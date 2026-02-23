Jurečka (KDU-ČSL): Rodiny potřebují čas a klid, ne tlak na rychlá a špatná rozhodnutí

Marian Jurečka, Monika Brzesková a Benjamin Činčila dnes představili novelu dlouhodobého ošetřovného a posílení podpory zkrácených úvazků. Cílem je dát rodinám více jistoty v náročných životních situacích, zabránit jejich propadu do finančních problémů a umožnit lidem zůstat aktivní na trhu práce i tehdy, když nemohou pracovat naplno. Návrhy mají zároveň posílit mezigenerační solidaritu, podpořit domácí péči a předejít tomu, aby lidé kvůli péči o blízké úplně vypadávali z pracovního života.
„Po balíčku RODIČE+ přinášíme další konkrétní kroky, které mají rodičům a pečujícím skutečně pomoci. Zatímco vláda odmítla valorizaci výchovného, které jsme prosadili a které zvýšilo důchody více než milionu žen o 500 korun měsíčně za každé dítě, my dál pracujeme na tom, aby rodiny měly jistotu a podporu,“ uvedl poslanec Marian Jurečka.
Delší dlouhodobé ošetřovné
Navrhovaná novela prodlužuje maximální dobu čerpání dlouhodobého ošetřovného z 90 na 180 dní, pokud to zdravotní stav ošetřovaného vyžaduje a potvrdí lékař.
Podle Jurečky dnes tři měsíce často nestačí. Jedná se o situace, kdy je např. daná osoba po mrtvici, těžké operaci nebo podstupuje onkologickou léčbu. „Nechceme, aby rodiny po 90 dnech řešily dilema práce versus péče. Péče doma je často lepší pro nemocného i levnější pro stát. Rodiny potřebují čas a klid, ne tlak na rychlá a špatná rozhodnutí,“ dodal.
Prodloužení podpory přinese větší stabilitu domácnostem v krizových situacích, sníží stres a riziko zadlužení a umožní nemocným zotavovat se v domácím prostředí, které je pro jejich psychiku i zdravotní stav příznivější. Zároveň může omezit tlak na pobytové sociální služby a zdravotnická zařízení. Roční dopad návrhu se odhaduje na 100 až 140 milionů korun.
Vyšší podpora zkrácených úvazků
Druhá novela zvyšuje slevu na pojistném pro zaměstnavatele z 5 % na 10 % u vybraných skupin (lidé 55+, rodiče dětí do 10 let, studenti, mladí do 21 let, osoby se zdravotním postižením, lidé po rekvalifikaci či pečující). U lidí pečujících o blízkého ve III. nebo IV. stupni závislosti by sleva činila 20 %.
„Zkrácené úvazky jsme zavedli a využívají je desítky tisíc lidí. Teď podporu posilujeme, aby se rodiče, starší lidé nebo pečující nemuseli rozhodovat mezi rodinou a prací. Chceme, aby si mohli nastavit pracovní život podle potřeb své rodiny,“ uvedla poslankyně a předsedkyně Výboru pro sociální politiku Monika Brzesková.
Opatření má pomoci udržet lidi na trhu práce, zvýšit jejich finanční soběstačnost a zároveň posílit budoucí důchodové nároky díky pravidelným odvodům. Pro zaměstnavatele představuje silnější motivaci vytvářet flexibilní pracovní místa a předcházet nedostatku pracovní síly. Dopad do příjmů pojistného se odhaduje na 1,2 až 1,4 miliardy korun ročně.
Poslanec a místopředseda rozpočtového výboru Benjamin Činčila zároveň upozornil na nutnost férového nastavení důchodového systému: „Jsme proti návrhům, které by snižovaly budoucí důchody OSVČ a naháněly je do systému dávek. Stát má lidi chránit a nastavovat odvody tak, aby každý měl jistotu důstojného důchodu. Solidarita musí být vyvážená a spravedlivá.“
Lidovci věří, že předložené návrhy podpoří i současná koalice. „Jsou to konkrétní opatření pro obyčejné lidi – pro ty, kdo pečují, pracují a drží tuto zemi pohromadě. Silné rodiny znamenají silnou společnost i silnou ekonomiku,“ uzavřel Jurečka.
