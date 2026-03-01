Dostál (Stačilo!): Co vše natropil Trump během soboty

Moc = právo? Co vše natropil Trump během soboty:
- Zahájil válku bez souhlasu Kongresu, v rozporu s vlastní Ústavou.
- Použil sílu proti politické nezávislosti cizího státu, v rozporu s Chartou OSN.
- S Netanjahuem spáchal další válečné zločiny, jako třeba vybombardování dívčí školy v Minábu s více než stovkou obětí.
- Udělal mučedníka z duchovního vůdce 200-300milionů šíitských muslimů, což vyvolá trvající nenávist.
- Vystavil útokům spojenecké státy v regionu, které hostí americké základny.
- Patrně vyvolal velké problémy na trzích s ropou, neboť dle očekávání došlo k uzavření Hormuzského průlivu.
- Vystřílel spoustu nedostatkových raket a protivzdušné munice v miliardové hodnotě, s pochybným účinkem.
Dlouhý seznam úspěchů, no ne? Uvidíme, co stihne během neděle. Třeba bude z Íránu do pondělka duhová louka plná jednorožců, pojídajících hamburgry, pijících colu a velebících USA&Izrael.
Nebo taky ne...
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
