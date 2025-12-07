Dvě třetiny proti Turkovi, vypustila ČT. Pavel čeká kompetenční žalobu

Poslanec Filip Turek (za Motoristy) není vhodným kandidátem na ministra pro téměř dvě třetiny Čechů, ukázal průzkum agentury Kantar CZ pro ČT. Za velmi nevhodného ho považuje 46 procent respondentů, za spíše nevhodného 17 procent.
Motoristé podle Borise Šťastného nehledají náhradu za nominanta Filipa Turka, i když prezident Petr Pavel jeho jmenování ministrem označil za málo pravděpodobné. Uvedl, že nyní očekávají jeho pondělní setkání s prezidentem na Hradě, a to i přes zdravotní potíže. „Věříme, že bude moci panu prezidentovi představit své vize, že bude moci případně se obhájit. Doufám, že tam dorazí, protože na tom není zdravotně dobře. Prakticky je upoután na lůžko, ale věříme, že ho lékaři dají dohromady v souvislosti s výhřezem jeho plotýnky, která se před několika dny akutně objevila,“ uvedl šéf poslaneckého klubu Motoristů.
„A věřím tomu, že Filip Turek dostane od pana prezidenta šanci,“ pokračoval Šťastný. Pokud Filip Turek od prezidenta jmenování nezíská, bude následovat koaliční jednání mezi Motoristy a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Na otázku, zda má hnutí připraveného jiného kandidáta na post ministra životního prostředí, řekl Šťastný jednoznačné ne.
Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher upozornil, že mediální a veřejný tlak na Filipa Turka je podle něj mimořádně silný. „Ten tlak je nesrovnatelný s někým jiným. Vytahují se i věci patnáct let staré,“ uvedl s tím, že nechce jeho přešlapy bagatelizovat. Zároveň řekl, že se Turek za mnohé věci omluvil, a přestože je v politice nový, podle průzkumů se jeho známost mezi veřejností pohybuje na úrovni jmen, jako jsou Karel Havlíček či Alena Schillerová.
Vondra: Hříšníků bude víc, nejen Filip Turek
Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) upozornil, že případ Filipa Turka není ojedinělý a v budoucí vládě se objeví více politiků s problematickou minulostí. „Kdybych měl kádrovat tam ty členy, tak těch hříšníků tam bude určitě víc. A stoprocentně to nebude jenom Filip Turek,“ dodal, že odpovědnost za sestavení vlády leží na premiérovi i na prezidentovi.
Velmi kladně hodnotil, jak si prezident v této situaci počíná: „Není to aktivistický prezident, je velmi uměřený. Civilizovaným způsobem tlačil na Andreje Babiše, aby učinil to veřejné oznámení ohledně svého potenciálního mega konfliktu zájmů. Bylo velmi dobré. V tomto uspěl,“ pokračoval Vondra.
Připomněl svou osobní rodinnou zkušenost, která ovlivňuje jeho vnímání Filipa Turka a symbolů spojených s nacismem. „Můj dědeček byl zabit v koncentračním táboře za druhé světové války, protože byl protinacistický odbojář. A já prostě neumím jen tak promíjet, když někdo koketuje s hajlováním,“ řekl europoslanec.
Prezident není aktivistický, ale aktivní, říká ministr Vlček
Na kritiku Filipa Turka navázal i ministr průmyslu a obchodu v demisi Lukáš Vlček z hnutí STAN: „Za člověka mluví primárně činy. Jsou věci, které se dají podle mého názoru těžko vymlčet nebo takříkajíc odpracovat. Pokud tu veřejně hajluje a myslí si, že je chlapecké hajlovat, neplatit daně...,“ uvedl.
Zároveň odmítl, že by případné nejmenování Filipa Turka do vlády prezidentem bylo projevením aktivistické role hlavy státu. „Nenazval bych to aktivistický, ale nazval bych to aktivní. Aktivní jako někdo, kdo získal větší počet hlasů než nastupující vládní většina, a někdo, kdo se velmi aktivně má spolu podílet na zahraniční politice,“ dodal ministr v demisi.
Ing. Lukáš Vlček
Upozornil také, že Turek byl původně nominován na ministra zahraničí, což je oblast úzce spojená s rolí prezidenta. To podle něj nemohlo být bez významu. „Tedy pokud zde byl Filip Turek ještě nedávno jako nominant na ministra zahraničních věcí v situaci, kdy zahraniční politika je z velké části i rolí prezidenta, tak to samozřejmě hraje určitou roli,“ řekl.
V rámci posunu nominace Turka z diplomacie na resort životního prostředí hovořil o tom, že jeho sebeprezentace za ekologa působí nevěrohodně. „Filip Turek, který přešel nominací ze zahraničních věcí do životního prostředí, o sobě prohlašuje, že je ekolog. To mi přišlo legrační. Někdo, kdo i zastupuje stranu, která přijede na Pražský hrad tím velkým esuvečkem, což je podle mě také nějaký signál, tak mi to spíš osobně přijde takové úsměvné,“ řekl Vlček, který doufá, že Motoristé mají další jména v zásobě.
Pavel připouští i variantu kompetenční žaloby
Podle prezidenta Petra Pavla je Filip Turek nositelem vlastností a přístupů nejen k právu, ale i k pravidlům, který skutečně není slučitelný s funkcí tak vysokého veřejného činitele, jako je ministr. Na podání případné kompetenční žaloby je prezident republiky připravený. „Možná bude užitečné, když dojde ke kompetenční žalobě, kterou potom Ústavní soud rozhodne,“ řekl Pavel v týdnu novinářům.
Na otázku, zda by případná kompetenční žaloba mohla vytvořit jasnější mantinely pro budoucí sestavování vlád, reagoval ministr v demisi Lukáš Vlček s tím, že takový výsledek by mohl být pro politický systém přínosný. „Ano, v některých otázkách je to určitě diskutabilní, jestli by taková situace nepomohla do budoucna. Já osobně, já věřím tomu, že nastupující vládní většina možná pochopí, že člověk, který veřejně hajluje a nedodržuje pravidla, tak i z určitých morálních hledisek není vhodným kandidátem na ministra,“ zopakoval.
„Rozumím, že mí předřečníci z opozice nebudou souhlasit s politickými názory Filipa Turka či Motoristů, že se jim nelíbí, v jakých autech kdo přijede kam,“ navázal předseda poslaneckého klubu Motoristů. „Na druhou stranu Filip Turek prošel volbami, dostal desetitisíce hlasů, stejně jako Motoristé,“ zdůraznil Boris Šťastný.
Podle svých slov by kompetenční žalobu nepodporoval. Zdůraznil, že ústava už dnes jasně určuje postup: prezident má ministry jmenovat na návrh premiéra, nikoli je politicky vybírat.
Nacher: Kompetenční žaloba až jako poslední krok
Patrik Nacher je toho názoru, že kompetenční žaloba má přijít na řadu až ve chvíli, kdy se situace dostane do patu a ani prezident, ani premiér nebudou ustupovat. „Myslím si, že kompetenční žaloba má přijít v momentě, kdy už je to až poslední krok, kdy se dostaneme do nějaké slepé cesty a bude se přešlapovat na místě. Pak je čas se bavit o kompetenční žalobě. Přivolávat to a preventivně to řešit dopředu, si myslím, že není cesta,“ řekl, že kompetenční žaloba má být až posledním krokem.
Ing. Patrik Nacher
Alexandr Vondra ke kompetenční žalobě s odkazem na slova profesora Kysely uvedl, že očekávat po jejím výsledku univerzální kuchařku je iluzorní.
Řešil se také střet zájmů Andreje Babiše – Vondra ocenil jeho krok a řekl, že pokud Babiš splní veřejný slib, může to být forma řešení střetu zájmů. Naopak Lukáš Vlček to jako důvěryhodné nevidí a za jediné čisté řešení považuje prodej Agrofertu nebo odchod z politiky. Patrik Nacher připomněl, že opozice požadovala jasný krok, a když ho Babiš učinil, část politiků ho přesto zpochybňuje; jeho řešení označil za nadstandardní nad rámec zákonných požadavků.
autor: Natálie Brožovská