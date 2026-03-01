Mašek (ANO): Premiér Babiš svolal Bezpečnostní radu státu

01.03.2026 18:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k svolání Andrej Babiš mimořádného zasedání Bezpečnostní rady státu

Mašek (ANO): Premiér Babiš svolal Bezpečnostní radu státu
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Na zítra v 7:00 svolal premiér Andrej Babiš mimořádné zasedání Bezpečnostní rady státu. Na stole bude situace na Blízkém východě, její možné dopady na bezpečnost České republiky, otázka repatriace našich občanů a také připravenost státu, integrovaného záchranného systému, Armády České republiky a zpravodajských služeb na další vývoj.

Bezpečnost lidí v této zemi musí být na prvním místě. Není nic důležitějšího než ochrana životů, stabilita země a schopnost reagovat včas a rozhodně, když to situace vyžaduje.

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

9%
91%
hlasovalo: 2611 lidí

Doufám, že se jednání zúčastní i prezident republiky, i kdyby to znamenalo návrat z další dovolené. ?V krizových chvílích musí stát mluvit jedním hlasem, ne polohlasem ze sjezdovky.

Tohle není doba na politické hry. Zbavit se fanatického šílence může být pro svět úleva, ale žádné iluze: tím to nekončí. Blízký východ je sud s prachem. Jeden zásah mír nepřinese. Jak se říká – jedna vlaštovka jaro nedělá, a tady ho neudělá ani malé hejno.

Íráncům bych přál, aby konečně mohli žít normální, klidný a důstojný život. Ale co je u nich „normální“? Země, kde se po desetiletí střetává náboženský fanatismus, má ke klidu daleko. Budoucnost je v jejich rukou.

A my? My musíme být připravení. Ne v panice, ale s chladnou hlavou. Protože vnější otřesy prověří, co v nás opravdu je.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Psali jsme:

Mašek (ANO): Tohle není náhoda, tohle je bor...
Mašek (ANO):Prezident podpořil demonstraci proti vládě, kterou sám jmenoval
Mašek (ANO): Hezky naservírované fráze o demokracii, o hodnotách, o odpovědnosti
Mašek (ANO): Recyklovaná revoluce, nový plakát, stejný scénář

