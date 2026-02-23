ANO: Jsme proti transformaci jihomoravských nemocnic

„Vedení kraje, jehož hlavou je hejtman Jan Grolich, chce vypustit pomyslného džina z láhve, a devět krajských nemocnic, příspěvkových organizací našeho kraje, má být převedeno na akciové společnosti. Bez relevantních důvodů, bez uspokojivých podkladů, proti vůli nejméně dvou tisíc zaměstnanců těchto zařízení. Bez snahy o férovou komunikaci s veřejností. Zdravotnictví je velký byznys. Hnutí ANO privatizaci veřejného zdravotnictví v Jihomoravském kraji nedovolí. A nesouhlasíme ani se záměrem převést nemocnice na akciové společnosti, což vnímáme jako pomyslný první krok. Stojíme za lékaři, sestrami a veškerým zdravotním i administrativním personálem nemocnic,“ řekla před jednáním zastupitelstva Alena Schillerová, ministryně financí a předsedkyně jihomoravské organizace hnutí ANO.
„Transformace českých nemocnic na akciové společnosti i v minulosti přinášela hodně problémů. A my si myslíme, že v české zdravotnictví nepotřebuje další problémy. Zástupci našich kolegů, kteří tady dneska stojí a jsou z Jihomoravských nemocnic, v tom mají jasno. Transformace na obchodní společnosti může do budoucna přinést snížení mezd, přinese ztrátu FKSP a není řešením. My jsme se snažili opakovaně panu hejtmanovi sdělit, že je potřeba řešit jiné věci. Že je potřeba řešit to, že nemocnice jsou podfinancované, že mají málo peněz na péči, že nejsou schopné přežívat bez dotací krajů, ale to zatím nikdo slyšet nechce,“ popsala situaci Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče.
„My se dnes máme účastnit rozhodnutí, které může zásadně změnit charakter krajského zdravotnictví. Krajské vedení dnes znovu opakuje chyby, jako v roce 2022, kdy se o podobný krok pokusilo poprvé. A když něco pokazíte už po druhé, tak to rozhodně není náhoda. Ukazuje to na přezíravost a jistě i na nekompetentnost tohoto vedení kraje. Náš zastupitelský klub jasně říká, že my vždy budeme stát na straně pacientů a zdravotnických pracovníků. Pacient je ten, kvůli kterému zdravotnický systém existuje a zdravotník je ten, díky komu zdravotnictví existuje. Nestabilita, která by tímto krokem vznikla, především v personální oblasti, je škodlivá pro fungování nemocnic. A je avizováno, že bude znamenat odchody zaměstnanců do jiných nemocnic, v lepším případě v rámci našeho kraje. My ale nechceme přihlížet tomu, že zaměstnanci z nemocnic, které jsou zřizovány Jihomoravským krajem, nemocnice Znojmo, Břeclav, Hustopeče, Hodonín, Kyjov, Vyškov, Ivančice, Tišnov a Letovice, odejdou do Fakultních nemocnic v Brně nebo do privátního zdravotnictví, a nebo úplně mimo obor. Dnešní rozhodnutí by proto měli zastupitelé odložit a zahájit skutečnou a upřímnou diskuzi za účastí všech relevantních a rozhodujících hráčů v celém procesu transformace,“ vysvětlil pohled zastupitelů hnutí ANO Milan Vojta, předseda zastupitelského klubu ANO.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Milan Vojta, MBA, M.A.
