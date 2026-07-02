ČEZ ESCO si už zajistilo turbínu pro paroplyn v Třineckých železárnách

Zakázka na výstavbu paroplynové elektrárny pro Třinecké železárny rychle postupuje. ČEZ ESCO podepsalo smlouvu na dodávku turbíny SGT-800 od společnosti Siemens Energy. Kombinovanou výrobu elektřiny a tepla tak bude v Třinci zajišťovat jeden z nejoblíbenějších typů plynové turbíny na světě.
Nový paroplynový zdroj nahradí dosluhující uhelný kotel společnosti Energetika Třinec, která je součástí Třineckých železáren. Je složen z kompaktní plynové turbíny, která je určena pro spalování zemního plynu s možností spolu spalování vodíku do 15 % objemu. Dokončení zakázky v hodnotě přesahující 4 miliardy korun je naplánováno na rok 2030. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla umožní mimo jiné také vytápět město Český Těšín.
„Výstavba nové elektrárny pro Třinec je jednou z historicky největších zakázek ČEZ ESCO. Jde o velmi náročný projekt, na kterém jsme okamžitě začali pracovat. Zajištění plynové turbíny je pro výstavbu nového zdroje klíčové. Turbína je srdcem každé elektrárny a já jsem rád, že se nám ji podařilo i za současných náročných podmínek na trhu zajistit od takto kvalitního dodavatele, jakým je společnost Siemens Energy,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.
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Turbína SGT-800 je ideálním řešením pro malé a střední flexibilní paroplynové elektrárny, jakou bude i ta v Třinci. Hlavní modul turbíny a generátoru v protihlukovém krytu měří na délku zhruba 24 metrů, je 7 metrů široký a 6 metrů vysoký. Výkon turbíny dosahuje 62 MWe.
„Je pro nás ctí dodávat turbínu pro Třinec. Technologie SGT-800 vychází z osvědčené švédské výroby. Důležitou roli sehrává lokální tým, který bude ve spolupráci s výrobním závodem zajišťovat dlouhodobý servis zařízení po celou dobu jeho životnosti. Těší nás, že se toto řešení podílí na modernizaci a dekarbonizaci české energetiky. Celosvětově jsme dodali již více než 550 těchto turbín a každá nová realizace pro nás znamená dlouhodobý závazek být partnerem, na kterého se lze spolehnout“ uvádí Jaroslav Lahoda, ředitel Siemens Energy ČR.
„V Třineckých železárnách už několik let aktivně pracujeme na modernizaci naší výroby. Výstavba nízkoemisního zdroje elektřiny a tepla je na této cestě dalším krokem. Těší mě, že příprava výstavby rychle pokračuje a že se podařilo najít pro turbínu takto kvalifikovaného dodavatele,“ dodává Roman Heide, generální ředitel Třineckých železáren. Projektové práce na výrobě turbíny začnou ještě letos, samotná dodávka proběhne v roce 2029. Turbínu vyrobí závod ve švédském Finspangu.
Siemens Energy působí ve více než 90 zemích po celém světě a zaměstnává přes 100 000 lidí, z toho 900 v České republice. Kromě tradiční výroby a engineeringu průmyslových parních turbín v Brně má pobočky v Praze, Plzni a ve Štětí. Po více než 150 let svojí existence stála v čele elektrifikace po celém světě. Portfolio jejích služeb obsahuje od obnovitelných zdrojů přes technologie energetických sítí až po elektrifikaci složitých průmyslových procesů. Na technologiích Siemens Energy stojí zhruba 1/6 celosvětové výroby elektřiny. Více informací ZDE.
Třinecké železárny byly jako obchodní společnost založeny v roce 1839. Po více než 180 let svého trvání jsou nositelem dlouholeté tradice hutní výroby v Těšínském Slezsku. Jediným akcionářem Třineckých železáren je obchodní společnost MORAVIA STEEL a.s. Třinecké železárny jsou největší českou hutí s domácím kapitálem, která má od roku 2009 největší podíl na tuzemské produkci oceli. Firemní mise „Společně pro příští generace“ jasně dokumentuje dlouhodobý vztah Třineckých železáren k okolnímu regionu, spoluzodpovědnost za trvalé zlepšování stavu životního prostředí ve svém okolí a snahu o zlepšování kvality života jeho obyvatel. Více ZDE.
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby v oblasti moderní energetiky, dekarbonizace a snižování klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má 2 200 zaměstnanců. Mezi jeho dceřiné společnosti patří AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Energo, ČEZ Teplárenská, ENESA, ČEZ ESL, EP Rožnov, HORMEN nebo KART. Více informací nejdete ZDE.
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