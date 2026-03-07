Drony Nemesis: „Sbírka je tunelovaná.“ Růžička viděl spis. Vzkaz Vetchému

08.03.2026 7:35 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Poslanec ANO za Ústecký kraj Pavel Růžička se znovu pustil do polemiky s hercem Ondřejem Vetchým. Kvůli dronům z iniciativy Nemesis určeným pro Ukrajinu. Zmínil i novináře Lukáše Valáška. Nazval ho „šmokem“.

Foto: Youtube
Popisek: Pavel Růžička

Ještě jako opoziční poslanec kritizoval zákonodárce z řad ANO Pavel Růžička dronovou iniciativu Nemesis. S drony určenými pro Ukrajinu. Jako vládní poslanec v kritice celého projektu pokračuje.

„Děkuji panu Vetchému, že podal to trestní oznámení. Díky tomu jsem mohl prostudovat spis. Bohužel se potvrdilo to, co říkám dlouhodobě: sbírka je tunelovaná a nechápu, jak o tom nemůže vědět předseda spolku. Škoda, že Lukáš Valášek je jen obyčejný šmok,“ napsal Růžička na sociální síti X.

 

 

Těmito slovy reagoval na článek Lukáše Valáška s názvem „Policie nebude stíhat poslance ANO za pomluvu. Oznámení Vetchého odložila“.

Před pár dny se k podanému trestnímu oznámení vyjádřil obecněji.

„Obsah spisu je natolik rozsáhlý, že mi nějaký čas potrvá, než zvážím další kroky, včetně těch právních proti osobám, které mě chtěly úmyslně poškodit, abych se bál a mlčel,“ napsal trestnímu oznámení na sociální síti X dva dny zpátky. „Vše, co jsem řekl a napsal, je pravda, což potvrdila i policie. Jediný, kdo manipuluje s fakty, je Valášek. Žádná Skupina D nic nedodávala, vše šlo přes FPV Space. Doplnil k tématu v diskusi a zdůraznil, že považoval za správné poukázat na nepravosti.

 

 

Psali jsme:

Návštěva Ondřeje Vetchého stále obestřena tajemstvím
Růžička z ANO, hlasitý kritik dronů Nemesis, promlouvá z nemocnice
Cpou to do hlav dětem. Vyoral sekl Pavla kvůli Ukrajině
Drony: Vetchý nepomohl. Vyšetřovat se má ještě více, padlo doporučení

 

