Dostál (Stačilo!): Co vše natropil Trump během soboty

01.03.2026 20:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k preventivnímu útoku USA na Írán

Dostál (Stačilo!): Co vše natropil Trump během soboty
Foto: Repro: ČT
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál během debaty v pořadu České televize, Máte slovo

Moc = právo? Co vše natropil Trump během soboty:

- Zahájil válku bez souhlasu Kongresu, v rozporu s vlastní Ústavou. 

- Použil sílu proti politické nezávislosti cizího státu, v rozporu s Chartou OSN.

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

9%
91%
hlasovalo: 2885 lidí

- S Netanjahuem spáchal další válečné zločiny, jako třeba vybombardování dívčí školy v Minábu s více než stovkou obětí.

- Udělal mučedníka z duchovního vůdce 200-300milionů šíitských muslimů, což vyvolá trvající nenávist.

- Vystavil útokům spojenecké státy v regionu, které hostí americké základny.

- Patrně vyvolal velké problémy na trzích s ropou, neboť dle očekávání došlo k uzavření Hormuzského průlivu.

- Vystřílel spoustu nedostatkových raket a protivzdušné munice v miliardové hodnotě, s pochybným účinkem.

Dlouhý seznam úspěchů, no ne? Uvidíme, co stihne během neděle. Třeba bude z Íránu do pondělka duhová louka plná jednorožců, pojídajících hamburgry, pijících colu a velebících USA&Izrael.

Nebo taky ne...

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
