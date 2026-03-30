AOPK ČR: Ceny za ochranu přírody uděleny

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se letos udělovala poosmé, již tradičně na konferenci Vybrané problémy naší přírody a krajiny, která je tentokrát zaměřena na nové přístupy k péči o přírodu. Ocenění předali František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Michal Komárek, děkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity.

Cenu AOPK ČR si odnesl Matyáš Malý za šetrné zemědělské hospodaření v CHKO České středohoří a významný podíl na rozsáhlé obnově stepí v přírodní rezervaci Milá. Dalším oceněným byl Český svaz ochránců přírody Salamandr za 25 let intenzivní péče o přírodu a krajinu Beskyd, především za obnovu luk, mokřadů a lesů a propojování místních lidí při péči o toto pohoří. Za nedávno zesnulého Tomáše Rothröckla, zakladatele národního parku Podyjí, si ocenění převzal jeho syn Tomáš.  

„Letos slavíme rok chráněných krajinných oblastí, protože šest z nich si připomíná významné výročí. Chceme ukázat, že příroda se nedá dlouhodobě chránit bez spolupráce s lidmi, kteří v krajině žijí. Letošní ocenění jsou právě toho příkladem. Matyáš Malý je drobným soukromým zemědělcem, který navázal na rodinnou tradici a přispívá svým šetrným hospodařením k údržbě jedinečné krajiny Českého středohoří. ČSOP Salamandr se už pětadvacet let podílí na obnově luk, mokřadů a lesů v Beskydech. A Tomáš Rothröckl spojil celý svůj profesní život s péčí o krajinu Podyjí, ale zároveň hrál i významnou roli v začlenění české ochrany přírody do mezinárodních struktur. Všichni ukázali, jak důležitá je pro ochranu přírody práce na místní úrovni,“  konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR chce upozornit na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. Přehled dosavadních laureátů je k dispozici ZDE. Nominace pro další ročník může zaslat kdokoli.

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

