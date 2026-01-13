Armáda ČR: V Kosovu se vystřídaly jednotky českých vojenských policistů

13.01.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Příslušníci 5. jednotky Vojenské policie předali operační úkol nově příchozímu 6. kontingentu.

Armáda ČR: V Kosovu se vystřídaly jednotky českých vojenských policistů
Foto: Armáda ČR
Popisek: Armáda ČR, logo.

Zajistili tím kontinuitu českého příspěvku k udržování bezpečnosti a stability v regionu. Jednotka Vojenské policie působí v Kosovu v rámci operace KFOR jako součást Mnohonárodní specializované jednotky (MSU – Multinational Specialised Unit) a v úzké spolupráci s italskými Carabinieri se výrazně podílí na udržování bezpečného a stabilního prostředí ve prospěch civilního obyvatelstva i aliančních složek.

Příslušníci 6. jednotky, stejně jako jejich předchůdci, budou provádět patrolování a monitorovací činnosti zejména v oblastech se zvýšeným rizikem, podílet se na shromažďování a vyhodnocování informací o bezpečnostní situaci a v neposlední řadě budou součástí jednotky určené pro zvládání davu a nepokojů s důrazem na deeskalaci napětí (CRC - Crowd and Riot Control).

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili zástupci velení KFOR, velvyslanec ČR v Kosovu Bohumil Mazánek, jeho zástupkyně Jana Kálmán, vojenský přidělenec v Albánii, velitel MSU KFOR plukovník Albert Santini, Force Provost Marshall KFOR a další významní hosté. Velitel 6. jednotky Vojenské policie plukovník Lukáš Stejskal převzal od svého předchůdce plukovníka Jana Ševčíka státní vlajku ČR jako symbol převzetí operačního úkolu a odpovědnosti za plnění úkolů.

Velitel končící jednotky ve svém projevu vyzdvihl zejména profesionalitu a soudržnost svého týmu: „Naši příslušníci po celou dobu mise plnili svěřené úkoly s maximálním nasazením a odpovědností. Jsem hrdý na to, jak jednotka reprezentovala Vojenskou policii i Armádu České republiky v mezinárodním prostředí. Díky výborné spolupráci se spojenci a místními partnery jsme přispěli ke zvyšování bezpečnosti a stability v prostoru operace.“ Zároveň poděkoval všem příslušníkům i jejich rodinám za podporu během náročného zahraničního nasazení.

„Věřím, že naše jednotka naváže na vynikající renomé našich předchůdců a že budeme plnit úkoly stejně svědomitě a kvalitně,“ vyjádřil svá očekávání velitel 6. jednotky Vojenské policie plukovník Lukáš Stejskal a zdůraznil odpovědný přístup ke svěřenému úkolu.

