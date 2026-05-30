Jmenujte tři Číňany. Experti selhali

Na francouzském zpravodajském kanálu LCI probíhala diskuse o vnímání Číny na Západě. Moderátor David Pujadas se vybraných francouzských odborníků na geopolitiku dotázal na jednoduchou otázku – vyjmenujte tři žijící Číňany.
Krátký dotaz pak odhalil zásadní problém v tom, jak Západ i část odborných kruhů o Číně přemýšlí. Protože ani jeden z odborníků si nevzpomněl na jiného Číňana než čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Moderátor Pujadas na této jejich odpovědi demonstroval neznalost Západu o Číně.
„Žijeme v mentálních představách, které pocházejí z počátku 20. století… Čína představuje polovinu toho, na čem v geopolitice a ekonomice záleží. A tak je problémem to, že sečtělí a vzdělaní lidé, kteří se zajímají o mezinárodní dění a sledují média, nejsou schopni vyjmenovat ani tři Číňany,“ řekl moderátor.
Norský politolog Glenn Diesen na francouzský pořad reagoval se slovy, že je snadné nenávidět ty, neznáme, neznáme a uvedl, že právě to je jeden z důvodů, proč západní vlády cenzurují.
„Proto naše vlády kriminalizují diplomacii, zakazují média, pomlouvají, cenzurují, ruší, omezují mezilidské kontakty, dělají z diskuse o bezpečnosti oponentů „kontroverzní“ téma, nahrazují diskusi emocionálními slogany a stereotypy atd.,“ dodal na X.
Its easy to hate those you do not know. This is why our governments criminalise diplomacy, ban media, smear, censor, cancel, cut people-to-people contact, make it "controversial" to discuss security of opponents, replace discourse with emotional slogans and stereotypes etc. https://t.co/ehiX9hwRo2— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) May 30, 2026
