Ženíšek (TOP 09): Začínáme se nebezpečně přibližovat orbánovskému Maďarsku a ficovskému Slovensku

23.02.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Předsednictvo TOP 09 přijalo usnesení k aktuálním krokům vlády v oblasti zahraniční politiky.

Ženíšek (TOP 09): Začínáme se nebezpečně přibližovat orbánovskému Maďarsku a ficovskému Slovensku
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Ženíšek

TOP 09 odmítá způsob, jakým ministr zahraničních věcí Petr Macinka reprezentuje Česko, včetně jeho vystoupení na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Podle strany tím dochází k poškozování dobrého jména České republiky a oslabování důvěry našich spojenců.

„Po letech, kdy se Česko znovu profilovalo jako spolehlivý, konstruktivní a proatlantický partner, se začínáme nebezpečně přibližovat orbánovskému Maďarsku a ficovskému Slovensku. Pokud ministr zahraničí relativizuje naše závazky nebo zpochybňuje hodnotové ukotvení země, navíc s vědomou podporou předsedy vlády, podkopává tím důvěryhodnost České republiky u našich spojenců. To si naše země nezaslouží,“ uvedl místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. „V nejbližší době podám interpelaci na premiéra Andreje Babiše s názvem: ‚Ministr zahraničí Petr Macinka by měl sedět doma a nedělat ostudu.‘ Čeho je moc, toho je příliš. Je bolestivé sledovat, jak se česká diplomacie vzdaluje odkazu Václava Havla,“ doplnil.

Plné znění usnesení Předsednictva TOP 09 k zahraniční politice vlády ČR:

  1. TOP 09 odmítá způsob, jakým ministr zahraničních věcí Petr Macinka reprezentuje Českou republiku, včetně vystoupení na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Poškozuje tím pověst země a důvěru spojenců.
  2. Česká republika je pevnou součástí EU a NATO a musí tak vystupovat – odpovědně a hodnotově konzistentně. Vyzýváme premiéra Andreje Babiše, aby tomu odpovídala i reprezentace státu.
  3. TOP 09 navazuje na odkaz Václava Havla a Karla Schwarzenberga: zahraniční politika má být čitelná, sebevědomá, předvídatelná a morálně pevná.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

TOP 09 , Ženíšek , Macinka

