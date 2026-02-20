Celní správa: Hrozba odebrání značky funguje

Pravomoc platná od roku 2022 se tak postupně stala silným nástrojem, jak přimět dlužníky k okamžité úhradě. Loni ji celníci na území Celního úřadu v Ostravě využili ve 43 případech, kdy řidiči odmítli zaplatit neuhrazenou pokutu za dopravní přestupek. Stěžejním faktorem pro dlužníky je pak právě to, že nemohou pokračovat v jízdě – teprve tehdy své závazky uhradí.
Výrazně to ukázal případ rumunského kamionu, který celníci loni v září odstavili na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou. Dopravce dlužil přes 930 tisíc korun na pokutách. Po nasazení botičky a šesti dnech intenzivních jednání byla celá částka uhrazena a vozidlo mohlo pokračovat v cestě. Tento zásah se stal jedním z nejvýraznějších příkladů účinnosti opatření.
Celníci se však na silnicích nezaměřují pouze na dlužníky. V roce 2025 odhalili také v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji více než 3 700 řidičů bez platné elektronické dálniční známky a na uložených pokutách vybrali 7,2 milionu korun. Výsledek je srovnatelný s rokem 2024, což potvrzuje stabilní efektivitu kontrol dálničních povinností.
Celní správa ČR zároveň pokračuje v posilování role státního vymahače. Novelizace zákona umožnila celníkům zadržet pro účely úhrady dluhu i věc, která může být postižitelná daňovou exekucí. Neplatiči tak musí počítat s tím, že ignorování závazků vůči státu se jim může výrazně prodražit.
