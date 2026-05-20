Štefec (Stačilo!): Zatím není jasné, co si vedení EU počne

21.05.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výběru osobnosti, která by měla jednat s Ruskem o míru na Ukrajině

Foto: Hans Štembera
Popisek: Jaroslav Štefec

Špičky Evropské unie odmítly jako jedna blondýna návrh Vladimíra Putina jednat o ukončení válečného konfliktu mezi Ruskem a EU na Ukrajině prostřednictvím bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera.

Geniální nápad komisařky pro zahraniční vztahy UV EU Kallasové, že by takové jednání vlastně měla vést ona, byl celkem logicky za tichého mumlání "nojó, jasně, samozřejmě, ale ..." urychleně zameten pod koberec. Jenže nereagovat na Putinovo vyjádření by bylo v současné době politicky těžko obhajitelné. Takže v zákulisí eurokomisariátu vzápětí vypuklo horečné hledání jiných, podstatně vhodnějších persón.

Dobře informovaný server Politico uvedl, že pro jednání o další verzi míru na Ukrajině po evropsku zvažuje EU tři kandidaty. Bývalou německou kancléřku Merkelovou, finského prezidenta Stubba a bývalého italského předsedu vlády Draghiho. Musím uznat, že lidé, kteří ovládají špičky Unie, volili dobře. Ačkoliv uváděná jména mediálně vypadají poměrně reprezentativně, ani jedno z nich zřejmě nebude pro vedení RF z různých důvodů akceptovatelné.

Pokud tedy bylo primárním cílem návrhu tria nepřijatelných mediátorů zlikvidovat Putinovu schröderovskou iniciativu hned v zárodku a ještě ji politicky zúročit, byla to skutečně skvělá volba. Jejich odmítnutí Ruskem se dá prostému lidu "prodat" rozhodně daleko lépe, než odmítnutí rusofobní Kallasové. Zatím ale není jasné, co si vedení EU počne, pokud Rusko na některého z kandidátů skutečně kývne.

