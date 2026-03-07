Pozor na papíry. Vadim Petrov tuší, co Moravec provede Okamurovi

V neděli bude hostem v pořadu Otázky Václava Moravce Tomio Okamura. A to po několika letech. Co od této diskuse očekávat?
Václav Moravec bude dobře připravený. Bude jízlivý, bude skákat do řeči, bude se snažit Tomia Okamuru na něčem nachytat. A ten bude mít na stole papíry, ze kterých bude citovat. Což je hloupý zvyk. Myslím ty papíry. Strašně to debatu ruší. Mistrem v práci s papíry je Miroslav Ševčík. Vždycky se přestanu soustředit na to, co říká a držím mu palce, aby našel poznámku, kterou má někde napsanou. Jsou to nervy. Místy mám pocit, že se v těch papírech utopí.
Tomio Okamura si poměrně dlouho stěžoval na to, že prý není do Otázek Václava Moravce zván. Je právem televize a dramaturgie určitého pořadu vybrat si hosta, a případně i nějakého odmítnout? Jedná, nebo nejedná se v tomto případě o chybu ČT, případně Václava Moravce?
Televize má právo si vybírat hosty. Problémem je financování. Nelze nechat Českou televizi dělat si, co chce, a přitom ji nechat čerpat veřejné zdroje. Ten, kdo platí, musí za své peníze dostat to, za co si platí. Pokud stát umožní České televizi využívat veřejné prostředky, je to on, který odpovídá za to, co s nimi ČT dělá. A tady si u ČT objednal vyváženou publicistiku a pluralitu názorů. A pokud ČT perzekvuje vrcholné politiky, protože se jí nelíbí, musí se k tomu stát postavit a něco s tím udělat.
Moderátor Moravec poskytl rozhovor Respektu a mluvil v něm mimo jiné o údajné snaze politiků „oslabit televizi“. Moderátor se prý také obává modelu, kdy by si politici sami určovali, kdy a s kým chtějí do diskusních pořadů přijít. Jsou takové obavy namístě?
To je jen takový chyták zastánců dosavadních pořádků – dej nám, občane, peníze a nemluv do toho, co s nimi děláme. Politici, jejich tiskoví mluvčí, stranické sekretariáty, PR agentury – všichni se snaží vnutit, a nejen České televizi, svoji představu, kdy a do jakého pořadu politik půjde, s kým ano, s kým ne, na co se ho moderátor ptát smí, a na co ne. Je to běžný vztah médií a politiků, ale i umělců – všech mediálních celebrit. Úkolem „mediálních“ poradců (někdy se tomu vyloženě říká media lobbing) je se snažit ovlivnit pracovníky, kteří o pořadech rozhodují. Úlohou médií je těmto snahám nepodlehnout. Je to tak odjakživa. Václav Moravec to dobře ví, on se jen snaží vyvolat dojem, že zrušením poplatků se něco změní, že mu bude někdo diktovat, co má dělat, a co ne. Jestli se bojí, že podlehne, nemá tam co dělat.
Právě v souvislosti s uvedenou snahou o oslabení mluví moderátor také o plánované změně financování veřejnoprávních médií. Ostatně to, že konec koncesionářských poplatků by prý mohl ovlivnit nezávislost ČT, zaznívá z více stran. Je tato obava namístě?
Předvídatelný rámec financování, které bude stanovené na delší období. Třeba na 4 až 6 let dopředu (např. indexované na inflaci + růst HDP nebo fixní vzorec), schválené jednorázově Sněmovnou, a ne každoročně přehodnocované. To eliminuje ten největší zdroj nepřímého tlaku – každoroční „žebrání“ o peníze – to by mělo být v novém zákoně vyřešené.
Jakýkoli pokus o vměšování do obsahu (přes rozpočet, Radu ČT nebo jinak) musí být jako dosud soudně napadnutelný a poslední slovo má mít soud. To je klíčová brzda – rada může tlačit, ale management to může odmítnout a soud ho ochrání. A to už platí.
Transparentní a stabilní pravidla pro volbu a odvolávání rady. Mandáty bez možnosti masové obměny po volbách. Odvolání jen za závažné porušení zákona, ne politickou vůlí. A to už také platí.
A já bych ještě dodal, že změna zákona by měla projít veřejnou debatou ještě předtím, než se dostane do Sněmovny. A to snad proběhne. Takže, o co jde? Je to jen lobbing těch, kteří jsou přilepení na dosavadní systém bezzubé kontroly státu za utrácení veřejných prostředků, které z kapes občanů proudí do České televize a do Českého rozhlasu.
Premiér Andrej Babiš nedávno uvedl, že konec koncesionářských poplatků by měl přijít od roku 2027. Máme pak čekat něco jako novou spacákovou revoluci? A předpokládáte, že by byla stejně účinná jako ta tehdejší?
Miliony chvilek nemají téma. Určitě se chystají k tomu něco vyvolat. Podle mě udělají sérii demonstrací, a to podle toho, kolik jim kdo dá na to peněz. Jestli se zapojí zaměstnanci České televize a Milion chvilek obsadí ČT – je to možné. Myslím si ale, že už tolik veřejnost na straně Kavčích hor nestojí, jako v minulosti.
Když se ještě vrátíme k Moravcovi, ten prý pro Respekt uvedl mimo jiné také to, že v České televizi „nebude za každou cenu“, a pokud dojde ke změnám v rozporu s jeho svědomím, že instituci opustí. Překvapuje vás to?
Václav Moravec je jeden z těch, kteří zapracovali na tom, že lidi se už za ČT tak nepostaví, jako dřív. Jestli odejde? Jeho věc. Myslím, že to je úplně jedno.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.