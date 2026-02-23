Felcman (Zelení): Starého Tržního náměstí bude škoda

Rada města Liberec definitivně rozhodla o kompletním překopání Tržního náměstí. Navzdory tomu, že jeho řešení bylo od začátku navrženo architektem Švancerem jako kompoziční celek se sousedním bazénem.

„Je to paradox. V rámci přípravy rekonstrukce bazénu vedení města velmi často hovořilo o tom, že zásadním úkolem bylo zachovat jeho výjimečnou architektonickou kvalitu. Tím se obhajovaly i extrémně vysoké náklady na jeho rekonstrukci. Hned vedle sousedící Tržní náměstí se ale to samé vedení města rozhodne kompletně a úplně zbytečně překopat. Toto náměstí přitom samotný architekt bazénu, Pavel Švancer, navrhnul s bazénem jako kompoziční celek,“ komentuje aktuálně schválenou stavební akci města Jindřich Felcman, zastupitel za Zelené / Liberec otevřený lidem.

Hlavním prvkem nového řešení Tržního náměstí je velký palouk v jeho samotném středu. Slovy autorů řešení, OVA architektů: „Střed náměstí je řešen jako velkorysý pobytový trávník. Jeho západní strana je osazena třemi betonovými stupni na sezení. Stupně podporují setkávání a trávení volného času ve středu náměstí.“

Na tento záměr reaguje J. Felcman: „Namísto laviček do kruhu kolem fontány budeme mít betonové stupně na palouku. Fontána bude odsunuta na okraj náměstí. Nemohu si pomoci, ale úprava středu náměstí mi přijde jako stavba pro stavbu. Aby se něco rozkopalo a něco při tom utratilo. Výsledkem ale není žádné zlepšení, spíše naopak.“

K tomu J. Felcman doplňuje: „Ze srovnání současného stavu a nového řešení jasně vyplývá, že potřebné úpravy šly provést i bez rozkopání náměstí. Nová Pastýřská už je nyní podél náměstí protažena. Bez zničení středu náměstí bylo možné opravit okolní chodníky, upravit parkovací místa, vyřešit dopravní zklidnění před bazénem. A vůbec se při tom nemusela zničit historická autobusová zastávka a utratit 75 milionů Kč za překopání náměstí na náměstí.“

Obrázky nového řešení ZDE.

Zdroje:

https://www.ova.cz/cs/trzni-namesti/

