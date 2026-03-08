Trump: Možná už nebude nikdo, kdo by řekl „vzdáváme se“

Prezident USA Donald Trump odmítl jakékoli diplomatické urovnání probíhajícího konfliktu s Íránem a naznačil, že válka skončí teprve tehdy, až Teherán nebude mít funkční armádu ani žádné zbývající potenciální vůdce. Prohlásil, že pokud během probíhajících leteckých útoků dojde k úplnému zničení íránského vojenského potenciálu, je vyjednávaní zbytečné. „V určitém okamžiku už možná nebude nikdo, kdo by řekl ‚vzdáváme se‘,“ citovala jeho slova agentura Reuters.
Řekl to v době, kdy americko-izraelská operace vstupuje do druhého týdne. Spojené státy a Izrael pokračují v úderech na íránské cíle, včetně ropných rafinérií u Teheránu, velitelských center Íránských revolučních gard v Bejrútu i balistických raketových zařízení. Americké letadlové lodě byly přesunuty do Rudého moře a do Arabského moře, aby podpořily operace, které podle prezidenta Trumpa již výrazně oslabily íránské námořnictvo, letectvo i komunikační infrastrukturu.
Írán naopak útočil raketami a drony na sousední země včetně Spojených arabských emirátů, Kuvajtu a Saúdské Arábie, přičemž americké velení označilo íránská tvrzení o cílení pouze na vojenské objekty za lež.
Kdo může za zásah dívčí školy?
Íránský prezident Masúd Pezeškján se v sobotu sousedním státům osobně omluvil za škody způsobené íránskými útoky a oznámil dočasné pozastavení ofenzívy proti nim, pokud z jejich území nebudou vedeny údery na Írán. Trumpovu výzvu k „bezpodmínečné kapitulaci“ označil za „sen, který si mohou vzít do hrobu“.
Podle Fox News íránský vůdce rovněž vyzval sousedy, aby se nepřipojovali k americko-izraelské koalici. Tento krok však vyvolal kritiku tvrdé linie v Teheránu a íránské vedení zároveň varovalo Evropu, že jakákoli podpora Washingtonu a Jeruzaléma by ji učinila legitimním cílem.
Konflikt si již vyžádal lidské oběti na všech stranách. Íránské útoky zabily nejméně deset Izraelců a šest amerických vojáků, jejichž ostatky byly v sobotu převezeny na leteckou základnu v Delaware. Americké a izraelské údery pak podle dostupných údajů usmrtily přes 1300 íránských civilistů. Vede se spor o zodpovědnost za zásah dívčí školy v jihoíránském městě Mínáb.
Prezident Trump připsal vinu íránským zbraním pro jejich údajnou nepřesnost. Podle dostupných vyšetřování však budova dříve patřila k vojenské základně a americké síly ji údajně označily za cíl omylem. Izrael provedl evakuace v jižním Libanonu před dalšími údery na spojence Íránu z hnutí Hizballáh.
Putin kondoloval kvůli smrti Chámeneího
Regionální dopady vojenské operace jsou značné. Došlo k uzavření Hormuzského průplavu, nastal pokles těžby ropy v Kuvajtu a růst cen energií na světových trzích.
Ruský prezident Vladimir Putin telefonicky kondoloval íránskému vedení po smrti nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chámeneího a vyzval k okamžitému příměří a diplomatickému řešení konfliktu.
Americké a izraelské síly pokračují v operacích s cílem dále oslabit íránské kapacity, zatímco Teherán signalizuje ochotu k deeskalaci v regionu – ovšem pouze pokud nebude dále provokován. Vývoj sledují i spojenci v Zálivu, kteří úspěšně sestřelili stovky íránských dronů a raket.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.