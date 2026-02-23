Prohrou v hokejovém finále s USA trápení Kanaďanů teprve začalo

23.02.2026 11:44 | Monitoring
autor: Jan Novotný

Američtí hokejisté ve finále olympijského turnaje zaskočili favorizovanou Kanadu a po 46 letech získali zlaté olympijské medaile. Hokejistům ještě do šatny pogratuloval americký prezident Donald Trump. A přišla záplava vtipů na účet poražené Kanady.

Prohrou v hokejovém finále s USA trápení Kanaďanů teprve začalo
Foto: X/Kash Patel
Popisek: Ředitel FBI Kash Patel s americkými hokejisty

Kanaďané v utkání Američany výrazně přestříleli, ale skvěle chytajícího brankáře Connora Helleybucka překonali pouze jedinkrát. V prodloužení hraném tři na tři rozesmutnil Kanaďany americký útočník Jack Hughes, který v čase 61:41 rozhodl o návratu olympijského zlata do USA. Američané na olympijské zlato v hokeji čekali dlouhých 46 let od takzvaného Zázraku na ledě. V roce 1980 podceňovaný tým hokejistů z amerických univerzit ve finále šokoval svět a porazil favority ze Sovětského svazu 4:3. 

Oficiální účet Bílého domu svým zlatým hochům pogratuloval, jak se patří. A využil této příležitosti, aby popíchnul bývalého kanadského premiéra Justina Trudeaua. Trudeau vehementně oponoval návrhům Donalda Trumpa, že by se Kanada, kolébka hokeje, mohla stát 51. státem USA. „Naši zemi nám nevezmete. A naši hru také ne,“ napsal Trudeau loni v únoru. Po roce mu od Bílého domu přišla odpověď. Fotka, jak Orel bělohlavý, americké národní zvíře, rdousí Bernešku velkou, přezdívanou kanadská husa. Donald Trump vytrollil Kanadu.

 

 

„Jeden a ten samý,“ napsal Bílý dům k dvojici fotek zachycujících bezprostřední radost amerických hokejistů. Jedna byla pořízena v únoru 1980 v Lake Placid, druhá včera v Miláně. 

Za americkým týmem před finále přicestoval ředitel FBI Kash Patel. Navlékl si americký dres a výhru oslavil s týmem. 

 

 

Prezident Donald Trump zavolal novým olympijským šampionům přímo do šatny. Pogratuloval jim a pozval je do Bílého domu. „Musím pozvat i ženy,“ řekl Trump. Také americké hokejistky ve finále porazily Kanadu, shodně s muži dosáhly výhry 2:1 v prodloužení.

 

 

Hrdost projevil i americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee: „Cože??? Ten chlap, který dal gól a zajistil USA první zlatou medaili v hokeji od roku 1980, je Žid? No páni. Jsem si jistý, že antisemité řeknou, že za tím stojí Mossad!“ Finálový hrdina Jack Hughes je po matce Ellen Weinbergové židovského původu. Olympijské zlato získal i jeho bratr Quinn, který hraje v obraně. 

 

Kanada se kvůli prohře v olympijském finále stala terčem posměšků internetových trollů. Neznámý vtipálek poukázal na měnící se etnické složení Kanady obrázkem plačících Indů. V Kanadě podle dat z roku 2021 žijí skoro dva miliony Indů. Vtípek se stal virálním.

 

Američané si dělají legraci z toho, že Kanadě sebrali zlaté medaile v jejím národním sportu. Uživatel Jack Mac napsal: „Nejšílenější na tom hokejovém zápase bylo, že pro nás vlastně nic neznamenal. Pro tu zemi na severu znamenal všechno. Pro 99 % Američanů to byla jen nedělní ranní zábava. To musí bolet, chlape.“

 

Uživatel s přezdívkou Teddy Roosevelt, po 26. prezidentovi USA, poukázal na domnělou nadřazenost imperiální (angloamerické) měrné soustavy nad metrickou. Kanada používá metrickou soustavu, USA imperiální.

 

 

