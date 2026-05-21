Fiala vysvětloval starou fotku. Ale přišla nepříjemná připomínka

21.05.2026 10:05 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Setkání potomků sudetských Němců v Brně je zase o den blíž a po sociálních sítích koluje fotografie stávajícího předsedy Landsmanšaftu Bernda Posselta a Petra Fialy z roku 1990. „Vyhlíží Benešovy dekrety“, stojí u této fotografie. Petr Fiala se to rozhodl uvést na pravou míru. A vyjádřil se nejen k fotografii, ale i k sudetským Němcům obecně. Hned dostal upozornění na to, co Posselt dělal.

Foto: Zdroj: Petr Fiala, FB
Popisek: Petr Fiala

Petr Fiala v prvé řadě zdůraznil, že fotografie, na které stojí bok po boku s Berndem Posseltem, vznikla v úplně jiném kontextu, než se naznačuje.

„Na sítích se v souvislosti se sjezdem Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně znovu objevuje tato fotka. Se sudetskými Němci nesouvisí. Vznikla v roce 1990 při návštěvě europoslance Otty von Habsburka v Brně. Bernd Posselt byl tehdy jeho asistent, pak se stal sám europoslancem za CSU. Otty Habsburka jsem si vážil mj. proto, že v Evropském parlamentu prosadil umístění prázdného křesla pro porobené národy za železnou oponou. V Habsburkovi i Posseltovi jsem viděl zastánce naší cesty zpět „do Evropy“, kterými taky byli a zůstali,“ napsal Petr Fiala.

Pokud jde o sudetské Němce samotné, Fiala se pousmál nad spekulací, že je vlastně tajným předsedou Landsmanšaftu. Ale hned přešel na vážnou notu.

„Mám sice smysl pro absurdní humor, ale tohle už je trochu moc. Moje rodina byla pronásledována německým nacismem. A není to nějaká vzdálená rodinná historie. Týká se to mých nejbližších, včetně mého otce, který byl vězněn německými okupanty. Mohl bych tedy oprávněně stát v prvních řadách těch, kteří proti sjezdu v Brně protestují. Ale můj postoj je jiný.“

Podle Fialy je sice třeba pamatovat si svou historii, ale neutápět se v ní. Fiala má za to, že v česko-německých vztazích je třeba hledět kupředu. A dělat vše pro to, aby se v budoucnu neobjevily bolesti, které vztahy Čechů a Němců zatížily v minulosti.

„V tomto kontextu vnímám brněnské aktivity a nakonec i samotný sudetoněmecký sjezd. Je to snaha o odpuštění, smíření, ne o přepis minulosti. Vážím si práce organizátorů Meetingu Brno, odhodlání brněnských zastupitelů v čele s primátorkou Markétou Vaňkovou, osobního nasazení takové mimořádné osobnosti, jakou je Milan Uhde. A současně rozumím lidem z rodin zasažených nacismem, kteří si kladou otázku, zda už je ten správný čas a zda je Brno to správné místo. Vést o tom normální společenskou debatu je legitimní a užitečné. Naopak je mi špatně, když poslouchám pokrytce, kteří se po léta objímají s německými nacionalisty brojícími proti Benešovým dekretům, jak zneužívají brněnské sudetoněmecké setkání k rozdmýchávání vášní, ze kterých chtějí vytěžit politické body. Je smutné sledovat současnou vládní koalici, která se na tom všem podílí,“ napsal Fiala na sociálních sítích.

Češi a Němci vedle sebe žijí po staletí a budou vedle sebe žít i dál, takže musí najít nějaký způsob, jak spolu co nejlépe vyjít.

Bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer Fialova slova z úvodu postu smetl ze stolu.

„Tento post bohužel začíná nesmyslem. Zatímco O. Habsburg byl skutečně konzistentním zastáncem našeho vstupu, B. Posselt hlasoval v Evropském parlamentu proti,“ připomínal Singer.

Spolutvůrce slavné počítačové hry Kingdom Come: Deliverance Daniel Vávra přidal ještě jednu poznámku. „My jsme zcela usmíření. Ještě by se s tím mohli smířit sudeťáci a není se o čem bavit,“ podotkl.

Daniel Vávra o sudetských Němcích

