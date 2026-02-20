Celní správa: Hrozba odebrání značky funguje

23.02.2026 7:33 | Tisková zpráva
autor: PV

Řidiči, kteří odmítají platit své dluhy vůči státu, mají stále méně prostoru k?úniku. Celníci napříč republikou ukazují, že možnost zadržet registrační značku nebo nasadit botičku funguje mimořádně účinně. V roce 2025 díky tomuto opatření vybrali příslušníci Celního úřadu v Ostravě na nedoplatcích 3,8 milionu korun, tedy téměř o 200 tisíc více než v předchozím roce.

Celní správa: Hrozba odebrání značky funguje
Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

Pravomoc platná od roku 2022 se tak postupně stala silným nástrojem, jak přimět dlužníky k okamžité úhradě. Loni ji celníci na území Celního úřadu v Ostravě využili ve 43 případech, kdy řidiči odmítli zaplatit neuhrazenou pokutu za dopravní přestupek. Stěžejním faktorem pro dlužníky je pak právě to, že nemohou pokračovat v jízdě – teprve tehdy své závazky uhradí.

Výrazně to ukázal případ rumunského kamionu, který celníci loni v září odstavili na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou. Dopravce dlužil přes 930 tisíc korun na pokutách. Po nasazení botičky a šesti dnech intenzivních jednání byla celá částka uhrazena a vozidlo mohlo pokračovat v cestě. Tento zásah se stal jedním z nejvýraznějších příkladů účinnosti opatření.

Celníci se však na silnicích nezaměřují pouze na dlužníky. V roce 2025 odhalili také v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji více než 3 700 řidičů bez platné elektronické dálniční známky a na uložených pokutách vybrali 7,2 milionu korun. Výsledek je srovnatelný s rokem 2024, což potvrzuje stabilní efektivitu kontrol dálničních povinností.

Celní správa ČR zároveň pokračuje v posilování role státního vymahače. Novelizace zákona umožnila celníkům zadržet pro účely úhrady dluhu i věc, která může být postižitelná daňovou exekucí. Neplatiči tak musí počítat s tím, že ignorování závazků vůči státu se jim může výrazně prodražit.

Psali jsme:

Rajchl: Už ne za Ukrajinu. Stojím za Slovenskem a Maďarskem
Ruska chtěla na olympiádě podpořit Ukrajince. Ti ale zuří
USA a Evropa v čase velkých změn. Bednář vypíchl, co v projevu Rubia zapadlo
„Energie je základ“. Babiš představil novou hospodářskou strategii země

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Celní správa , TZ

Ing. Radim Fiala byl položen dotaz

EU

Že se EU snaží cenzurovat a šmírovat lidi na internetu s tím souhlasím a jsem ostře proti. Ale vy ještě tvrdíte, že EK zasahuje do voleb po celé Evropě. Jak přesně? A bylo tomu tak i u nás? Budete to prošetřovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Celní správa: Hrozba odebrání značky funguje

7:33 Celní správa: Hrozba odebrání značky funguje

Řidiči, kteří odmítají platit své dluhy vůči státu, mají stále méně prostoru k?úniku. Celníci napříč…