AOPK ČR: Zima v národní přírodní památce Lom ČSA

20.03.2026 16:26
autor: Tisková zpráva

Posttěžební krajina Mostecké pánve je zcela výjimečným územím. Právě proto tu byla vloni na 12 kilometrech čtverečních vyhlášena národní přírodní památka Lom ČSA. Video ukazuje, jak je zdejší krajina rozmanitá.

Dlouhodobá těžba hnědého uhlí a silná koncentrace průmyslových areálů krajinu trvale pozměnila. Typické jsou na jedné straně velké otevřené plochy bezlesí, industriální místa ležící dlouhodobě ladem, na straně druhé pak intenzivně udržované liniové trasy produktovodů a zázemí pro těžbu. 

Národní přírodní památka Lom ČSA je největším chráněným územím v ČR, kde se využívá ekologická obnova jako princip rekultivace krajiny a přístupu k její transformaci. Chrání přírodní procesy, pestrou mozaiku otevřených stanovišť i samovolně se vyvíjející lesy při hraně Krušných hor. 

Díky pestré mozaice stanovišť a absenci negativních vlivů ze zemědělské krajiny se lom ČSA stal útočištěm mnoha druhů živočichů a rostlin z původní kulturní krajiny.  Přestože mezi hlavní indikační skupiny území patří ptáci a bezobratlí živočichové, tak tu žije i spektrum různých kopytníků, kteří lom využívají buď celoročně anebo alespoň v období zimy. To i kvůli dostupné potravní nabídce, protože sníh se zde většinou neudrží dlouho. Zasněžený lom chvílemi připomíná spíš krajinu polárních regionů. Letošní zima byla štědrá a na videu níže je patrné, jak národní přírodní památka Lom Československá armády vypadala v bílém.  

Psali jsme:

Vyvalil se kýbl hnusu. Klempíř odvolal podřízenou
Majáky, nebo blbci. Gulyáš setřel umělce pro Milion chvilek. Jednoho odmítl komentovat
Hledá se patolog
Němci podkopali stabilitu. Odborník na energie popsal temnou budoucnost

Zdroje:

https://aopk.gov.cz/npp-lom-csa

