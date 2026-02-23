Jurečka (KDU-ČSL): Rodiny potřebují čas a klid, ne tlak na rychlá a špatná rozhodnutí

23.02.2026 12:11 | Monitoring
autor: PV

Po představení balíčku RODIČE+ přichází KDU-ČSL s dalšími konkrétními návrhy na podporu rodin a slaďování pracovního a rodinného života.

Jurečka (KDU-ČSL): Rodiny potřebují čas a klid, ne tlak na rychlá a špatná rozhodnutí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marian Jurečka

Marian Jurečka, Monika Brzesková a Benjamin Činčila dnes představili novelu dlouhodobého ošetřovného a posílení podpory zkrácených úvazků. Cílem je dát rodinám více jistoty v náročných životních situacích, zabránit jejich propadu do finančních problémů a umožnit lidem zůstat aktivní na trhu práce i tehdy, když nemohou pracovat naplno. Návrhy mají zároveň posílit mezigenerační solidaritu, podpořit domácí péči a předejít tomu, aby lidé kvůli péči o blízké úplně vypadávali z pracovního života.

„Po balíčku RODIČE+ přinášíme další konkrétní kroky, které mají rodičům a pečujícím skutečně pomoci. Zatímco vláda odmítla valorizaci výchovného, které jsme prosadili a které zvýšilo důchody více než milionu žen o 500 korun měsíčně za každé dítě, my dál pracujeme na tom, aby rodiny měly jistotu a podporu,“ uvedl poslanec Marian Jurečka.

Delší dlouhodobé ošetřovné

Navrhovaná novela prodlužuje maximální dobu čerpání dlouhodobého ošetřovného z 90 na 180 dní, pokud to zdravotní stav ošetřovaného vyžaduje a potvrdí lékař.

Podle Jurečky dnes tři měsíce často nestačí. Jedná se o situace, kdy je např. daná osoba po mrtvici, těžké operaci nebo podstupuje onkologickou léčbu. „Nechceme, aby rodiny po 90 dnech řešily dilema práce versus péče. Péče doma je často lepší pro nemocného i levnější pro stát. Rodiny potřebují čas a klid, ne tlak na rychlá a špatná rozhodnutí,“ dodal.

Prodloužení podpory přinese větší stabilitu domácnostem v krizových situacích, sníží stres a riziko zadlužení a umožní nemocným zotavovat se v domácím prostředí, které je pro jejich psychiku i zdravotní stav příznivější. Zároveň může omezit tlak na pobytové sociální služby a zdravotnická zařízení. Roční dopad návrhu se odhaduje na 100 až 140 milionů korun.

Vyšší podpora zkrácených úvazků

Druhá novela zvyšuje slevu na pojistném pro zaměstnavatele z 5 % na 10 % u vybraných skupin (lidé 55+, rodiče dětí do 10 let, studenti, mladí do 21 let, osoby se zdravotním postižením, lidé po rekvalifikaci či pečující). U lidí pečujících o blízkého ve III. nebo IV. stupni závislosti by sleva činila 20 %.

„Zkrácené úvazky jsme zavedli a využívají je desítky tisíc lidí. Teď podporu posilujeme, aby se rodiče, starší lidé nebo pečující nemuseli rozhodovat mezi rodinou a prací. Chceme, aby si mohli nastavit pracovní život podle potřeb své rodiny,“ uvedla poslankyně a předsedkyně Výboru pro sociální politiku Monika Brzesková.

Opatření má pomoci udržet lidi na trhu práce, zvýšit jejich finanční soběstačnost a zároveň posílit budoucí důchodové nároky díky pravidelným odvodům. Pro zaměstnavatele představuje silnější motivaci vytvářet flexibilní pracovní místa a předcházet nedostatku pracovní síly. Dopad do příjmů pojistného se odhaduje na 1,2 až 1,4 miliardy korun ročně.

Poslanec a místopředseda rozpočtového výboru Benjamin Činčila zároveň upozornil na nutnost férového nastavení důchodového systému: „Jsme proti návrhům, které by snižovaly budoucí důchody OSVČ a naháněly je do systému dávek. Stát má lidi chránit a nastavovat odvody tak, aby každý měl jistotu důstojného důchodu. Solidarita musí být vyvážená a spravedlivá.“

Lidovci věří, že předložené návrhy podpoří i současná koalice. „Jsou to konkrétní opatření pro obyčejné lidi – pro ty, kdo pečují, pracují a drží tuto zemi pohromadě. Silné rodiny znamenají silnou společnost i silnou ekonomiku,“ uzavřel Jurečka.

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Monika Brzesková

  • KDU-ČSL
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zdechovský (KDU-ČSL): Kdo nese odpovědnost a platí, musí mít také odpovídající vliv
Bartošek (KDU-ČSL): Babišova vláda rozbíjí důchodový systém. Stát začne krachovat
Výborný (KDU-ČSL): Babiš podkopává důvěru v nezávislou justici a ústavní instituce
Jurečka (KDU-ČSL): Životní a existenční minimum už dávno neodpovídá realitě

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Jurečka , KDU-ČSL , Brzesková

NERV

Proč přesně jste tento orgán zrušili? Pokud vím, i vy jste se dřív o jejich tvrzení často opírala a podle mě je obecně dobré, když existují nějaké nezávislé poradní orgány. Nebo podle vás nebyl NERV nezávislý?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Léky nevhodné pro kombinaci s pitím kávyLéky nevhodné pro kombinaci s pitím kávy Za zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvykyZa zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvyky

Diskuse obsahuje 16 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Traktoristo, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseVasa , 23.02.2026 12:33:19
a co jsi delal 4 roky ve vlade? Rozhodne nic takoveho, ceho mas ted plnou hubu! :-/

|  5 |  0

Další články z rubriky

Ženíšek (TOP 09): Začínáme se nebezpečně přibližovat orbánovskému Maďarsku a ficovskému Slovensku

13:09 Ženíšek (TOP 09): Začínáme se nebezpečně přibližovat orbánovskému Maďarsku a ficovskému Slovensku

Předsednictvo TOP 09 přijalo usnesení k aktuálním krokům vlády v oblasti zahraniční politiky.