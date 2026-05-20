Správa železnic: Nové cedule u tratí pro pomoc v těžké chvíli

21.05.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Nááádech, výýýdech. Výrazné žluté cedule s tímto textem nabídnou okamžitý kontakt na Linku první psychické pomoci.

Každý někdy potřebuje pomoc. Výrazné žluté cedule s tímto textem se začínají objevovat v okolí železnice, lidem v krizové situaci nabídnou okamžitý kontakt na Linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích, iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a organizací Cesta z krize. Souběžně startuje kampaň na podporu duševního zdraví.

Na železnici v Česku ročně zemře zhruba 200 osob, víc než tři čtvrtiny z těchto úmrtí tvoří sebevraždy. Každá taková událost má kromě tragického lidského rozměru také výrazný dopad na plynulost provozu, průměrně je zastavený na jednu a půl hodiny.

„Železnice je jeden z nejbezpečnějších způsobů dopravy. Pokud na kolejích někdo zemře, nejčastěji jde o sebevraždu. Každý krok, který lidem v krizi usnadní cestu k okamžité pomoci, má smysl. Právě cedule na rizikových místech můžou rozhodnout o tom, že člověk místo nevratného rozhodnutí zvedne telefon a zkusí situaci řešit jinak,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.

„Věděli jsme o řadě lokalit, kde se tragické události opakují. Spojili jsme se proto s odborníky a vznikl nápad na jasně viditelné cedule s kontaktem na krizovou linku. Inspiraci jsme našli v Británii, Kanadě nebo na Slovensku. Výsledkem je jednoduchý nástroj, který má člověka v rozhodující chvíli zastavit a nasměrovat k pomoci,“ řekl generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.

V pilotní fázi projektu se žluté cedule instalovaly na 12 místech napříč Českem. Jde o lokality, kde v minulosti k sebevraždám opakovaně došlo. Jednou z nich je pražská Stromovka, kterou prochází hlavní mezinárodní trať do Německa. Po vyhodnocení pilotní etapy počítá Správa železnic s rozšířením cedulí do dalších míst.

„Zahraniční zkušenosti ukazují, že opatření přímo na místech, kde si lidé nejčastěji berou život, fungují. A někdy stačí viditelný kontakt na krizovou pomoc. Zároveň to neznamená, že se daný člověk jen přemístí. Sebevražedná krize bývá velmi intenzivní, ale zároveň krátká. I malé oddálení může pomoci překonat její nejkritičtější chvíli,“ popsala vedoucí pracovní skupiny pro prevenci a výzkum sebevražd Národního ústavu duševního zdraví Eva Tušková.

„Pro pomoc lidem v nouzi je klíčová dostupnost. Linka první psychické pomoci je jediná krizová linka v Česku, která funguje nonstop a je pro volající zdarma,“ dodala Jarmila Kubáňková, ředitelka Cesty z krize. „Na naše číslo 116 123 se může obrátit úplně kdokoli, třeba lidé, kteří mají starosti o své blízké. Společně najdeme způsob, jak riziko sebevražedného jednání co nejvíce snížit.“

Spolu s instalací cedulí v terénu začíná také osvětová a preventivní kampaň o duševním zdraví. Klíčový vizuál pracuje s jednoduchou grafikou, motivem je nápis symbolizující nádech a výdech. Má vést k zastavení, uklidnění a být prvním krokem k řešení obtížné situace. Kampaň se objeví na reklamních nosičích v prostorách nádraží po celé republice a také na sociálních sítích.

