Ukrajinci dezertují. Bojovat posílají i kuchaře

„Moskva nadále investuje do útoků více než do diplomacie,“ poznamenal k tomu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že jen za uplynulý týden Rusko vypustilo proti Ukrajině více než 1300 dronů, více než 1400 naváděných leteckých bomb a 96 raket. Ukrajinského prezidenta citovala agentura Reuters.
„Tento teror nelze akceptovat. Musí být zastaven. Rusko nemůže vrtět světem, stejně jako ocas nemůže vrtět psem. Mezinárodní společenství má dostatek pák k zastavení Putina, zvláště když je jeho ekonomika již tak ve špatném stavu. Uvalte na Rusko opravdu silné sankce,“ napsal na sociální síti X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Russia continues to undermine diplomacy with terrorist mass strikes.— Andrii Sybiha ???? (@andrii_sybiha) February 22, 2026
Overnight, dozens of hypersonic, ballistic, and cruise missiles, as well as hundreds of “Shaheds,” attacked critical infrastructure and civilians in Ukraine.
There are civilian casualties and damaged energy… pic.twitter.com/DTZ13VEC7h
Zdůraznil, že Ukrajinci se bez boje nevzdají žádné části svého území. Prezident má za to, že kdyby se Ukrajinci vzdali bez boje části své vlasti, rozdělí to národ a oslabí to celou Ukrajinu. Putina by to podle Zelenského na chvíli uspokojilo, ale vedlo by to jen k tomu, že by se ruská armáda trochu vzpamatovala a zanedlouho by zahájila další útok. A je otázka, kde by se zastavila.
„Podle mého názoru by se mohl vzpamatovat nejpozději za pár let. Kam by šel dál? Nevíme, ale faktem je, že by chtěl (ve válčení) pokračovat,“ konstatoval ukrajinský prezident.
USA se nadále snaží zprostředkovat mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou, jednání probíhají, ale v podstatě nikam nevedou. Ukrajinský prezident naznačil, že tady víc než na současného prezidenta Spojených států Donalda Trumpa spoléhá na rozhodnutí Kongresu USA. Věří, že Američané mohou Ukrajince podpořit a stát si za tímto rozhodnutím.
„Nejde jen o prezidenta Trumpa, mluvíme o Americe. Všichni jsme prezidenti, je to na omezenou dobu. My usilujeme o záruky např. na 30 let. Politické elity se změní, vůdci se změní, prezidenti se mění, ale instituce zůstávají,“ poznamenal Zelenskyj v narážce na Kongres USA, který hraje v politice USA stejně důležitou roli jako tamní prezident.
Jenže mezitím na frontě Ukrajince dobíhají dlouhodobé problémy. Bývalý zpravodaj Deutsche Welle Konstantin Hončarov, který v roce 2022 vstoupil do ukrajinských ozbrojených sil a začal bránit svou zemi před ruskými agresory, popsal, proč neklesá počet dezercí z ukrajinské armády. Dezerce v tuto chvíli představují pro Ukrajince velký problém.
Ukrajinská armáda má podle bývalého novináře tak velký nedostatek sil v řadách pěchoty, že do první linie posílá i kuchaře bez bojových zkušeností, po kterých chce, aby udrželi bojovou linii a nenechali Rusy postoupit.
„Odolnost člověka má své limity. Kdyby byly rotace pravidelnější, vojáci častěji střídaní a okolnosti o něco humánnější, neměli bychom na frontové linii tak hroznou situaci. Často požadujeme, aby vojáci byli hrdinové, když bychom jim měli dovolit být vojáky – dobře vycvičenými, vybavenými a alespoň trochu odpočatými bojovníky,“ pokračoval Hončarov s tím, že rotace vojáků notně snížilo stále rozsáhlejší využívání dronů na obou stranách bojové linie.
