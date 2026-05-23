Posselt narazil i u „svých“. Žena se sudetskými kořeny ho poslala do Bavorska

Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Především vládní koalice, ANO, SPD a Motoristé, konání sudetoněmeckého setkání v Brně odsoudila a neúspěšně vyzvala k jeho zrušení. Poslanci opozice označili postoj vládní koalice za způsob, jak rozdmýchávat nenávist, kterou nebylo třeba rozdmýchávat.
V souvislosti se sjezdem sudetských Němců koluje po sociálních sítích několik videí. Na jednom z nich se vládní koalice dočkala zastání.
Natočila ho postarší žena, která žije v Česku, sama se hlásí k tomu, že její předci byli zčásti sudetští Němci, a všechno to prý byli slušní a pracovití lidé. Lidé, kteří, dokud žili, se scházeli v Německu. A podle dámy, která natočila video kolující po sociální síti Facebook, to tak mělo zůstat. Sudetští Němci by se prý mohli scházet jen v Německu. Nebýt Bernda Posselta, předsedy landsmanšaftu.
„Co se tady děje u nás na té politické scéně? Zbytečný. Úplně zbytečně. My jako Němci, jako německá rodina, jsme jezdili na ty setkání, ale byly v Německu. My jsme se tam setkávali s těma Němcema, kteří odsud odešli nebo byli vyhnáni. My jsme se tam s nima setkávali. Já nevím, proč se to takhle hrotí na té politické scéně. Proč, z jakého důvodu? Ať si to Posselt udělá v Bavorsku. My jsme tam jezdili ještě, když žila moje maminka, jo, a tam jsme se s těma lidma setkávali. Nikdo nechce žádný majetek. Akorát jsme se tam bavili, kdo prostě o něco přišel, ale nikdo nic nechce zpátky. Ty lidi nemají absolutně zájem se sem vracet nebo si tady říkat o svý majetky,“ zdůraznila postarší žena.
„Ale on je na tom živej, on se živí celý život jenom politikou, jo?“ naznačovala dál. A znovu opakovala, že si sudetští Němci mají dělat svá setkání v Německu.
Prozradila, že kdyby mohla v Německu volit, volila by dnes nejsilnější opoziční stranu Alternativu pro Německo (AfD). Je přesvědčena, že většině Němců není vláda stávajícího kancléře Friedricha Merze po chuti. Tvrdí dokonce, že 86 procent Němců odmítá stávající vládní koalici CDU/CSU a sociálních demokratů v čele s předsedou CDU Merzem.
Ono číslo 86 procent může odkazovat na nespokojenost mezi podnikateli volícími CDU. Průzkumy ukazují, že 86 procent z nich by si přálo, aby prováděl mnohem rychleji potřebné reformy. Vedle toho uveřejnila německá televize ARD průzkum, podle kterého je s prací Friedricha Merze spokojeno jen asi 16 procent dotázaných, což je nejnižší hodnocení, jaké kdy bylo uděleno úřadujícímu kancléři v průzkumu DeutschlandTrend.
