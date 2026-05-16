Američané zlikvidovali islamistu z Nigérie. Trump: Myslel si, že se někde v Africe ukryje

„Dnes večer, na můj pokyn, statečné americké síly a nigerijské ozbrojené síly bezchybně provedly pečlivě naplánovanou a velmi složitou misi s cílem eliminovat z bojiště nejaktivnějšího teroristu na světě. Abu-Bilal al-Minuki, druhý nejvyšší velitel ISIS na světě, si myslel, že se může ukrýt v Africe, ale netušil, že máme zdroje, které nás informovaly o tom, co dělá. Už nebude terorizovat africké obyvatele ani pomáhat plánovat operace zaměřené proti Američanům. Jeho odstraněním se globální působnost ISIS výrazně zmenšila. Děkuji nigerijské vládě za partnerství v této operaci. BŮH ŽEHNEJ AMERICE!“ zvolal Trump.
Nigerijská armáda, kterou citovala britská BBC, uvedla, že „přesná operace“ proběhla v rámci „partnerství mezi USA a Nigérií a úsilí o sdílení zpravodajských informací, které právě vzniklo“ a přinesla ovoce.
Podle BBC Al-Minuki řídil teroristické operace na celém africkém kontinentu. Kupříkladu v dubnu se IS přihlásil k odpovědnosti za útok ozbrojenců, kteří zabili nejméně 29 lidí na jednom fotbalovém hřišti v severovýchodním nigerijském státě Adamawa. Armáda ho také spojuje s únosem školaček z Dapchi v roce 2018 – únosem více než 100 dívek z internátní školy v severovýchodní Nigérii.
Bezpečnostní analytici, na které se odvolávala BBC, tvrdí, že slabá hraniční kontrola, politická nestabilita a chudoba pomáhají militantním skupinám působit v celém regionu.
