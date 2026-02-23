Ukrajinci dezertují. Bojovat posílají i kuchaře

23.02.2026 7:36 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj popsal, jak v jeho zemi vypadal uplynulý týden. Týden, v němž se podle všeho prohlubují ukrajinské problémy s dezercemi. Přímo z fronty přišlo vysvětlení, proč tak velké množství Ukrajinců přestává bojovat. Není to proto, že by snad byli zbabělí. Zelenskyj také prohlásil, že ruský prezident už v podstatě zahájil třetí světovou válku. A bude záležet např. na Kongresu USA, jak se k tomu postaví.

Ukrajinci dezertují. Bojovat posílají i kuchaře
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Rusové pokračují v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

„Moskva nadále investuje do útoků více než do diplomacie,“ poznamenal k tomu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že jen za uplynulý týden Rusko vypustilo proti Ukrajině více než 1300 dronů, více než 1400 naváděných leteckých bomb a 96 raket. Ukrajinského prezidenta citovala agentura Reuters.

„Tento teror nelze akceptovat. Musí být zastaven. Rusko nemůže vrtět světem, stejně jako ocas nemůže vrtět psem. Mezinárodní společenství má dostatek pák k zastavení Putina, zvláště když je jeho ekonomika již tak ve špatném stavu. Uvalte na Rusko opravdu silné sankce,“ napsal na sociální síti X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.

 

V rozhovoru pro BBC Zelenskyj doplnil, že ruský prezident Vladimir Putin už v podstatě zahájil třetí světovou válku. „Věřím, že Putin to už začal. Otázkou je, kolik území se mu podaří dobýt a jak ho zastavit,“ řekl Zelenskyj. „Rusko chce světu vnutit jiný způsob života a změnit životy, které si lidé sami zvolili,“ dodal.

Zdůraznil, že Ukrajinci se bez boje nevzdají žádné části svého území. Prezident má za to, že kdyby se Ukrajinci vzdali bez boje části své vlasti, rozdělí to národ a oslabí to celou Ukrajinu. Putina by to podle Zelenského na chvíli uspokojilo, ale vedlo by to jen k tomu, že by se ruská armáda trochu vzpamatovala a zanedlouho by zahájila další útok. A je otázka, kde by se zastavila.

„Podle mého názoru by se mohl vzpamatovat nejpozději za pár let. Kam by šel dál? Nevíme, ale faktem je, že by chtěl (ve válčení) pokračovat,“ konstatoval ukrajinský prezident.

USA se nadále snaží zprostředkovat mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou, jednání probíhají, ale v podstatě nikam nevedou. Ukrajinský prezident naznačil, že tady víc než na současného prezidenta Spojených států Donalda Trumpa spoléhá na rozhodnutí Kongresu USA. Věří, že Američané mohou Ukrajince podpořit a stát si za tímto rozhodnutím.

„Nejde jen o prezidenta Trumpa, mluvíme o Americe. Všichni jsme prezidenti, je to na omezenou dobu. My usilujeme o záruky např. na 30 let. Politické elity se změní, vůdci se změní, prezidenti se mění, ale instituce zůstávají,“ poznamenal Zelenskyj v narážce na Kongres USA, který hraje v politice USA stejně důležitou roli jako tamní prezident.

Jenže mezitím na frontě Ukrajince dobíhají dlouhodobé problémy. Bývalý zpravodaj Deutsche Welle Konstantin Hončarov, který v roce 2022 vstoupil do ukrajinských ozbrojených sil a začal bránit svou zemi před ruskými agresory, popsal, proč neklesá počet dezercí z ukrajinské armády. Dezerce v tuto chvíli představují pro Ukrajince velký problém.

„K masovým dezercím v ukrajinské armádě nedochází proto, že by se z ukrajinských vojáků stali zbabělci nebo je opustilo vlastenecké cítění. Důvodem je, že bojovníci v jednotkách na frontě jsou fyzicky i psychicky vyčerpaní. Vyčerpané jednotky v první linii nejsou stahovány k zotavení. Místo toho je jejich nasazení protahováno až za hranice lidskosti. Posily k nim buď nikdy nedorazí, nebo jsou zcela nepřipravené na to, co je čeká. Poté, co jsem byl v zimě roku 2023 zraněn a evakuován z frontové linie, zůstalo pouze pět členů mé 30členné čety – všichni ostatní byli zraněni nebo zabiti,“ konstatoval někdejší reportér.

Ukrajinská armáda má podle bývalého novináře tak velký nedostatek sil v řadách pěchoty, že do první linie posílá i kuchaře bez bojových zkušeností, po kterých chce, aby udrželi bojovou linii a nenechali Rusy postoupit.

„Odolnost člověka má své limity. Kdyby byly rotace pravidelnější, vojáci častěji střídaní a okolnosti o něco humánnější, neměli bychom na frontové linii tak hroznou situaci. Často požadujeme, aby vojáci byli hrdinové, když bychom jim měli dovolit být vojáky – dobře vycvičenými, vybavenými a alespoň trochu odpočatými bojovníky,“ pokračoval Hončarov s tím, že rotace vojáků notně snížilo stále rozsáhlejší využívání dronů na obou stranách bojové linie.

Psali jsme:

„Prasata.“ Na Ústí se valí nadávky za zničený dron
V Partii došlo na Trumpa s Macinkou. A Farský začal být podrážděný
Na co si dát pozor. V Maďarsku se blíží volby a EU prý chystá lumpárnu
Trump pochválil Macinku a pozdravil Česko

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Diskuse obsahuje 27 příspěvků

