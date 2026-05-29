Fiala (ODS): Je zřejmé, že Andrej Babiš podvedl prezidenta republiky

30.05.2026 19:11 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dotacím pro Agrofert.

Fiala (ODS): Je zřejmé, že Andrej Babiš podvedl prezidenta republiky
Foto: Zdroj: Petr Fiala, FB
Popisek: Petr Fiala

Je zřejmé, že Andrej Babiš podvedl prezidenta republiky. Po volbách na Hradě slíbil, že uspokojivě vyřeší svůj střet zájmů. Dopis z Bruselu je důkazem, že to neudělal.

Ještě před pár lety by tento faul byl na rezignaci. To ale v této koalici nikoho ani nenapadne. Neporoučí se ani ministr Klempíř za Motoristy, ani ministr Zuna za SPD.

Žádná pravidla pro tuto vládu zjevně neplatí. Ale platit za to budeme my všichni.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rozhovory PL- Erik Best
Ruský dron v Rumunsku. ČT hned ráno volala Foltýna
„Český Kirk“ Šejna točí chvilkaře. Zážitky s Minářem i zneužívání mladých
Gulyáš nastavil zrcadlo Pavlovi. Video koluje internetem

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Babiš , Fiala , ODS , Pavel

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Podvedl Babiš prezidenta svým falešným slibem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Babiš a dotace

Proč řešíte, že Babiš nebude dostávat dotace od EU? Neměl byste být spíš rád jako jeho oponent? Navíc na nás občany to přeci nemá žádný vliv nebo snad jo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kardio cvičení má blahodárný vliv i na vlasyKardio cvičení má blahodárný vliv i na vlasy Potraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšnéPotraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšné

Diskuse obsahuje 14 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fiala (ODS): Je zřejmé, že Andrej Babiš podvedl prezidenta republiky

19:11 Fiala (ODS): Je zřejmé, že Andrej Babiš podvedl prezidenta republiky

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dotacím pro Agrofert.