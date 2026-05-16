Bystroně nepustili do Británie. Je to boj o duši národa, vzkázal Starmer

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Bystroň se chtěl účastnit demonstrace pořádané Tommym Robinsonem, což je pravicový kritik islámu, který je autorem několika knih. V minulosti se dopustil několika trestných činů a přestupků, za které byl britskou justicí potrestán. Jeden z trestů se týkal např. jeho vstupu do USA na vypůjčený pas. Sám sebe označuje za novináře a aktivistu.
Bystroň za toto rozhodnutí ostře vyčinil britské vládě v Londýně.
„Velká Británie: konec svobody projevu. 16. května plánují statisíce lidí vyjít do ulic Londýna na velkou demonstraci Tommyho Robinsona. Premiér Starmer však zavádí zákaz vstupu pro mezinárodní kritiky.“
„Velká Británie: Těžce zasažený premiér Starmer ukončuje svobodu slova a zakazuje vstup Petru Bystroňovi a Evě Vlaardingerbroek!“ napsal na sociální síti X Bystroň. A přidal ještě jeden výrok. „Kdo v roce 2026 ukládá zákaz vstupu evropským politikům, kteří mají na demonstraci promluvit, ten se bojí pravdy. Vláda je v panice. To je vyhlášení bankrotu. Vláda Starmera je u konce.“
Großbritannien: Schwerst angeschlagener Premier Starmer beendet Meinungsfreiheit und erteilt Petr Bystron und Eva Vlaardingerbroek Einreiseverbot!— Petr Bystron (@PetrBystronAfD) May 15, 2026
Dazu Bystron: „Wer im Jahr 2026 Einreiseverbote für europäische Politiker verhängt, die bei einer Demo reden sollen, der hat Angst… pic.twitter.com/PnDvoxfB8q
The Guardian také upozornil, že do ulic Londýna v sobotu vyrazily desítky tisíc lidí.
Mnoho lidí dorazilo s anglickými vlajkami a britskými vlajkami přehozenými přes záda, někteří s nápisem „STOP THE BOATS“ (Zastavte lodě). Podle deníku The Guardian je řada účastníků demonstrace v podnapilém stavu. Robinson své příznivce na akci vyzval, aby se aktivně zapojili do politiky minimálně na komunální úrovni.
