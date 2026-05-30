„Hymna vrahů.“ Železný z ČT zase pletl do sportu politiku. Není sám

30.05.2026 21:20 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Sportovci vyjadřují nesouhlas s účastí běloruských a ruských sportovců na mezinárodních turnajích. Bývalý hokejista Jiří Hrdina požaduje, aby český hokejový tým odmítl jet na mistrovství světa. Novinář Jakub Železný a europoslanec Tomáš Zdechovský chválí gesto ukrajinské gymnastky Sofie Kraiňské, která si při ruské hymně nasadila sluchátka a zakryla si oči.

Foto: Repro: X
Popisek: Ukrajinská gymnastka Sofia Kraiňská si nasazuje sluchátka během znění ruské hymny

Mezinárodní hokejová federace umožnila návrat běloruských hokejových reprezentací do 18 let, žen a žen do 18 let na mezinárodní turnaje, informuje server hokej.cz Rozhodnutí vyvolalo odpor hlavně na Ukrajině a v pobaltských státech.

Kvůli účasti Běloruska odstoupila z mistrovství světa třetí divize žen do 18 let a stáhla i kandidaturu na pořádání turnaje. Lotyšsko se mistrovství světa mužů do 18 let v USA zúčastnit chce, ale odmítne nastoupit proti Bělorusku, pokud by na něj narazilo v play-off.

Podle bývalého hokejisty Jiřího Hrdiny by ani český hokejový tým na mistrovství světa neměl jezdit. Jinou cestu nevidí. Dle jeho názoru tedy minimálně do doby, než skončí válka na Ukrajině a Rusko zaplatí válečné reparace.

„Tahle nechutná zpráva se mi ani nechce komentovat,“ okomentoval na X zprávu o návratu běloruských hokejových reprezentací do turnaje. „Doufám, že na svazu je ještě dost slušných lidí, kteří se postaví proti tomuto rozhodnutí a případně český tým nepojede na MS. Jiná cesta není. Až Russáci odtáhnou z Ukrajiny a zaplatí reparace.“

Nesouhlas s návratem Ruska a Běloruska do mezinárodních soutěží v gymnastice se rozhodla vyjádřit i ukrajinská gymnastka Sofia Kraiňská.

Na jedné ze soutěží se na první příčce, vystupující pod ruskou vlajkou, umístila Ruska Jana Zaikinová. Ukrajinka Kraiňská, která se umístila druhá, svůj nesouhlas vyjádřila po svém a během ruské státní hymny si nasadila sluchátka a zakryla si oči.

Gesto mladé ukrajinské gymnastky pochválil novinář Jakub Železný a přirovnal ji k Věře Čáslavské. „Sluchátka, aby neslyšela hymnu vrahů svých spoluobčanů, zakrytí očí, aby neviděla vlajku vrahů svých spoluobčanů. A to navzdory ksindlům z gymnastických federací FIG a EG. J.“ napsal na X Železný.

Europoslanec Tomáš Zdechovský se nechal slyšet, že gymnastka Kraiňská je pro něj hrdinkou. „Patnáctiletá dívka, jejíž zemi už čtvrtým rokem ničí ruská agrese, odmítla při medailovém ceremoniálu vzdát úctu ruské hymně. Tedy hymně státu, který nese odpovědnost za tisíce mrtvých, zničená města a miliony lidských tragédií,“ uvedl Zdechovský a dodal, že Rusko v reakci na její gesto požádalo, aby jí byla odebrána medaile.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdechovský Rusům vzkázal, že problém nicméně není v odvážné ukrajinské sportovkyni, nýbrž v tom, že Rusové nechtějí „vypadnout z Ukrajiny“.

„Sofia Kraiňská ukázala víc odvahy než mnozí čeští i evropští politici. A za to si zaslouží respekt,“ dodal Zdechovský.

 

Gymnasti a gymnastky z Ruska a Běloruska byli z mezinárodních soutěží vyčleněni po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. O rok později jim pak bylo umožněno účastnit se turnajů z pozice neutrálních sportovců a 18. května 2026 Světová gymnastická federace rozhodla o zrušení všech omezení týkajících se ruských a běloruských sportovců.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

