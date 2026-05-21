Ministr Havlíček: Dokážeme uspět i v nejvyšší konkurenci

Český návrh malé vědecké mise na sledování gravitačních vln v atmosféře uspěl v náročném výběrovém řízení Evropské kosmické agentury (ESA). Po doporučení vědeckého panelu ESA potvrdila výběr mise k realizaci i Programová rada ESA pro pozorování Země. Jde tak o první misi pod českým vedením, která uspěla v otevřeném mezinárodním výběrovém řízení. Zároveň se jedná o významný milník pro český kosmický průmysl i vědu. SOVA-S by měla letět do vesmíru v roce 2030.
„Dlouhodobě podporujeme špičkový český průmysl, do něhož kosmický sektor bezesporu patří. Úspěch mise SOVA-S potvrzuje, že české firmy a výzkumné instituce dokáží uspět i v nejvyšší evropské konkurenci,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Mise SOVA-S bude z oběžné dráhy sledovat gravitační vlny v atmosféře Země. Jde o přirozené atmosférické jevy vznikající například při bouřích, proudění vzduchu přes horská pásma nebo při dalších dynamických procesech v atmosféře. Tyto vlny mají významný vliv na přenos energie a pohyb vzdušných mas mezi jednotlivými vrstvami atmosféry a hrají tak důležitou roli při formování počasí i dlouhodobých klimatických procesů.
Získaná data mohou v budoucnu přispět ke zpřesnění klimatických modelů, zlepšení předpovědi extrémních meteorologických jevů nebo k lepšímu pochopení procesů ovlivňujících leteckou dopravu a družicovou navigaci a komunikaci.
Hlavním průmyslovým koordinátorem mise je společnost OHB Czechspace, která projekt připravila společně s německým střediskem German Aerospace Center (DLR), které patří mezi nejvýznamnější evropské instituce v oblasti kosmického výzkumu a pozorování Země.
„Spolupráce českých a německých partnerů potvrzuje rostoucí zapojení České republiky do špičkových evropských technologických a vědeckých projektů. Schválení mise SOVA-S ukazuje, že Česká republika už není pouze dodavatelem jednotlivých komponent, ale je pro ESA důvěryhodným partnerem, který dokáže převzít odpovědnost za vedení přípravy celé mise,“ říká Václav Kobera, ředitel Odboru nových technologií a kosmické agentury ČR na Ministerstvu průmyslu a obchodu.
„Jde o obrovský úspěch českého průmyslu a vědy. Výběrové řízení ESA je značně konkurenční a uspět v něm je mimořádné ocenění kvality technologií i odborného know-how. Z hlediska zaměření českých družic je pozorování Země jednoznačně nejsilnější doménou, ve které se pohybujeme, navíc s obrovskou perspektivou nejen ve vědě, ale především v aplikacích,“ dodává Ondřej Šváb, delegát ČR do Programové rady ESA pro pozorování Země.
„Misi SOVA jsme navrhovali již do národní výzvy na české ambiciózní mise. Od té doby jsme návrh dále rozpracovávali a je skvělé, že prošel náročným výběrovým řízením ESA a byl schválen k implementaci. Nyní nás čekají jednání o kontraktu. Vedení mise pro nás bude klíčovou zkušeností, která nám do budoucna otevírá zcela nové možnosti,“ říká Vít Pavelec, ředitel OHB Czechspace.
Schválením implementace vstupuje projekt do další fáze příprav, která zahrnuje finalizaci technického návrhu, uzavření kontraktů s ESA a přípravu samotné realizace mise. Česká republika se tímto krokem zařazuje mezi státy schopné vyhrát a následně vést komplexní evropské kosmické projekty.
