Prohrou v hokejovém finále s USA trápení Kanaďanů teprve začalo

Kanaďané v utkání Američany výrazně přestříleli, ale skvěle chytajícího brankáře Connora Helleybucka překonali pouze jedinkrát. V prodloužení hraném tři na tři rozesmutnil Kanaďany americký útočník Jack Hughes, který v čase 61:41 rozhodl o návratu olympijského zlata do USA. Američané na olympijské zlato v hokeji čekali dlouhých 46 let od takzvaného Zázraku na ledě. V roce 1980 podceňovaný tým hokejistů z amerických univerzit ve finále šokoval svět a porazil favority ze Sovětského svazu 4:3.
Oficiální účet Bílého domu svým zlatým hochům pogratuloval, jak se patří. A využil této příležitosti, aby popíchnul bývalého kanadského premiéra Justina Trudeaua. Trudeau vehementně oponoval návrhům Donalda Trumpa, že by se Kanada, kolébka hokeje, mohla stát 51. státem USA. „Naši zemi nám nevezmete. A naši hru také ne,“ napsal Trudeau loni v únoru. Po roce mu od Bílého domu přišla odpověď. Fotka, jak Orel bělohlavý, americké národní zvíře, rdousí Bernešku velkou, přezdívanou kanadská husa. Donald Trump vytrollil Kanadu.
https://t.co/kOiCXdVMao pic.twitter.com/ZIiychKPoo— The White House (@WhiteHouse) February 22, 2026
„Jeden a ten samý,“ napsal Bílý dům k dvojici fotek zachycujících bezprostřední radost amerických hokejistů. Jedna byla pořízena v únoru 1980 v Lake Placid, druhá včera v Miláně.
One and the same ???? pic.twitter.com/oNireHMJSg— The White House (@WhiteHouse) February 23, 2026
Za americkým týmem před finále přicestoval ředitel FBI Kash Patel. Navlékl si americký dres a výhru oslavil s týmem.
GREATEST FBI DIRECTOR OF ALL TIME!!!?????? pic.twitter.com/E14Q73fODI— il Donaldo Trumpo (@PapiTrumpo) February 23, 2026
Prezident Donald Trump zavolal novým olympijským šampionům přímo do šatny. Pogratuloval jim a pozval je do Bílého domu. „Musím pozvat i ženy,“ řekl Trump. Také americké hokejistky ve finále porazily Kanadu, shodně s muži dosáhly výhry 2:1 v prodloužení.
You can hear the genuine pride in Donald Trumps voice when he called the Team USA Hockey Team pic.twitter.com/ch6GbXShwh— Harrison Krank (@HarrisonKrank) February 23, 2026
Hrdost projevil i americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee: „Cože??? Ten chlap, který dal gól a zajistil USA první zlatou medaili v hokeji od roku 1980, je Žid? No páni. Jsem si jistý, že antisemité řeknou, že za tím stojí Mossad!“ Finálový hrdina Jack Hughes je po matce Ellen Weinbergové židovského původu. Olympijské zlato získal i jeho bratr Quinn, který hraje v obraně.
What??? The guy scoring goal for 1st USA Gold Medal in hockey since 1980 is a Jew? Oh my. I'm sure the Jew-haters will say Mossad was behind it!— Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) February 22, 2026
I say just celebrate the incredible victory for the USA & be grateful for Jack Hughes love for the USA & his teammates! https://t.co/0N9u99KP1G
Kanada se kvůli prohře v olympijském finále stala terčem posměšků internetových trollů. Neznámý vtipálek poukázal na měnící se etnické složení Kanady obrázkem plačících Indů. V Kanadě podle dat z roku 2021 žijí skoro dva miliony Indů. Vtípek se stal virálním.
America: *beats Canada twice for Olympic gold*— David Santa Carla ?? (@TheOnlyDSC) February 22, 2026
Canada: pic.twitter.com/SEOjM819bh
Američané si dělají legraci z toho, že Kanadě sebrali zlaté medaile v jejím národním sportu. Uživatel Jack Mac napsal: „Nejšílenější na tom hokejovém zápase bylo, že pro nás vlastně nic neznamenal. Pro tu zemi na severu znamenal všechno. Pro 99 % Američanů to byla jen nedělní ranní zábava. To musí bolet, chlape.“
Craziest part about that hockey game was it didn’t really count for us.— Jack Mac (@JackMac) February 22, 2026
Meant everything to that country up north.
Was just a Sunday morning activity for 99% of America.
That’s gotta hurt man.
Uživatel s přezdívkou Teddy Roosevelt, po 26. prezidentovi USA, poukázal na domnělou nadřazenost imperiální (angloamerické) měrné soustavy nad metrickou. Kanada používá metrickou soustavu, USA imperiální.
???????? pic.twitter.com/27fzGxTxfJ— Teddy Roosevelt (@infowarroom) February 22, 2026
