25. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

22.06.2026 9:35 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se ve 25. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 19,29 CZK/litr.

25. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Celkem bylo zobchodováno 19 tisíc litrů nafty v hodnotě 0,4 milionu korun. Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno poklesla oproti hodnotě z minulého týdne o 8 procent.

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Článek obsahuje štítky

TZ , Českomoravská komoditní burza Kladno , ČMKB

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