Trump: Možná už nebude nikdo, kdo by řekl „vzdáváme se“

08.03.2026 7:29 | Zprávy
autor: Naďa Borská

Americko-izraelské vojenské operace na Blízkém východě pokračují. Šéf Bílého domu Donald Trump se nechystá letecké útoky na íránské cíle ukončit. Íránský prezident Masúd Pezeškján pozastavil akce proti sousedním státům. Ruský vůdce Vladimir Putin vyzývá k deeskalaci, k okamžitému uzavření příměří a k diplomatickému řešení konfliktu. Ceny energií rostou.

Trump: Možná už nebude nikdo, kdo by řekl „vzdáváme se“
Foto: Repro Youtube
Popisek: Íránská střela s plochou drahou letu Soumar

Prezident USA Donald Trump odmítl jakékoli diplomatické urovnání probíhajícího konfliktu s Íránem a naznačil, že válka skončí teprve tehdy, až Teherán nebude mít funkční armádu ani žádné zbývající potenciální vůdce. Prohlásil, že pokud během probíhajících leteckých útoků dojde k úplnému zničení íránského vojenského potenciálu, je vyjednávaní zbytečné. „V určitém okamžiku už možná nebude nikdo, kdo by řekl ‚vzdáváme se‘,“ citovala jeho slova agentura Reuters. 

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

10%
90%
hlasovalo: 10965 lidí

Řekl to v době, kdy americko-izraelská operace vstupuje do druhého týdne. Spojené státy a Izrael pokračují v úderech na íránské cíle, včetně ropných rafinérií u Teheránu, velitelských center Íránských revolučních gard v Bejrútu i balistických raketových zařízení. Americké letadlové lodě byly přesunuty do Rudého moře a do Arabského moře, aby podpořily operace, které podle prezidenta Trumpa již výrazně oslabily íránské námořnictvo, letectvo i komunikační infrastrukturu.

Írán naopak útočil raketami a drony na sousední země včetně Spojených arabských emirátů, Kuvajtu a Saúdské Arábie, přičemž americké velení označilo íránská tvrzení o cílení pouze na vojenské objekty za lež.

Kdo může za zásah dívčí školy?

Íránský prezident Masúd Pezeškján se v sobotu sousedním státům osobně omluvil za škody způsobené íránskými útoky a oznámil dočasné pozastavení ofenzívy proti nim, pokud z jejich území nebudou vedeny údery na Írán. Trumpovu výzvu k „bezpodmínečné kapitulaci“ označil za „sen, který si mohou vzít do hrobu“.

Podle Fox News íránský vůdce rovněž vyzval sousedy, aby se nepřipojovali k americko-izraelské koalici. Tento krok však vyvolal kritiku tvrdé linie v Teheránu a íránské vedení zároveň varovalo Evropu, že jakákoli podpora Washingtonu a Jeruzaléma by ji učinila legitimním cílem.

Konflikt si již vyžádal lidské oběti na všech stranách. Íránské útoky zabily nejméně deset Izraelců a šest amerických vojáků, jejichž ostatky byly v sobotu převezeny na leteckou základnu v Delaware. Americké a izraelské údery pak podle dostupných údajů usmrtily přes 1300 íránských civilistů. Vede se spor o zodpovědnost za zásah dívčí školy v jihoíránském městě Mínáb.

Prezident Trump připsal vinu íránským zbraním pro jejich údajnou nepřesnost. Podle dostupných vyšetřování však budova dříve patřila k vojenské základně a americké síly ji údajně označily za cíl omylem. Izrael provedl evakuace v jižním Libanonu před dalšími údery na spojence Íránu z hnutí Hizballáh.

Putin kondoloval kvůli smrti Chámeneího

Regionální dopady vojenské operace jsou značné. Došlo k uzavření Hormuzského průplavu, nastal pokles těžby ropy v Kuvajtu a růst cen energií na světových trzích.

Ruský prezident Vladimir Putin telefonicky kondoloval íránskému vedení po smrti nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chámeneího a vyzval k okamžitému příměří a diplomatickému řešení konfliktu.

Americké a izraelské síly pokračují v operacích s cílem dále oslabit íránské kapacity, zatímco Teherán signalizuje ochotu k deeskalaci v regionu – ovšem pouze pokud nebude dále provokován. Vývoj sledují i spojenci v Zálivu, kteří úspěšně sestřelili stovky íránských dronů a raket.

