Urbanová (STAN): Takhle to dopadá vždycky, když upřednostníte sebe před ostatními

Od doby, kdy jsme skutečně nevydali Andreje Babiše a Tomia Okamuru spravedlnosti, přičemž základní právní argumenty za nás měli Karel Dvořák a Adriana Chochelová, právníci a členové mandátového a imunitního výboru, přemýšlím o významu toho celého pro naši zemi, její občany, prostě pro vás.
Strávili jsme den dohadováním se, zda je či není možné na člověka, který byl ve významných exekutivních i zákonodárných funkcích od roku 2013, z toho 4 roky dokonce na tom nejvýznamnějším postu, s vlivem na Ministerstvo spravedlnosti a dnes i na resort, pod který spadá Policie, vytvořit jen politickou kauzu. Strávili jsme zároveň den i tím, že jsme se dohadovali, zda plakáty, který vytvořila AI a použila k tomu všechny předsudky, které v naší společnosti jsou vůči hned několika menšinám, je pouhý názor nebo něco nebezpečného.
My ale nejsme soud. Naší roli je v případě poslanecké imunity určit, zda je třeba někoho chránit před zvůlí. A já mám možnost porovnávat se svými zkušenostmi.
Tady jsem zvůli neviděla. Právě naopak, v obou případech je znát úporná snaha ty věci prokázat nade vší pochybnost. Kauzy, které se dostávají ke mně, tuhle pečlivost postrádají.
Nebylo by jinak možné potrestat otčíma mladé dívky za její dvouleté znásilňování pouhou podmínkou s tím, že jednání nemělo na nezletilou oběť (!!!) “zásadní negativní dopad”.
Nebylo by jinak možné se v kauzách týkajících se dětí opakovaně sledovat, jak dochází k protiústavním rozhodnutím. Mám jich v rukávu celou řadu.
Chci tím říct, že se vyloženě těším, a napětím přitom nedýchám, až se budou stejní poslanci, kteří zabránili vydání dvěma významným politikům z jejich řad k trestnímu stíhání, stejně bít za toho obyčejného člověka, nedej bože dítě, kterému je ubližováno. U kterého selhal systém. Který bude třeba potřeba změnit.
A bohužel si myslím, že právě to dění ve sněmovně právě těmhle potřebným změnám zabrání. Při každém zásahu třebas do státního zastupitelství budu křičet jak na lesy, protože za 3 roky se obě trestní stíhání obnoví a my opravdu nepotřebujeme mít pochyby, že změny v následujících letech mohly vést k odlišnému chování lidí zapojených v tomto systému. Což znamená, že v konečném důsledky se nestane ani nic pozitivního, co by třeba lidem pomohlo. A budou za to moct právě slova o zpolitizované justici.
Takhle to totiž dopadá vždycky, když upřednostníte sebe před ostatními. Celý můj projev tady, na sebe jsem si včera vzala kompletní merch Pod svícnem, který opět brzy nabídneme i pro vás (ponožky, trička, odznáčky). Udělala jsem to proto, že mě dost drželo nad vodou vědomí, pro koho já v té sněmovně jsem a budu.
