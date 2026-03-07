Drony Nemesis: „Sbírka je tunelovaná.“ Růžička viděl spis. Vzkaz Vetchému

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
„Děkuji panu Vetchému, že podal to trestní oznámení. Díky tomu jsem mohl prostudovat spis. Bohužel se potvrdilo to, co říkám dlouhodobě: sbírka je tunelovaná a nechápu, jak o tom nemůže vědět předseda spolku. Škoda, že Lukáš Valášek je jen obyčejný šmok,“ napsal Růžička na sociální síti X.
Před pár dny se k podanému trestnímu oznámení vyjádřil obecněji.
„Obsah spisu je natolik rozsáhlý, že mi nějaký čas potrvá, než zvážím další kroky, včetně těch právních proti osobám, které mě chtěly úmyslně poškodit, abych se bál a mlčel,“ napsal trestnímu oznámení na sociální síti X dva dny zpátky. „Vše, co jsem řekl a napsal, je pravda, což potvrdila i policie. Jediný, kdo manipuluje s fakty, je Valášek. Žádná Skupina D nic nedodávala, vše šlo přes FPV Space. Doplnil k tématu v diskusi a zdůraznil, že považoval za správné poukázat na nepravosti.
