Senátor Hraba: Dítě je na prvním místě

Zájem dětí a jejich bezpečnost musí být na prvním místě, ne přetahovaná rodičů. ? Připojil jsem se k návrhu zákona, na kterém mi osobně dost záleží - k opatrovnické novele paní kolegyně Hana Kordová Marvanová.
Stávající právní úprava nefunguje dobře. Soudy nemají zatím jasná pravidla, podle kterých mají rozhodovat o svěření dítě do péče. A to má reálné důsledky: právní nejistotu, nejednotnou praxi a hlavně v nejhorších případech děti svěřené do péče rodiče, který se dopustil domácího nebo sexuálního násilí. To je nepřijatelné.
Proto tato novela, pod kterou je podepsaná celá řada senátorů a senátorek napříč spektrem.
Co konkrétně navrhujeme:
- Soudy dostanou zákonem stanovená kritéria: bezpečí dítěte, jeho potřeby, dosavadní péče, výchovná způsobilost rodičů. A každé z nich budou muset v rozhodnutí skutečně odůvodnit.
- Rodič, který se dopustil domácího nebo sexuálního násilí, musí mít rodičovskou odpovědnost omezenu. To nemůže záviset na tom, na který soud se případ dostane.
- Vrátí se možnost svěřit dítě do péče jednoho rodiče: jako nástroj ochrany tam, kde péče obou rodičů prostě není v zájmu dítěte.
- Prozatímní rozhodnutí soudu musí padnout do 30 dnů, ne do tří měsíců. Každý měsíc nejistoty pro dítě něco znamená.
Zkrátka musí konečně začít platit, že na prvním místě je dítě, jeho bezpečí a zdravý vývoj. Tak to má být a tak to zákon musí říkat.
