HK ČR: Zrušení stropů u zaměstnaneckých benefitů je krok správným směrem

„Návrat k úpravě před rokem 2023 považujeme v oblasti zaměstnaneckých benefitů za krok správným směrem. Benefity nejsou pouze doplňkem mzdy. Představují nejen důležitý motivační prostředek, ale také nástroj podpory zdraví a vzdělávání. Jejich zastropování zásadně nezlepšilo kondici státního rozpočtu, zato ale skokově zvýšilo administrativní zátěž zaměstnavatelů a zúžilo prostor pro flexibilní motivaci zaměstnanců,“ zdůvodnil prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Na téma trhu práce a zaměstnaneckých benefitů se na podzim loňského roku zaměřilo i tematické šetření HK ČR mezi firmami „Trh práce a zaměstnanecké benefity“. Téměř 40 % z celkem 576 dotázaných firem napříč regiony a odvětvími ekonomiky uvedlo, že neustále se měnící legislativa je jednou z překážek bránících rozšíření či poskytování benefitů. Více než 35 % respondentů za zásadní překážku označilo právě v existenci limitů pro poskytování benefitů. Obdobná část zaměstnavatelů zároveň potvrdila, že by uvítala úplné zrušení nebo alespoň navýšení limitů.
„Z pohledu řízení lidských zdrojů jsou dnes zaměstnanecké benefity naprosto zásadním nástrojem. Doba, kdy se stačilo zaměřit pouze na výši mzdy, je dávno pryč, a zejména u nastupujících generací je třeba nabídku benefitů lépe přizpůsobovat jejich očekáváním a požadavkům. I v průzkumu HK ČR téměř 60 % zaměstnavatelů uvádí, že benefity jsou pro ně klíčové pro zvyšování motivace a spokojenosti zaměstnanců,“ doplňuje předsedkyně Sekce zaměstnanosti a trhu práce HK ČR Jaroslava Rezlerová.
Že může zrušení stropů firmám skutečně pomoci, potvrzuje i Aneta Martišková, předsedkyně Pracovní skupiny pro benefity HK ČR: „Zaměstnavatelé poskytují benefity ze svého čistého zisku po zdanění, a je to tak pro ně možnost rozdělit se se zaměstnanci o svůj úspěch. Zrušení stropů je určitě krok správným směrem, protože nejproblematičtější část administrativy je vždy spojena s výpočtem individuálního čerpání benefitů u každého zaměstnance a kontrolování, zda náhodou strop nepřekročí.“
Zrušení stropů by mělo zaměstnavatelům usnadnit poskytování benefitů a umožnit jim lépe cílit na potřeby a preference zaměstnanců. V současnosti se limity vztahují na dvě široké skupiny benefitů. Vyšší limit platí pro zdravotní benefity (např. doplatky na léky, očkování, zdravotnické služby atd.). V roce 2026 odpovídá jedné průměrné měsíční mzdě na rok, tedy 48 967 Kč. Druhý limit se týká tzv. volnočasových benefitů (např. vzdělávání, kultura, sport atd.) a je ve výši poloviny prvního limitu, pro letošní rok na ně tedy může zaměstnavatel alokovat 24 483,50 Kč. Do těchto limitů jsou benefity u zaměstnanců osvobozeny od daní a odvodů. Zaměstnavatelé je přitom poskytují ze svého čistého zisku po zdanění. Po přijetí nové legislativní úpravy by mělo být možné poskytovat benefity i ve vyšším objemu při zachování osvobození od daní a odvodů.
“Poslední rok velmi intenzivně debatujeme, jak do oblasti zdraví nasměrovat více soukromých prostředků ve chvíli, kdy jsou rozpočty zdravotních pojišťoven pod velkým tlakem. Zrušení stropu u zdravotních benefitů tomu může pomoci. Budeme rádi, pokud se podaří na tento krok navázat i dalšími změnami. Průzkum HK ČR ukázal, že nejčastěji poskytovaným benefitem je podpora stravování zaměstnanců (skoro 90 % respondentů), kterého se tyto změny nedotknou. I zde bychom však uvítali parametrické úpravy, které dále podpoří zdravé stravování,” komentuje viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.
Definitivní pozici včetně případných námětů k dalšímu zpřehlednění či upřesnění systému zaměstnaneckých benefitů vyjádří Hospodářská komora po detailním seznámení s ministerským návrhem předkládaným do meziresortního připomínkového řízení.
