Kandidát na šéfa ODS Radim Ivan: Buď změna, nebo pomalý pád

Spoluzakladatel iniciativy Česko.plus a kandidát na předsedu ODS Radim Ivan chce, aby iniciativa fungovala jako vnitrostranické křídlo, které má ambici v budoucnu získat výraznější vliv na směřování občanských demokratů.
Na víkendové setkání ve Vésce se podle dostupných informací sešla zhruba desítka účastníků z různých profesí a oblastí republiky, přičemž část z nich nebyla ani členy ODS. Iniciativa Česko.plus má podle Ivana připraveno asi 90 návrhů, ale zveřejní je až poté, co vyhodnotí, které jsou opravdu proveditelné. Akce se účastnili například i poslanci ODS Jan Skopeček, Renata Zajíčková a Štěpán Slovák a politici z TOP 09 Jiří Michalisko a Adam Minařík.
Na sociální síti X Ivan zveřejnil první ucelený dokument shrnující jeho směřování a plán pro stranu. Cílem textu je podle Ivana seznámit členy i širší veřejnost s jeho postoji, vizí a programem, s nímž vstupuje do souboje o vedení občanských demokratů.
Ve svém prohlášení zdůraznil, že jeho kandidatura není generačním střetem, ale pokusem změnit styl politiky uvnitř ODS a předejít cestě, která podle něj připomíná postupný úpadek ČSSD. Vyzývá ke změně a k vybudování sebevědomé, moderní a konkurenceschopné ODS. Jednu ze zásadních myšlenek vyjádřil slovy: „Buď půjdeme pomalu dolů v zapomnění vedle ČSSD. Nebo si vybereme změnu, která povede k odvážné, sebevědomé, samostatné a vítězné ODS.“
Priority: Energie, otevřenost, inovace a kapitalismus
Ve svém programu Ivan vyzdvihuje několik klíčových priorit, které podle něj mohou ODS znovu dodat tah, identitu i sebevědomí. Jedním z pilířů je nová energie – snaha probudit stranu po období koaliční spolupráce a vrátit ji do role silného hráče s vlastní agendou. ODS se podle Ivana nesmí spoléhat na to, že ji politicky potáhnou partneři, ale má znovu vystupovat jako dominantní pravicová síla.
Druhou oblastí je otevřenost, tedy větší zapojení členské základny do rozhodování o kandidátkách, programu i koalicích. Ivan chce do ODS přivést nové lidi a pracuje s cílem rozšířit členskou základnu až o deset tisíc nových členů. Strana se má znovu stát živým občanským hnutím, ne uzavřeným klubem.
Třetím bodem je startupové myšlení, které zdůrazňuje flexibilitu, rychlé rozhodování, hledání inspirace v úspěšných zahraničních stranách a ochotu inovovat. Ivan říká, že ODS se musí učit od těch, kteří vítězí – ať už jde o pravicové strany v Evropě nebo firmy, které dokázaly růst díky adaptaci a odvaze měnit zaběhlé zvyklosti.
Čtvrtým pilířem je návrat k kapitalismu jako podstatě pravicové politiky – svobodě podnikání, nízkým daním a důrazu na osobní odpovědnost. Prosperita nevzniká regulací, ale možností tvořit a růst, tvrdí Ivan. Pokud se ODS chce vrátit do čela pravice, musí se podle něj k těmto kořenům jasně přihlásit.
Ivan chce ODS změnit zevnitř i navenek
Kromě programového směřování Radim Ivan popsal i to, na čem už nyní pracuje a co chce prosadit v následujících měsících. Kroky rozděluje do tří směrů – dovnitř strany, směrem k veřejnosti a mezi dlouhodobé úkoly, které chce naplno rozjet po lednovém kongresu.
Uvnitř ODS chce založit první tematickou frakci. Jejím cílem má být sdružovat členy nejen podle regionů, ale také podle odborných oblastí. Ivan plánuje objet krajská sdružení ODS, vést diskuse o budoucnosti strany přímo s členskou základnou a prosadit, aby se do rozhodování o vedení ODS zapojilo co nejvíce delegátů.
Směrem ven připravuje strategický dokument ODS+. Ten má obsahovat jasnou vizi, konkrétní návrhy a program směrem k volbám. Počítá také se vznikem odborných pracovních skupin, které budou navrhovat řešení v klíčových oblastech politiky a formovat podklady pro další směřování strany.
Mezi dlouhodobé cíle řadí hlavně posílení komunikace a členské základny. Podle Ivana musí být uvnitř ODS jasně vidět, co strana dělá a proč. Cílem je přivést až deset tisíc nových členů a zavést pravidelná setkání vedení s regiony. Kampaň pro volby v roce 2029 chce začít rozbíhat už v roce 2026 a ambiciózním cílem je získat alespoň 30 % hlasů.
autor: Natálie Brožovská