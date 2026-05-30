Jmenujte tři Číňany. Experti selhali

30.05.2026 22:00 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Jak Západ vnímá Čínu? Francouzský moderátor David Pujadas na LCI ukázal neznalost odborníků. Ti nedokázali vyjmenovat tři žijící Číňany. Norský politolog Glenn Diesen následně uvedl, že je snadné nenávidět ty, které neznáme a zkritizoval cenzuru západních vlád.

Foto: Repro Gov.cn
Popisek: Čínský prezident Si Ťin-pching, videokonference s prezidentem USA

Na francouzském zpravodajském kanálu LCI probíhala diskuse o vnímání Číny na Západě. Moderátor David Pujadas se vybraných francouzských odborníků na geopolitiku dotázal na jednoduchou otázku – vyjmenujte tři žijící Číňany.

Krátký dotaz pak odhalil zásadní problém v tom, jak Západ i část odborných kruhů o Číně přemýšlí. Protože ani jeden z odborníků si nevzpomněl na jiného Číňana než čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Moderátor Pujadas na této jejich odpovědi demonstroval neznalost Západu o Číně.

„Žijeme v mentálních představách, které pocházejí z počátku 20. století… Čína představuje polovinu toho, na čem v geopolitice a ekonomice záleží. A tak je problémem to, že sečtělí a vzdělaní lidé, kteří se zajímají o mezinárodní dění a sledují média, nejsou schopni vyjmenovat ani tři Číňany,“ řekl moderátor.

Norský politolog Glenn Diesen na francouzský pořad reagoval se slovy, že je snadné nenávidět ty, neznáme, neznáme a uvedl, že právě to je jeden z důvodů, proč západní vlády cenzurují.

„Proto naše vlády kriminalizují diplomacii, zakazují média, pomlouvají, cenzurují, ruší, omezují mezilidské kontakty, dělají z diskuse o bezpečnosti oponentů „kontroverzní“ téma, nahrazují diskusi emocionálními slogany a stereotypy atd.,“ dodal na X.

 

Zdroje:

https://t.co/ehiX9hwRo2

https://x.com/Glenn_Diesen/status/2060644178485203176?ref_src=twsrc%5Etfw

