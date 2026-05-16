Bystroně nepustili do Británie. Je to boj o duši národa, vzkázal Starmer

16.05.2026 19:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Poslanec Evropského parlamentu za AfD Petr Bystroň chtěl v sobotu promluvit na pravicové demonstraci v Londýně. Jenže Britové řekli ne. Bystroň chtěl promluvit na akci známého aktivisty a kritika islámu Tommyho Robinsona. Jak potvrdil ParlamentnímListům.cz, do země nebyl vpuštěn.

Bystroně nepustili do Británie. Je to boj o duši národa, vzkázal Starmer
Foto: Zuzana Bednářová
Popisek: Petr Bystroň

Anketa

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?

1%
98%
1%
hlasovalo: 20766 lidí
Poslanec německé Alternativy pro Německo (AfD) českého původu Petr Bystroň se chystal do Velké Británie, kde chtěl promluvit. Ale podle serveru t-online Bystroň obdržel dopis od britských imigračních úřadů. Stojí v něm jedna důležitá věta. „Vaše žádost o elektronické cestovní povolení (ETA) byla zamítnuta.“ Další věta nabídla zdůvodnění. „Jsme přesvědčeni, že váš pobyt ve Spojeném království není ve veřejném zájmu.“

Bystroň se chtěl účastnit demonstrace pořádané Tommym Robinsonem, což je pravicový kritik islámu, který je autorem několika knih. V minulosti se dopustil několika trestných činů a přestupků, za které byl britskou justicí potrestán. Jeden z trestů se týkal např. jeho vstupu do USA na vypůjčený pas. Sám sebe označuje za novináře a aktivistu.

Bystroň za toto rozhodnutí ostře vyčinil britské vládě v Londýně.

„Velká Británie: konec svobody projevu. 16. května plánují statisíce lidí vyjít do ulic Londýna na velkou demonstraci Tommyho Robinsona. Premiér Starmer však zavádí zákaz vstupu pro mezinárodní kritiky.“

„Velká Británie: Těžce zasažený premiér Starmer ukončuje svobodu slova a zakazuje vstup Petru Bystroňovi a Evě Vlaardingerbroek!“ napsal na sociální síti X Bystroň. A přidal ještě jeden výrok. „Kdo v roce 2026 ukládá zákaz vstupu evropským politikům, kteří mají na demonstraci promluvit, ten se bojí pravdy. Vláda je v panice. To je vyhlášení bankrotu. Vláda Starmera je u konce.“

 

 

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 13410 lidí
Keir Starmer měl však při vydávání rozhodnutí jasno. „Toto není nic menšího než boj o duši našeho národa,“ sdělil britskému listu The Guardian.

The Guardian také upozornil, že do ulic Londýna v sobotu vyrazily desítky tisíc lidí.

Mnoho lidí dorazilo s anglickými vlajkami a britskými vlajkami přehozenými přes záda, někteří s nápisem „STOP THE BOATS“ (Zastavte lodě). Podle deníku The Guardian je řada účastníků demonstrace v podnapilém stavu. Robinson své příznivce na akci vyzval, aby se aktivně zapojili do politiky minimálně na komunální úrovni.

Psali jsme:

Zneužili to. Nabízený smír nechtěli. Advokát Nielsen přitvrdil proti Milionu chvilek
K Bystroňovi se připojil Petr Štěpánek: Také žaluje Milion chvilek
Bystroň žaluje Milion chvilek o milion korun. A nebude sám
Bystroň osvobozen. Přelomový rozsudek v Německu

Zdroje:

https://t.co/PnDvoxfB8q

https://twitter.com/PetrBystronAfD/status/2055318777814823057?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.theguardian.com/uk-news/live/2026/may/16/far-right-unite-the-kingdom-rally-tommy-robinson-london-nakba-day-march-latest-news-updates

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_101256106/afd-politiker-petr-bystron-wird-einreise-nach-grossbritannien-verweigert.html

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Německo , zahraničí , Bystroň , Velká Británi , Starmer

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by podle vašeho názoru Petr Bystroň dostat možnost promuvit na demonstraci v Londýně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Jak se dá přestoupit do EFTA?

A myslíte, že lze obecně z něčeho těžit jen výhody? Já s tím, jak funguje Brusel mám taky dost problém, ale nevím, zda když vystoupíme z EU, zda to pak pro nás nebude ještě horší. Jednak ztratíme asi i dost výhod, ale taky se bojím, že by se nás řada rozhodnutí týkala i tak, jen bysme už o nich nemo...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vlastizrádci, kolaboranti a Brno. Posselt nám aspoň připomněl, co jsou zač, kvituje Holec

18:28 Vlastizrádci, kolaboranti a Brno. Posselt nám aspoň připomněl, co jsou zač, kvituje Holec

„Je to jen další smutný coming out pražských redakcí.“ Publicista Petr Holec napsal pár slov k blíží…