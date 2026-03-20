AOPK ČR: Zima v národní přírodní památce Lom ČSA

Dlouhodobá těžba hnědého uhlí a silná koncentrace průmyslových areálů krajinu trvale pozměnila. Typické jsou na jedné straně velké otevřené plochy bezlesí, industriální místa ležící dlouhodobě ladem, na straně druhé pak intenzivně udržované liniové trasy produktovodů a zázemí pro těžbu.
Národní přírodní památka Lom ČSA je největším chráněným územím v ČR, kde se využívá ekologická obnova jako princip rekultivace krajiny a přístupu k její transformaci. Chrání přírodní procesy, pestrou mozaiku otevřených stanovišť i samovolně se vyvíjející lesy při hraně Krušných hor.
Díky pestré mozaice stanovišť a absenci negativních vlivů ze zemědělské krajiny se lom ČSA stal útočištěm mnoha druhů živočichů a rostlin z původní kulturní krajiny. Přestože mezi hlavní indikační skupiny území patří ptáci a bezobratlí živočichové, tak tu žije i spektrum různých kopytníků, kteří lom využívají buď celoročně anebo alespoň v období zimy. To i kvůli dostupné potravní nabídce, protože sníh se zde většinou neudrží dlouho. Zasněžený lom chvílemi připomíná spíš krajinu polárních regionů. Letošní zima byla štědrá a na videu níže je patrné, jak národní přírodní památka Lom Československá armády vypadala v bílém.
