argumenty, udělají totalitu v jakémkoliv společenském systému“.
Okamura rovněž zdůraznil, že ti, kdo se pokoušejí aktuálně klasické hodnoty a normy zlikvidovat, si jsou tohoto vědomi a právě proto je likvidují. „Společenství lidí, které je schopné v přátelství diskutovat, vyhodnocovat fakta a používat zdravý rozum, prostě nikdy nepřistoupí na většinu toho, co dnešní evropské elity prosazují,“ řekl.
Podle Okamury je tak třeba se zaměřit nejen na to, jak a proč by se vzdělávání a výchova měly vrátit ke kořenům, ale též na to, jak to prosadit navzdory lidem, kteří se snaží takovým krokům cíleně bránit a „mají k tomu moc i peníze“.
Absolventi středních škol jsou na úrovni osmáků
Následně se slova opět chopil poslanec a vysokoškolský pedagog Miroslav Ševčík a podtrhl, že svoboda je neoddělitelně spjata se zodpovědností. „Proto si myslím, že právě vzdělávání je důležité, aby svoboda byla zachována napříč všemi stupni vzdělávání,“ zmínil. „V současné době se nacházíme v situaci, kdy bohužel v rámci vzdělávání mnohdy nepůsobí ani moudrost, ani mravnost, a ani racionalita. Samozřejmě, prosím, netýká se to všech,“ podotkl. Dle Ševčíka se tato slova týkají zejména institucí, které rozhodují o tom, jak by vzdělávací proces měl vypadat.
Chybou bylo dle poslance například zrušení učebních osnov. „Nové rámcové vzdělávací programy se velmi často stávají prostým ideologickým vymýváním mozku. Jsou napojeny na různé progresivistické skupiny, které navíc zasahují přímo na základních školách do vzdělávacího systému,“ shrnul s tím, že následkem toho je, že ani mnozí absolventi středních škol dnes nemají znalosti, které dřív měli žáci 6., 7. či 8. třídy na základkách.
Zvláštní pozornost je podle docenta Ševčíka nutné věnovat inkluzi, která má dopady například i v tom, že ve školství odtékají prostředky na desítky tisíc asistentů, kteří leckdy pro svoji práci nemají ani patřičnou kvalifikaci, namísto aby dané prostředky například šly do speciálního školství, které by v důsledku pomáhalo samotným dětem a jejich rodičům. „Je třeba se vrátit k systému, ve kterém fungovalo speciální školství,“ míní pedagog. Popsal, že když hovoří s pětatřicetiletými absolventy vysokých škol, kteří nyní vyučují, tak se i od nich dozvídá, že vnímají horší úroveň vzdělání u dnešních středoškoláků.
Zhoršovat se má podle něj i agresivita u dětí, a naopak se navzdory slibům pedagogům nikterak nezvyšují jejich platy. „Já se musím hrozně smát, jak ta předchozí vláda říkala, jak jí na tom záleží,“ poznamenal Ševčík s tím, že učitelské průměrné platy za Fialovy vlády ve skutečnosti nerostly.
Právě ohodnocení má vytvářet tlak na zkušenější učitele kolem 50 let věku, u nichž se stává, že některé školy mají čekat na jejich rozhodnutí odejít, aby je mohli nahradit „mladí progresivističtí absolventi různých humanitních škol“, kteří jsou ochotní si nechat „vymýt mozky, aby je pak mohli vymýt i dětem“.
U vysokých škol se má dnes dle poslance pro změnu nehodnotit v oblasti vědy prvořadě nic jiného než impaktované články, které pak mnohdy nečte nikdo jiný než spojenci uvnitř „impaktované mafie“, kteří se navzájem citují. „Ty impaktované články se sledují zvláště skrze Web of Science. Víte, kdo vlastní Web of Science? Koho my financujeme? Čínu, prosím. Takže to je až úsměvné,“ pronesl Ševčík a dodal, že se stává, že jsou akademici, kteří chtějí takový článek publikovat, konfrontováni s požadavky, aby citovali články svých oponentů, přestože spolu daná témata prací ani nesouvisejí.
„Nejvíc impaktovaných článků má jeden borec, který tyto články píše o coworkingovém vybavení místností,“ přiblížil pak Ševčík, jak se jeden z jeho kolegů na akademické půdě „prosadil ve vědě“, čímž pobavil přítomné posluchače.
Společnost pod tlakem dezinformací. Podlehnout jim měla i Nerudová
„V současné době je velká část naší společnosti pod tlakem různých dezinformací. Je to spojené s tím, že není vyučován dějepis, a pak si tací, jako Danuše Nerudová, myslí, že nás osvobodili jenom Američané, jak řekla do sdělovacích prostředků,“ zaznělo od poslance, že chybí výuka moderních dějin, což má způsobovat šíření dezinformací.
To, jak „dezinformace ničí naši sdělovací soustavu a manipulují se studenty“, měl podle Ševčíka ukázat případ učitelky Martiny Bednářové, jež žákům osmé třídy Základní školy Na Dlouhém lánu v Praze 6 vykládala svůj pohled na válku na Ukrajině a během dubna 2022 zpochybňovala, že by byl Kyjev pod ruskými útoky, po čemž skončila u soudu. „Už na základních školách existují tací donašeči, co tady byli za StB, a práskají, když někdo říká jiný názor,“ okomentoval to poslanec. Jako další příklad dopadů dezinformací označil i „covidovou manipulaci“.
Změny se dle Ševčíka budou těžce prosazovat i v rámci aktuální vládní koalice pod premiérem Andrejem Babišem (ANO). „Je nutno říct, že ta náprava bude těžká, složitá,“ zhodnotil Ševčík s poukazem na to, že do postu ministra školství byl opět jmenován Robert Plaga (za ANO). „Ta jeho role je známa i s tou inkluzí,“ dodal poslanec s tím, že ke změnám to bude „chtít odvahu“.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku