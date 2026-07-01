DIA: Registr smluv už obsahuje více než devět milionů smluv a 7 TB dat

Za dobu své existence se stal jedním z nejvýznamnějších informačních systémů českého eGovernmentu a symbolem transparentnosti veřejné správy. Obsahuje více než devět milionů zveřejněných smluv a každý měsíc přibývá 90 000 dalších.
Od svého spuštění v roce 2016 umožňuje Registr smluv veřejnosti jednoduše a zdarma nahlížet do smluv uzavíraných státem, kraji, obcemi i dalšími veřejnými institucemi. Přinesl zcela nový standard otevřenosti při nakládání s veřejnými prostředky a dnes představuje nepostradatelný nástroj pro občany, novináře, akademiky i kontrolní instituce. Za deset let nepřetržitého provozu prošel systém obrovským vývojem. Z původního projektu se stal robustní informační systém veřejné správy, který každý měsíc zpracovává desítky tisíc nových smluv a denně slouží tisícům uživatelů.
Registr smluv v číslech
K červnu 2026 dosáhl Registr smluv několika významných milníků:
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- Více než 9 milionů zveřejněných smluv,
- více než 90 000 nových smluv každý měsíc,
- přes 13 475 zveřejňujících subjektů,
- více než 6,85 TB zveřejněných dokumentů,
- průměrná velikost jedné smlouvy činí 574 kB,
- všechna data jsou bezpečně uložena ve dvou nezávislých lokalitách.
Za každým z těchto čísel stojí konkrétní rozhodnutí veřejných institucí, která jsou díky Registru smluv dostupná veřejné kontrole.
Otevřenost jako standard
„Registr smluv není pouze úložiště dokumentů. Je nástrojem, který posiluje důvěru občanů ve veřejnou správu. Zveřejněné smlouvy umožňují jednoduše ověřit, jak stát a veřejné instituce hospodaří s penězi daňových poplatníků, a přispívají k vyšší odpovědnosti při správě rozpočtu,“ uvedl Bohdan Urban, ředitel DIA.
Význam registru potvrzuje také skutečnost, že zveřejnění smlouvy je v zákonem stanovených případech podmínkou její účinnosti. Tento princip, který platí od 1. července 2017, se během uplynulých let stal běžnou součástí fungování veřejného sektoru.
Stabilní služba českého eGovernmentu
„Za deset let provozu se Registr smluv stal jedním z nejspolehlivějších informačních systémů veřejné správy. Nepřetržitě slouží tisícům organizací, které prostřednictvím tohoto systému plní své zákonné povinnosti, i široké veřejnosti, která může snadno vyhledávat informace o uzavíraných smlouvách,“ dodal Oldřich Kalina, ředitel odboru služeb eGovernmentu DIA.
Od roku 2023 je správcem Registru smluv Digitální a informační agentura, která zajišťuje jeho další rozvoj, provoz i technickou podporu uživatelů.
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